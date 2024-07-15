Яке завтра, 16 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 липня, День бухгалтера і аудитора в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого святещенномученика Атеногена та 10 його учнів. До Нового року залишилося 168 днів.

16 липня 2024 року — вівторок. 874-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

16 липня в церковному календарі – день пам’яті святого святещенномученика Атеногена та 10 його учнів. Святий Атеноген був єпископом і мучеником. В час страшного переслідування християн імператором Діоклетіаном, він разом з десятьма своїми учнями був вбитий у вірменському місті Севастії. Це сталося 16 липня 296 року. Десять учнів Атеногена також стали священномучениками разом із ним. Вони віддавали своє життя за віру, відмовившись від відступництва.

Що не можна робити 16 липня

Не варто ходити до лісу, тому що виходить на полювання нечиста сила.

Не можна рубати дрова чи полювати.

Заборонено злитися, влаштовувати конфлікти.

Народні прикмети і традиції на 16 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в небі літають шуліки — погода буде посушливою;

туман густий — до великого урожаю грибів;

в полі миші їдять колосся — до суворої і довгої зими.

16 липня в полі миші їдять колосся — до суворої і довгої зими / Фото: Unsplash

В народі вірили, що дні від цього дня стають менш спекотними, ночі прохолоднішими, взагалі літня спека поступово спадає.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 липня

Які завтра іменини: Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія.

Талісманом людини, народженої 16 липня, є бурштин. Вважається потужним органічним засобом для боротьби з різними хворобами. Бурштин має антибактеріальні, протизапальні та антитоксичні властивості.

Цього дня народилися:

1967 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Сергій Котенко;

1977 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Юрій Коваленко;

1993 рік — українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів Ганна Різатдінова.

Пам’ятні дати 16 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 липня:

622 рік — відбувається Гіджра, засновано Іслам;

1054 рік — невдачею завершуються в Константинополі переговори між Римом і Візантією про сфери впливу в Південній Італії і з низки теологічних питань;

1212 рік — християни розбивають Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії;

1643 рік — експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкриває острів Сахалін;

1661 рік — Стокгольмський банк випускає перші європейські банкноти;

1790 рік — округ Колумбія, що не входить до юрисдикції жодного штату, визначають як місце розташування уряду США;

1909 рік — засновують компанію "Audi";

1912 рік — у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбувається урочисте відкриття Бессарабського критого ринку;

1919 рік — під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишає Східну Галичину і відступає на територію Наддніпрянської України;

1923 рік — Беніто Муссоліні забороняє азартні ігри в Королівстві Італія;

1945 рік — США підривають першу у світі атомну бомбу на випробуваннях "Триніті";

1951 рік — публікують повість Дж. Селінджера "Ловець у житі";

1965 рік — відкривають тунель під Монбланом, що зв'язує транспортним сполученням Францію й Італію;

1996 рік — Майкл Джексон дає безкоштовний платний королівський концерт султану Брунея;

1997 рік — Валерій Пустовойтенко очолює Кабінет Міністрів України;

2010 рік — в Одесі відкривають новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль;

2019 рік — набирає чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Погода на 16 липня

Завтра, 16 липня, в Києві вдень можуть з'явитися хмари, але вони протримаються недовго, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +31 вдень та +24 вночі. У Львові — +31 вдень та +21 вночі. У Харкові — +35 вдень та +23 вночі. В Одесі — +39 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 липня Всесвітній день змій / Фото: Unsplash

16 липня в Україні святкують День бухгалтера і аудитора. Це свято святкують щорічно 16 липня від 2004 року. Дата святкування була вибрана на честь ухвалення Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 1999 року. Це свято визнає внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, а також зростання національної економіки.

Також 16 липня День ухвалення Декларації про суверенітет України. Декларація про державний суверенітет України була прийнята 16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР конституційною більшістю народних депутатів. За цей документ проголосували 355 депутатів, чотири депутати були проти, а один утримався. Ця Декларація визначила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Її прийняття було важливим кроком на шляху до незалежності України.

А ще 16 липня Міжнародний день драг-культури. Це свято було створено, щоб відзначити та пролити світло на культуру драг у всьому світі. Драг-культура почала свій шлях як маргіналізована форма вираження, але з часом перетворилася на більш масову форму мистецтва. Її еволюція відбувалася від сміливого вираження гендерних ролей до вишуканих драг-перформансів.

16 липня святкують День подяки морській свинці. Морські свинки, які сьогодні широко відомі як домашні тварини, мають багату історію, яка виходить за рамки домашнього спілкування. Ці істоти, що походять з гір Анд у Перу, спочатку вважалися худобою, а їхнє м’ясо споживали люди. Досі м’ясо морських свинок — важливий продукт харчування народів Анд. Зображення морських свинок також присутні в народному мистецтві та ремісничих виробах, створених між 500 р. до н.е. і 500 р. н.е., і їм поклонялися деякі цивілізації.

Також 16 липня Всесвітній день змій. Це важлива екологічна подія, яка має на меті привернути увагу до цих плазунів та підвищити обізнаність щодо їх важливої ролі для нашої планети. Цікавий факт: найбільша неотруйна змія — це анаконда. Вона може досягати приголомшливих довжини та ваги. А найбільш розумна отруйна змія — це королівська кобра.