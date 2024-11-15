Яке завтра, 16 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 листопада, День працівників радіо, телебачення та зв’язку України. Віряни вшановують пам'ять святого апостола та євангелиста Матея. До Нового року залишилося 45 днів.

16 листопада 2024 року — субота. 997-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

16 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого апостола та євангелиста Матея. Також відомий як Левій, був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він народився в Галилеї і працював митарем (збирачем податків) перед тим, як стати учнем Христа. Його покликання описане у Євангелії від Матвія, коли Ісус побачив його на митниці і запросив слідувати за Ним. Матей є автором одного з чотирьох канонічних Євангелій – Євангелія від Матвія. Це Євангеліє містить докладний опис життя, вчення, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Воно написане для єврейської аудиторії і містить численні посилання на старозавітні пророцтва, щоб показати, що Ісус є обіцяним Месією.

Після Вознесіння Христа, Матей проповідував Євангеліє в багатьох країнах, включаючи Парфію, Мідію, Іран та Ефіопію. Його місіонерська діяльність була спрямована на навернення людей до християнства і зміцнення віри серед віруючих. Матей помер мученицькою смертю приблизно в 60 році.

Що не можна робити 16 листопада

Забороняється свистіти в будинку.

Не можна сідати на стіл.

Не слід розмовляти з людиною через поріг.

Народні прикмети і традиції на 16 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніжить — скоро розпочнуться справжні хуртовини;

тепла погода вказує на те, що зима буде холодною;

вже випав сніг — він пролежить до весни;

мороз — погода взимку буде буде суворою.

16 листопада вже випав сніг — він пролежить до весни / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що цього дня краще не купувати нові речі, тому що вони прослужать недовго. А ще обов'язково збиралися разом за святковим столом, кликали гостей. Однак, триває Різдвяний піст, тому готувати можна лише пісні страви.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 листопада

Які завтра іменини: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

Талісманом людини, народженої 16 листопада є місячний камінь. Досить загадковий мінерал, який відомий людству дуже давно. Існує повір'я, що місячний камінь здатний поглинати енергію Місяця. З його допомогою можна поглянути у майбутнє.

Цього дня народилися:

1978 рік — українська письменниця, перекладачка Дзвінка Матіяш;

1981 рік — український історик Юрій Латиш;

1983 рік — український музикант, поет і композитор, засновник гурту "PanKe Shava" Тимофій Мороховець.

Пам’ятні дати 16 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 листопада:

1632 рік — відбувається битва під Лютценом — одна з найбільших битв тридцятирічної війни, між шведськими військами під проводом Густава II Адольфа і габсбурзькими частинами на чолі з Альбрехтом Валленштайном;

1700 рік — Герцогство Пруссія стає королівством;

1841 рік — Едуард Гурвін отримує патент на пробковий рятувальний жилет;

1848 рік — у Лондоні дає останній концерт Фридерик Шопен;

1895 рік — "Кінематограф" братів Люм'єр показують у Сорбонні;

1917 рік — в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкривають Національний музей;

1918 рік — Королівство Угорщина, яке до цього була частиною Австро-Угорської Імперії, проголошують республікою;

1918 рік — проголошують закон ЗУНР "Про адміністрацію";

1920 рік — частини Армії УНР після запеклих боїв з більшовиками здобувають Деражню;

1924 рік — починає мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо;

1945 рік — у Лондоні засновують ЮНЕСКО;

1967 рік — розпочинається I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку;

1994 рік — Україна приєднується до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року;

1999 рік — засновують Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2002 рік — президент Кучма підписує указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича;

2010 рік — заручаються принц Вільям та Кейт.

Погода на 16 листопада

Завтра, 16 листопада, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +5 вдень та +1 вночі. У Львові +5 вдень та 0 вночі. У Харкові +3 вдень та -1 вночі. В Одесі +6 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв’язку / Фото: Unsplash

16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Це професійне свято було започатковане указом Президента України 1994 року, щоб відзначити внесок працівників галузі в розвиток інформаційного простору країни, а також їхню роль у формуванні громадської думки та зміцненні національної єдності. Цей день присвячений усім, хто працює в сфері комунікацій: журналістам, технічним працівникам, редакторам, режисерам, інженерам та всім, хто забезпечує безперебійне функціонування радіо, телебачення та зв’язку. Це особлива нагода вшанувати їхню працю, яка стає особливо важливою в сучасному світі, де оперативність і доступність інформації мають вирішальне значення.

Також 16 листопада Міжнародний день фламенко. Це свято було започатковане ЮНЕСКО 2010 року, коли фламенко було визнане частиною нематеріальної культурної спадщини людства. Фламенко зародилося в Андалусії, Іспанія, як яскраве й емоційно насичене мистецтво, що поєднує спів, музику та танець. Воно виникло під впливом різних культур: мавританської, єврейської, ромської, іспанської, і згодом стало символом іспанської культури. Стиль фламенко виражає широкий спектр почуттів — від радості й пристрасті до суму й туги, що робить його надзвичайно привабливим для глядачів з різних культур.

А ще 16 листопада Всесвітній день рукоділля. Присвячений усім видам творчої діяльності, пов’язаної з ручною роботою. Цей день відзначається на міжнародному рівні для того, щоб популяризувати різні види рукоділля: вишивання, в’язання, шиття, виготовлення біжутерії, ліплення, живопис, квілінг, валяння та інші види ручної творчості. Метою цього дня є не тільки підтримка мистецьких традицій, але й заохочення людей до створення унікальних виробів власними руками. Рукоділля має позитивний вплив на психічне здоров'я, сприяє релаксації, допомагає зосередитися та розвиває творчі навички. Рукоділля також об’єднує людей, сприяючи культурному обміну та передачі знань між поколіннями.

16 листопада святкують Всесвітній день ґудзиків. Це незвичайне, але цікаве свято, яке виникло у США 1938 року з ініціативи Національного товариства колекціонерів ґудзиків (National Button Society). Згодом цей день став популярним і в інших країнах. Ґудзики мають багатовікову історію і використовуються не лише як елемент одягу, але й як прикраса та засіб самовираження. Вони з’явилися ще кілька тисяч років тому й виготовлялися з різних матеріалів: дерева, металу, скла, перламутру та навіть коштовних каменів. З плином часу ґудзики стали популярним об’єктом для колекціонування, адже вони часто мають цікаву форму, текстуру, кольори та оригінальний дизайн.

Також 16 листопада Міжнародний день боротьби з анорексією. Спрямований на привернення уваги до цієї важкої хвороби, яка стосується як фізичного, так і психічного здоров'я. Анорексія — це розлад харчової поведінки, що характеризується відмовою від їжі, надмірним обмеженням калорій та страхом набрати вагу, навіть якщо людина має критично низьку масу тіла. Цей розлад може призвести до серйозних фізичних наслідків, таких як виснаження, порушення роботи органів і навіть загроза життю.

А ще 16 листопада Міжнародний день терпимості (толерантності). Це свято започатковане ООН 1995 року після ухвалення Декларації принципів терпимості ЮНЕСКО. Воно покликане підвищити рівень взаємоповаги та прийняття різноманітності в суспільстві, підкреслюючи важливість толерантності у світі, де мирне співіснування стає все більш необхідним. День терпимості нагадує, що толерантність — це не просто пасивне прийняття інших поглядів, вірувань чи культур, а активний прояв поваги до прав та свобод кожної людини. Це також вимагає готовності до діалогу, пошуку компромісів і розуміння, незважаючи на відмінності у думках, культурі чи релігії.