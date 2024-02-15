Яке завтра, 16 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 лютого, День військового журналіста в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. До Нового року залишилося 319 днів.

16 лютого 2024 року — п’ятниця. 723-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 лютого, церковне свято

16 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Дванадцять святих мучеників, які удостоїлися апостольського дару за те, що постраждали за Ісуса Христа у Кесарії Палестинській, коли імператором був Діоклетіан.

Що не можна робити 16 лютого

Не рубати дерева, бо буде біда.

Заборонено хрестити дитину чи укладати шлюб.

Не дозволено впускати до свого будинку незнайомих людей, особливо на нічліг.

Народні прикмети і традиції на 16 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг чи туман — рік буде врожайним;

якщо дерева в лісі шарудять то варто чекати на відлигу;

сильний вітер означає, що літо буде холодним;

ліс тріщить — до міцного морозу.

16 лютого дерева в лісі шарудять то варто чекати на відлигу / Фото: Pexels

Існувало повір'я, що в цей час на землю виходить різна нечисть, яка може завдати людям шкоди. Тому намагалися не починати жодних важливих справ, адже вони і так не принесуть користі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 лютого

Які завтра іменини: Касіан, Ілля.

Талісманом людини, народженої 16 лютого, є опал. За унікальне забарвлення цей камінь часто називають "сльозами богів". Дуже популярним опал був у античні часи. Здавна вірили, що він захищає від хвороб та відганяє від свого власника похмурі думки.

Цього дня народилися:

1879 рік — письменник і художник Василь Королів-Старий;

1885 рік — українська драматична акторка і співачка Зінаїда Рибчинська;

1905 рік — український агрохімік, ґрунтознавець і фізіолог рослин Петро Власюк.

Пам’ятні дати 16 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 лютого:

1267 рік — Кастилія і Португалія укладають Бадахоський договір про міждержавний кордон;

1270 рік — литовці здобувають важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе;

1659 рік — в Англії Ніколас Ванакер виписує перший у світі чек на 400 фунтів;

1918 рік — ухвалюють Акт про незалежність Литви;

1919 рік — починається Вовчухівська операція УГА;

1923 рік — археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкриває вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;

1937 рік — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", отримує патент на нейлон;

1945 рік — експедиційні війська США починають операцію із захоплення Іодзіми;

1957 рік — Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0;

1968 рік — у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'являється перша телефонна служба порятунку — 911;

1985 рік — засновують ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла;

1991 рік — у Львівському театрі опери та балету відбувається I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);

2005 рік — набуває чинності Кіотський протокол.

Погода на 16 лютого

Завтра, 16 лютого, в Києві похмуро, опадів не передбачається. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові похмуро, вночі дрібний сніг, але потім без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та +1 вночі. У Львові — +8 вдень та 0 вночі. У Харкові — +1 вдень та -1 вночі. В Одесі — +10 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 лютого в Україні святкують День військового журналіста / Фото: Pexels

16 лютого в Україні святкують День військового журналіста. Професійне свято було створене за наказом Міністра оборони 2018 року. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня 2015 року сталася жахлива трагедія, коли під Дебальцевим загинув військовий журналіст Дмитро Лабуткін. Він був капітаном третього рангу і редактором телестудії "Бриз" Міністерства оборони України. Національна спілка журналістів дуже шанує своїх військових колег, адже вони висвілюють події на передовій. Від перших днів ворожої агресії вони ведуть свої репортажі і надають достовірну інформацію з гарячих точок.

Також 16 лютого Всесвітній день холангіокарциноми. Холангіокарцинома — рідкісний вид раку жовчних протоків. Пухлина розвивається у будь-якій частині, а тому, залежно від цього, виділяють три підтипи хвороби. Діагностувати холангіокарциному можна за допомогою комп'ютерної томографії і біопсії.