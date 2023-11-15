Яке завтра, 16 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 листопада, День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні. Віряни вшановують пам'ять апостола Матвія. До Нового року залишилося 45 днів.

16 листопада 2023 року — четвер. 631-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 листопада, церковне свято

16 листопада в церковному календарі — день пам’яті апостола Матвія. Про його життя відомо небагато. Згідно з церковними писаннями, до того як стати учнем Ісуса Христа, Левій Матвій працював збирачем податків. Коли Син Божий побачив його, то звелів іти за Ним. Згодом Матвій проповідував Слово Боже та був страчений за це неподалік римської фортеці Апасарос (нині Грузія).

Що не можна робити 16 листопада

Не можна свистіти у будинку — інакше заведуться таргани, яких буде важко позбутися.

Не варто сидіти на столі — це погана прикмета, яка вказує на нещастя.

Заборонено розмовляти з людиною через поріг — обов'язково посваритеся.

Народні прикмети і традиції на 16 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випав сніг — він може пролежати до самої весни;

чим тепліша погода, тим холоднішою буде зима;

низько пливуть хмари на небі — чекайте на холоднечу;

за вікном іде дощик — зима буде вогкою, але теплою;

морозний день вказує на те, що і зима буде суворою;

сильний вітер — до сніжної та холодної зими;

іде сніг цього дня — скоро почнуться хуртовини.

16 листопада низько пливуть хмари на небі — чекайте на холоднечу / Фото: Pexels

На Матвія, як в народі називали цей день, не рекомендовано було купувати нові речі. Вірили, що така обновка не принесе щастя або швидко зіпсується. В давнину існувала традиція ходити в гості до своїх родичів, друзів. Збиралися за святковим столом та вели душевні розмови. На столі, звичайно, стояли лише пісні страви, адже триває Різдвяний піст. Існувало повір'я: якщо не нагодувати як слід гостя, то він буде худорлявим.

Погода на 16 листопада

Завтра, 16 листопада, в Києві похмура погода, вночі дрібний дощ, який закінчиться до ранку, але вдень розпочнеться знову. У Львові хмарно, вночі та вранці дрібний сніг, який вдень зміниться на дощ і йтиме до вечора. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі вдень з'являться хмари, але вони протримаються на небі недовго.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та +1 вночі. У Львові — +5 вдень та 0 вночі. У Харкові — +5 вдень та +2 вночі. В Одесі — +10 вдень та +5 вночі.

Пам’ятні дати 16 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 листопада:

1632 рік — битва під Лютценом, яка була однією з найбільших битв тридцятирічної війни, між шведськими військами під проводом Густава II Адольфа і габсбурзькими частинами на чолі з Альбрехтом Валленштайном;

1700 рік — Герцогство Пруссія — раніше у складі Священної Римської імперії німецької нації — проголошують королівством;

1841 рік — Едуард Гурвін отримує патент пробковий рятувальний жилет;

1848 рік — у Лондоні дає останній концерт Фридерик Шопен;

1895 рік — "Кінематограф" братів Люм'єр показують у Сорбонні;

1917 рік — в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкривають Національний музей;

1918 рік — Королівство Угорщина, яке до цього була частиною Австро-Угорської Імперії, проголошується республікою;

1918 рік — проголошують закон ЗУНР "Про адміністрацію";

1920 рік — частини Армії УНР після запеклих боїв з більшовиками здобувають Деражню;

1924 рік — починає мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо;

1945 рік — у Лондоні засновують ЮНЕСКО;

1967 рік — розпочинається I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку;

1994 рік — відповідно до Указу Президента № 667/94, від 11.11.1994 починає щорічно святкуватися День працівників радіо, телебачення та зв'язку;

1999 рік — засновують Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2002 рік — президент Кучма підписує указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича;

2010 рік — відбуваються заручини принца Вільяма та Кейт.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 листопада

Які завтра іменини: Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір.

Талісманом людини, народженої 16 листопада є місячний камінь. Магічне світіння цього каменю нікого не може залишити байдужим. З давніх часів в різних культурах люди вірили, що місячний камінь допомагає досягти успіху в коханні.

Цього дня народилися:

1977 рік — українська фігуристка, олімпійська чемпіонка, модельєрка спортивного одягу, авторка двох книжок Оксана Баюл;

1978 рік — українська письменниця, перекладачка Дзвінка Матіяш;

1981 рік — український історик Юрій Латиш.

Який завтра день в Україні і світі

16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото: Pexels

16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Вперше заявили про створення бездротового зв'язку ще у 1860-х роках. Після цього у світі провели чимало досліджень, але всі вони підтвердили, що такий зв'язок дійсно існує. Перший радіоетер в Україні тривав усього лише 40 хвилин і відбувся 1 лютого 1939 року. Хвиля розквіту чекала на українське телебачення вже в післявоєнні часи. Комерційне телебачення було запроваджене від 1989 року. Перший же дзвінок з мобільного телефону був здійснений 1993 року президентом України.

Також 16 листопада День соціального підприємництва. Щорічно припадає на третій четвер листопада. Це можливість звернути увагу на роботу соціальних підприємств, які беруть на себе важливі обов'язки перед навколишнім середовищем та громадою.

А ще 16 листопада Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб об'єднати всіх людей в світі для боротьби з найсмертельнішим захворюванням. За рівнем виживання рак підшлункової залози займає четверте місце серед онкологічних захворювань в Європі. На ранніх стадіях часто немає жодних симптомів, що призводить до надто пізньої діагностики.

16 листопада святкують Всесвітній день рукоділля. Свято не має офіційного статусу, але фонд ЮНЕСКО оголосив, що рукоділля можна прирівняти до культурної спадщини світу.

Також 16 листопада Міжнародний день боротьби з анорексією. Дата була запропонована 2005 року. Анорексія досить серйозне захворювання, на яке часто хворіють неповнолітні дівчата через голодування та виснажливі дієти у гонитві за модою. Цей синдром супроводжується небезпечним порушенням функції метаболізму, інфекціями та хворобами системи травлення.

А ще 16 листопада Всесвітній день книги рекордів Гіннеса. Свято було створене 2005 року, а дату обрали тому, що саме цього дня книга рекордів Гіннеса здобула титул найбільш продаваної книги з авторськими правами.

16 листопада Міжнародний день філософії. Свято було започатковане 2002 року за ініціативи ЮНЕСКО, а вже 2005 року ООН оголосила його Міжнародним днем.

Також 16 листопада Міжнародний день відмови від куріння. Подія припадає на третій четвер листопада і була заснована Американським онкологічним товариством ще 1977 року. Саме тоді вчені довели, що паління призводить до проблем зі здоров'ям.

А ще 16 листопада Міжнародний день терпимості (толерантності). Свято було запроваджене ЮНЕСКО 1995 року на своїй Генеральній конференції. 1997 року це свято вирішили також святкувати в ООН, зробивши його міжнародним.

16 листопада святкують Всесвітній день ґудзиків. Його було засновано в далекому 1938 року американською організацією National Button Society.