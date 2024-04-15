Яке завтра, 16 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 квітня, Всесвітній день голосу. Віряни вшановують пам'ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. До Нового року залишилося 259 днів.

16 квітня 2024 року — вівторок. 783-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

16 квітня в церковному календарі – день пам’яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Вони були трьома сестрами, які жили в III столітті в Італії, на околицях міста Аквілеї. В ранньому дитинстві залишилися сиротами і виховувалися у любові до Господа. Всім юнакам дівчата відмовляли, адже хотіли присвятити своє життя Богу. Дізнався про неприступність сестер імператор і наказав їм їхати з ним до Македонії, щоб там знайти наречених. Та дівчата стояли на своєму. Тоді сестер вирішили стратити. Двох старших спалили на вогні, а молодшу застрелив охоронець, коли вона намагалася втекти.

Що не можна робити 16 квітня

Забороняється пити алкоголь.

Не можна брати чи давати гроші в борг.

Не варто веселитися, співати і танцювати.

Народні прикмети і традиції на 16 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: наскільки багато вже виросло подорожника, настільки багатим буде урожай;

чутно грім — хліб добре вродить;

злива — до спекотної погоди влітку;

вітряно і прохолодно — таким слід очікувати і літо.

16 квітня вітряно і прохолодно — таким слід очікувати і літо / Фото: pixabay.com

Цього дня в давнину йшли до садка, щоб там почати наводити лад. Зокрема, вже білили дерева. А городники висаджували розсаду капусти і огірків.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 квітня

Які завтра іменини: Леонід, Ірина, Галина.

Талісманом людини, народженої 16 квітня, є онікс. Один із різновидів кварцу. Здавна онікс наділяли особливими магічними властивостями. Зокрема, вірили, що це камінь справжнього лідера.

Цього дня народилися:

1841 рік — українська педагогиня, організаторка народної освіти Христина Алчевська;

1882 рік — український громадський і політичний діяч, один із організаторів українського національно-культурного й громадського життя на Зеленому Клині Юрій Глушко;

1926 рік — український мистецтвознавець, меценат, директор Львівської галереї мистецтв, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, Герой України Борис Возницький.

Пам’ятні дати 16 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 квітня:

1178 рік до н. е. — повне сонячне затемнення, за підрахунками вчених Одіссей повертається на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни;

73 рік — римляни захоплюють юдейську фортецю Масада;

1346 рік — Стефан Душан проголошує заснування Сербської імперії;

1574 рік — перша документальна згадка про вертеп на українських землях, записана до Заславської замкової книги;

1632 рік — засновують Києво-Могилянську академію;

1705 рік — англійська королева Анна посвячує Ісаака Ньютона у лицарі — це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги;

1848 рік — цісар Фердинанд I підписує патент "Про знесення всякої роботизни й інших підданських повинностей у Галичині", яким найраніше в імперії скасовує панщину;

1871 рік — ухвалюють конституцію Німецької імперії, що діяла до 1919 року;

1912 рік — англійка Гаррієт Квімбі стає першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком;

1936 рік — у Львові розпочинаються масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі;

2000 рік — на референдумі більшість жителів України підтримують ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України від 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту;

2000 рік — Георгій Гонгадзе та Олена Притула засновують "Українську правду", перше україномовне інтернет-видання;

2003 рік — підписують Афінський договір, за яким 10 нових країн стають членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина (набрав чинності 1 травня 2004).

Погода на 16 квітня

Завтра, 16 квітня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, нічний дощ закінчиться до ранку, але ввечері він розпочнеться знову. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +17 вдень та +11 вночі. У Львові — +14 вдень та +9 вночі. У Харкові — +21 вдень та +10 вночі. В Одесі — +24 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу / Фото: pixabay.com

16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу. Свято було створене, щоб підкреслити безцінне значення голосу в житті людини, привернути увагу до тих проблем, які пов'язані зі здоров'ям. Варто зазначити, що сила впливу голову дуже велика. Навіть саме слово "голос" має кілька значень. Ми часто можемо почути про такі поняття, як "голос душі" чи "голос совісті".

Починається голос в легенях, які під час видиху створюють потік повітря в трахеї і гортані. В гортані розташовані голосові зв'язки, які прикріплені до найбільшого гортанного хряща (кадик). Коли між ними проходить повітря, вони вібруюють, чим створюється звук. Його частота залежить від сили вібрації.

Також 16 квітня День обізнаності про стрес. Варто зазначити, що стресовий стан негативно позначається на загальному здоров'ї людини. Майже всі хвороби викликані стресом. Психологічна напруженість, звичайно, потрібна нашому організму, щоб мозок працював якісно, але лише в малих дозах. Якщо ж стрес людина відчуває постійно, то стан її здоров'я значно погіршується, а життя стає важким.

А ще 16 квітня святкують День Чарлі Чапліна. Саме цього дня 1889 року народився легендарний актор чорно-білого кіно, режисер Чарлі Чаплін. Його всі вважають зворушливим митцем, який талановито володів акторською грою, не вживаючи водночас слів. Чапліна заносять до переліку найуспішніших коміків, адже він умів успішно комбінувати гумор та трагізм.

16 квітня Всесвітній день крапки з комою. Подія була започаткована Емі Блеуел 2016 року, після того як її батько вкоротив собі віку. Тому дівчина вирішила створити особливий проєкт "Крапка з комою", який допомагає людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях.