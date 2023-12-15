Яке завтра, 16 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

16 грудня 2023 року — субота. 661-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 грудня, церковне свято

16 грудня в церковному календарі – день пам’яті блаженної цариці Феофанії Візантійської. Була вона дружиною візантійського імператора Лева VI Мудрого. Народилася 863 року у Константинополі в царській сім'ї роду Мартинакіїв. Її родина відрізнялася благочестивістю, тому Феофанія отримала християнську освіту.

Лев та Феофанія були дуже різними. Він вбачав радість у земних утіхах, а вона робила все, щоб відати свою душу служінню Господу. Ще до того, як Лев став імператором, подружжя пережило чимало проблем. Так, батько Лева, повіривши наклепу, ув'язнив свого сина та Феофанію на три роки. Потім у них померла донька Євдокія, через що Феофанія довгий час горювала.

Через це вона рушила до монастиря при Влахернській церкві, де довго молилася. Лев же у той час знайшов щастя в обіймах іншої. Не раз Феофанія бажала розлучитися, але патріарх не давав згоди на їхній розрив. Шлюб тривав 12 років і закінчився після смерті цариці.

Що не можна робити 16 грудня

Не вдягайте одяг червоного кольору і не задивляйтеся в дзеркало, можна накликати на себе проблеми.

Не варто прислухатися до порад людини, яка не є вашим кровним родичем.

Заборонено вдягати одяг навиворіт, а якщо так сталося, одразу потрібно переодягнутися.

Народні прикмети і традиції на 16 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг та вітряна погода — до неврожайного літа;

негода та холоди вказують на сувору зиму;

якщо на склі мороз намалював візерунки — чекайте на холод ще протягом 20 днів;

морозний день — до холодної погоди на Водохреще;

на вулиці іній — Святки будуть теплими;

яка погода цього дня, таким буде квітень.

16 грудня морозний день до холодної погоди на Водохреще / Фото: Pexels

Віряни обов'язково молилися святому Агею, щоб він допоміг віднайти правильний шлях, виробити в людині найкращі якості. Якщо дати цього дня обіцянку, її потрібно виконати за будь-яку ціну. Тоді все погане залишиться в минулому.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 грудня

Які завтра іменини: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро.

Талісманом людини, народженої 16 грудня, є нефрит. Бувально назва каменю з грецької перекладається як "нирка". Давні греки вірили, що нефрит допомагає вилікувати всі хвороби, які пов'язані з цим органом.

Цього дня народилися:

1900 рік — український церковний діяч Ананій Теодорович;

1946 рік — український композитор Олександр Некрасов;

1972 рік — український футболіст Павло Шкапенко.

Пам’ятні дати 16 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 грудня:

1497 рік — Васко да Гама обгинає Мис Доброї Надії, першим із європейців приходить в Індійський океан;

1637 рік — бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з армією Речі Посполитої;

1773 рік —"Бостонське чаювання" (мешканці Бостона викидають в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії);

1809 рік — Наполеон розлучається з імператрицею Жозефіною, оскільки вона не народила йому дітей;

1899 рік — в Італії засновують футбольний клуб "Мілан", один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу;

1913 рік — на студії "Кістоун Філм" молодий британський актор Чарлі Чаплін починає зніматися у своєму першому фільмі "Боротьба за життя", в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем;

1970 рік — ухвалюють Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден;

1979 рік — уперше людина долає звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі;

1989 рік — у Соціалістичній Республіці Румунії розпочинаються антикомуністичні протести, які призводять до повалення диктатури Ніколае Чаушеску;

1991 рік — Верховна Рада Казахстану ухвалює закон про незалежність Республіки Казахстан;

1991 рік — Туреччина визнає незалежність України.

Погода на 16 грудня

Завтра, 16 грудня, в Києві хмарно, вночі і вранці без опадів, в другій половині для дрібний сніг, який до вечора закінчиться. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі похмуро, проясниться лише ввечері, без опадів.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та -2 вночі. У Львові — +2 вдень та -2 вночі. У Харкові — -1 вдень та -4 вночі. В Одесі — +1 вдень та -2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 грудня День "Все в шоколаді" / Фото: Pexels

16 грудня в Україні і світі святкують Фестиваль зимових прогулянок. Найпопулярнішим він є в США та Великій Британії. Припадає на третю суботу грудня і відбувається до першої неділі січня. Це щорічна традиція, яка пропонує людям насолодитися красою зимового періоду, заохочує дослідити ландшафти своєї країни.

Також 16 грудня День "Все в шоколаді". Свято було придумане в США. Воно присвячене творчості і шоколаду. Цього дня всі любителі шоколаду заохочуються до дослідження та насолоди його універсальності. Можна покрити шоколадом практично все, на що падає погляд, адже це день шоколадних експериментів.