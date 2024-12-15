Яке завтра, 16 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

16 грудня 2024 року — понеділок. 1027-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

16 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Аггея. Він був одним з провідних пророків у Старому Завіті. Він жив у період після вавилонського в'язництва і був пророком, який повернувся з вигнанцями до Іерусалиму. Його пророчування мали на меті підтримати і відновити віру і надію у Бога серед народу Ізраїлю. Після повернення з вигнання, Аггей відновлює храм і надихає народ на відновлення своїх релігійних традицій. Він закликав ізраїльтян відновити храм і відновити свої релігійні обов'язки. Аггей передбачив майбутні добробут і процвітання для народу Ізраїлю, якщо вони будуть дотримуватися Божих заповідей. Ці пророчування мали велике значення для відродження віри і надії серед ізраїльтян після повернення з вигнання.

Що не можна робити 16 грудня

Забороняється носити одяг навиворіт.

Не слухайте порад людини, яка не є вашим родичем.

Не можна носити одяг червоного кольору.

Народні прикмети і традиції на 16 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: холоди і негода — зима буде суворою;

вітряна погода, сильний сніг — літо буде неврожайним;

іній на вулиці — на зимові свята буде тепло;

на склі візерунки від морозу — така погода протримається ще 20 днів.

16 грудня на склі візерунки від морозу — така погода протримається ще 20 днів / Фото: Unsplash

Віряни молилися пророку, щоб той допоміг у пошуках правильного життєвого шляху. Вірили, якщо цього дня дати обіцянку, то її важливо виконати за будь-яку ціну.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 грудня

Які завтра іменини: Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.

Талісманом людини, народженої 16 грудня є нефрит. Камінь, який символізує витривалість та працьовитість. Нефрит, за повір'ями, допомагає принести в життя свого власника стабільність.

Цього дня народилися:

1952 рік — український морський офіцер, громадський діяч, публіцист, журналіст, дослідник історії українського флоту, керівник телерадіокомпанії ВМС України "Бриз" Мирослав Мамчак;

1958 рік — актор Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Ярослав Мука;

1972 рік — український футболіст Павло Шкапенко.

Пам’ятні дати 16 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 грудня:

1431 рік — король Англії Генріх VI стає королем Франції в Парижі;

1497 рік — Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан;

1631 рік — відбувається сильне виверження Везувію;

1637 рік — відбувається бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з армією Речі Посполитої;

1773 рік — мешканці Бостона викидають в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії, що призводить до американської війни за незалежність;

1809 рік — Наполеон розлучається з імператрицею Жозефіною Богарне, оскільки вона не народила дітей;

1899 рік — в Італії засновують футбольний клуб "Мілан", один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу;

1970 рік — ухвалюють Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден;

1979 рік — уперше людина долає звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі (це був американський автогонщик Стен Барретт);

1991 рік — Туреччина визнає незалежність України;

1996 рік — відбувається перший політ важкого військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки українського виробництва Ан-70;

2014 рік — Росія розриває двусторонюю угоду з США від 1991 року по співпраці у сфері контролю за ядерними відходами.

Погода на 16 грудня

Завтра, 16 грудня, в Києві хмарно, увесь день йтиме дрібний сніг. У Львові похмуро, вранішній дрібний сніг поступово перейде у сильний дощ зі снігом і зміниться ввечері на дощ. У Харкові хмарно, всю другу половину дня буде йти дрібний сніг. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +1 вдень та -1 вночі. У Львові +5 вдень та 0 вночі. У Харкові 0 вдень та -1 вночі. В Одесі +3 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день вина Піно Меньє / Фото: Unsplash

16 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день вина Піно Меньє. Це неофіційне свято, присвячене популяризації цього унікального сорту винограду та вин, які з нього виготовляють. Піно Меньє — це один із трьох головних сортів винограду, що використовуються для виробництва шампанського (разом із Піно Нуар і Шардоне). Його назва перекладається як "мельник", що натякає на його особливість: на листі винограду є білий наліт, схожий на борошно.

Також 16 грудня День дурнуватих іграшок. Воно присвячене унікальним, кумедним і часом зовсім безглуздим іграшкам, які дарують усмішки та гарний настрій дітям і дорослим. Хоча точне походження Дня дурнуватих іграшок невідоме, його мета проста — нагадати, що іграшки не завжди мають бути серйозними чи освітніми. Головне — вони повинні дарувати радість, пробуджувати уяву й викликати сміх.