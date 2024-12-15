Яке завтра, 16 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 грудня, Міжнародний день вина Піно Меньє . Віряни вшановують пам'ять святого пророка Аггея. До Нового року залишилося 15 днів.
16 грудня 2024 року — понеділок. 1027-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
16 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Аггея. Він був одним з провідних пророків у Старому Завіті. Він жив у період після вавилонського в'язництва і був пророком, який повернувся з вигнанцями до Іерусалиму. Його пророчування мали на меті підтримати і відновити віру і надію у Бога серед народу Ізраїлю. Після повернення з вигнання, Аггей відновлює храм і надихає народ на відновлення своїх релігійних традицій. Він закликав ізраїльтян відновити храм і відновити свої релігійні обов'язки. Аггей передбачив майбутні добробут і процвітання для народу Ізраїлю, якщо вони будуть дотримуватися Божих заповідей. Ці пророчування мали велике значення для відродження віри і надії серед ізраїльтян після повернення з вигнання.
Що не можна робити 16 грудня
- Забороняється носити одяг навиворіт.
- Не слухайте порад людини, яка не є вашим родичем.
- Не можна носити одяг червоного кольору.
Народні прикмети і традиції на 16 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: холоди і негода — зима буде суворою;
- вітряна погода, сильний сніг — літо буде неврожайним;
- іній на вулиці — на зимові свята буде тепло;
- на склі візерунки від морозу — така погода протримається ще 20 днів.
Віряни молилися пророку, щоб той допоміг у пошуках правильного життєвого шляху. Вірили, якщо цього дня дати обіцянку, то її важливо виконати за будь-яку ціну.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 грудня
Які завтра іменини: Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.
Талісманом людини, народженої 16 грудня є нефрит. Камінь, який символізує витривалість та працьовитість. Нефрит, за повір'ями, допомагає принести в життя свого власника стабільність.
Цього дня народилися:
- 1952 рік — український морський офіцер, громадський діяч, публіцист, журналіст, дослідник історії українського флоту, керівник телерадіокомпанії ВМС України "Бриз" Мирослав Мамчак;
- 1958 рік — актор Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Ярослав Мука;
- 1972 рік — український футболіст Павло Шкапенко.
Пам’ятні дати 16 грудня
Календар важливих подій в Україні та світі за 16 грудня:
- 1431 рік — король Англії Генріх VI стає королем Франції в Парижі;
- 1497 рік — Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан;
- 1631 рік — відбувається сильне виверження Везувію;
- 1637 рік — відбувається бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з армією Речі Посполитої;
- 1773 рік — мешканці Бостона викидають в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії, що призводить до американської війни за незалежність;
- 1809 рік — Наполеон розлучається з імператрицею Жозефіною Богарне, оскільки вона не народила дітей;
- 1899 рік — в Італії засновують футбольний клуб "Мілан", один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу;
- 1970 рік — ухвалюють Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден;
- 1979 рік — уперше людина долає звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі (це був американський автогонщик Стен Барретт);
- 1991 рік — Туреччина визнає незалежність України;
- 1996 рік — відбувається перший політ важкого військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки українського виробництва Ан-70;
- 2014 рік — Росія розриває двусторонюю угоду з США від 1991 року по співпраці у сфері контролю за ядерними відходами.
Погода на 16 грудня
Завтра, 16 грудня, в Києві хмарно, увесь день йтиме дрібний сніг. У Львові похмуро, вранішній дрібний сніг поступово перейде у сильний дощ зі снігом і зміниться ввечері на дощ. У Харкові хмарно, всю другу половину дня буде йти дрібний сніг. В Одесі похмуро, без опадів.
Температура повітря в Києві +1 вдень та -1 вночі. У Львові +5 вдень та 0 вночі. У Харкові 0 вдень та -1 вночі. В Одесі +3 вдень та 0 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
16 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день вина Піно Меньє. Це неофіційне свято, присвячене популяризації цього унікального сорту винограду та вин, які з нього виготовляють. Піно Меньє — це один із трьох головних сортів винограду, що використовуються для виробництва шампанського (разом із Піно Нуар і Шардоне). Його назва перекладається як "мельник", що натякає на його особливість: на листі винограду є білий наліт, схожий на борошно.
Також 16 грудня День дурнуватих іграшок. Воно присвячене унікальним, кумедним і часом зовсім безглуздим іграшкам, які дарують усмішки та гарний настрій дітям і дорослим. Хоча точне походження Дня дурнуватих іграшок невідоме, його мета проста — нагадати, що іграшки не завжди мають бути серйозними чи освітніми. Головне — вони повинні дарувати радість, пробуджувати уяву й викликати сміх.