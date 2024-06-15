Яке завтра, 16 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 червня, Міжнародний день батька та День батька в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого чудотворця Тихона Аматунтського. До Нового року залишилося 198 днів.

16 червня 2024 року — неділя. 844-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

16 червня в церковному календарі – день пам’яті святого чудотворця Тихона Аматунтського. Тихон народився у місті Аматунт (сучасна Лімасол на Кіпрі). Його батьки були глибоко віруючими християнами. З дитинства Тихон проявляв виняткову побожність і любов до Бога. Він відзначався своїм милосердям та співчуттям до нужденних.

Завдяки своїм добродійствам і побожному життю, Тихон був обраний єпископом Аматунтським після смерті попереднього єпископа. На цій посаді він активно сприяв поширенню християнства серед місцевого населення, яке ще дотримувалося язичницьких вірувань. Тихон відзначався своєю мудрістю, терпінням та любов'ю до пастви.

Святий Тихон отримав прізвисько "Чудотворець" завдяки численним чудесам, які приписуються йому як за життя, так і після смерті.

Що не можна робити 16 червня

Не варто ображатися, краще відпустити ситуацію.

Не можна лінуватися, тому присвятіть цей день праці.

Заборонено пекти будь-які страви.

Народні прикмети і традиції на 16 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці папороть скрутила листя до спекотного і сонячного дня;

Чумацький Шлях ясний і його добре видно на небі — буде гарна погода;

на вікна осіла роса — чекайте на дощ;

маленький краплі дощу вказують на те, що він буде довго йти.

16 червня вранці папороть скрутила листя до спекотного і сонячного дня / Фото: Unsplash

В давнину вірили, що цього дня припиняють співи всі птахи, крім солов'я. Тому день прозвали Тихон Тихий.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 червня

Які завтра іменини: Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.

Талісманом людини, народженої 16 червня є сардонікс. Напівдорогоцінне каміння, яке було відоме з давніх часів. Здавна вірили, що сардонікс є покровителем мандрівників та дослідників. А тому прикраси з ним носили, коли відправлялися у далеку дорогу.

Цього дня народилися:

1906 рік — український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик);

1957 рік — український режисер і сценарист Василь Вовкун;

1972 рік — український ковзаняр, учасник двох Олімпіад Олег Костромітін.

Пам’ятні дати 16 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 червня:

1487 рік — відбувається битва при Стоук-Філд;

1578 рік — у Львові страчують козацького ватажка, молдавського господаря Івана Підкову;

1746 рік — відбувається битва при Плацентії;

1815 рік — відбувається битва при Лін'ї;

1815 рік — утворюють Королівство Польське;

1874 рік — відбувається урочисте відкриття кавендишської лабораторії;

1903 рік — створюють компанію Ford Motor;

1919 рік — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визначає незалежність УНР;

1934 рік — у Харкові відкривається перший з'їзд письменників України;

1998 рік — вперше в прямому етері в Мережі показують пологи: 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.

Погода на 16 червня

Завтра, 16 червня, в Києві ясний ранок, але хмарні день та вечір, вдень дощ із грозою, який ввечері зміниться на дрібний дощ. У Львові вранці хмарно, але вже від другої половини дня буде панувати ясна погода, без опадів. У Харкові похмуро, вранці дрібний дощ, який посилиться вдень і припиниться лише ввечері. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +17 вночі. У Львові +25 вдень та +13 вночі. У Харкові +22 вдень та +18 вночі. В Одесі +26 вдень та +19 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день батька та День батька в Україні / Фото: Unsplash

16 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день батька та День батька в Україні. Міжнародна дата була проголошена Організацією Об’єднаних Націй для вшанування всіх батьків у всіх куточках світу за їх самовіддану відданість дітям та їхню жертву на все життя задля виховання цих відносин. День батька в Україні припадає щороку на третю неділю червня.

Також 16 червня Міжнародний день водоспаду. Цей день присвячений святкуванню природного дива водоспадів, які є одними з найбільш захоплюючих і вражаючих елементів ландшафту нашої планети. Водоспади бувають різних форм і розмірів, від пологих каскадів до бурхливих потоків води.

А ще 16 червня Міжнародний день домашніх працівників. Цей день присвячений визнанню важливої роботи домашніх робітників, які надають такі основні послуги, як прибирання, приготування їжі та догляд за домогосподарствами по всьому світу. Домашніх працівників часто не помічають і недооцінюють, незважаючи на їх вирішальну роль у підтримці сімей і громад1. У цей день люди дякують домашнім працівникам за їх важку працю та виступають за кращі умови праці та захист.

16 червня Всесвітній день морських черепах. Цей день присвячений визнанню важливої ролі морських черепах у нашому світі. Морські черепахи представлені сімома видами, та майже всі вони перебувають під загрозою повного зникнення. Ці створіння є повільними та незграбними, коли мова йде про сушу. Але тільки-но вони потрапляють у воду, відразу розпускають свої ластоподібні кінцівки та починають елегантно ковзати у воді.

Також 16 червня Міжнародний день сімейних грошових переказів. Цей день було створено 2015 року на масштабному політичному форумі в Мілані. Пізніше, 2018 року, Організація Об’єднаних Націй офіційно підтвердила цю подію, після чого вона набула міжнародного статусу. Цей день присвячений визнанню важливої ролі, яку грають сімейні грошові перекази у житті людей.

А ще 16 червня Міжнародний день африканської дитини. Цей день було започатковано Організацією африканської єдності 1991 року. Він присвячений підвищенню обізнаності про потреби африканських дітей, особливо тих, хто живе в умовах бідності, конфліктів та інших важких обставин.