Яке завтра, 16 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 лютого, День єднання в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. До Нового року залишилося 318 днів.

16 лютого 2025 року — неділя. 1089-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

16 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Святий Памфіл був пресвітером Кесарії Палестинської та відомим богословом. Він очолював знамениту богословську школу в Кесарії та був учнем знаменитого християнського вченого Орігена. Памфіл присвятив своє життя поширенню християнських знань та благочестю, був великим знавцем Святого Письма. Святий Порфирій був учнем Памфіла і служителем церкви. Вони разом працювали над розповсюдженням Євангелія та підтримували християнську громаду.

Разом з ними були і інші мученики:

Валент - диякон з Єлії Капітолини, що приєднався до служіння.

Паул - побожний християнин з Єгипту, який добровільно пройшов шлях страждань.

Селевкій - воїн, який став християнином.

Теодул - престарілий служитель храму.

Юліан - зразковий християнин, який приєднався до них під час гонінь.

Всі ці святі були піддані тяжким катуванням та страчені за їхню віру в Христа під час гонінь імператора Діоклетіана. Їхній подвиг залишається прикладом незламної віри та відданості християнським цінностям.

Що не можна робити 16 лютого

Не слід впускати незнайомців на нічліг.

Забороняється укладати шлюб чи хрестити дитину.

Не можна рубати дерева — до біди.

Народні прикмети і традиції на 16 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тріщить ліс — чекайте на сильний мороз;

вітер цього дня вказує, що літо буде холодним;

туман чи сніг — до неврожайного року;

в лісі шарудять дерева — чекайте на відлигу.

16 лютого тріщить ліс — чекайте на сильний мороз / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що цього дня по землі ходить нечисть, яка завдає людям шкоди. Тому важливих справ намагалися не починати, не виходили з оселі після заходу сонця.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 лютого

Які завтра іменини: Данило, Ілля, Макар, Павло.

Талісманом людини, народженої 16 лютого є опал. Цей камінь допомагає розвинути інтуїцію, творчі здібності. Здавна опал використовували для захисту від негативного впливу ззовні та гармонізації простору навколо себе.

Цього дня народилися:

1867 рік — українська драматична акторка та співачка Єфросинія Зарницька;

1885 рік — українська драматична акторка і співачка Зінаїда Рибчинська;

1905 рік — український агрохімік, ґрунтознавець і фізіолог рослин Петро Власюк.

Пам’ятні дати 16 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 лютого:

1267 рік — Кастилія і Португалія укладають Бадахоський договір про міждержавний кордон;

1270 рік — литовці здобувають важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе;

1659 рік — в Англії Ніколас Ванакер виписує перший у світі чек на 400 фунтів;

1918 рік — приймають Акт про незалежність Литви;

1919 рік — починається Вовчухівська операція УГА;

1923 рік — археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкриває вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;

1937 рік — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", отримує патент на нейлон;

1945 рік — експедиційні війська США починають операцію із захоплення Іодзіми;

1957 рік — Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0;

1968 рік — у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'являється перша телефонна служба порятунку — 911;

1985 рік — засновують ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла;

1991 рік — у Львівському театрі опери та балету відбувається I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);

2005 рік — набуває чинності Кіотський протокол.

Погода на 16 лютого

Завтра, 16 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві -6 вдень та -8 вночі. У Львові -3 вдень та -9 вночі. У Харкові -7 вдень та -10 вночі. В Одесі -2 вдень та -5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 лютого святкують День єднання в Україні / Фото: Фото з відкритих джерел

16 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день турботи. Найбільше у світі свято, присвячене дітям, які перебувають у прийомних сім'ях або мають досвід перебування в системі опіки. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про потребу в якісному догляді та надання можливості цим дітям висловити свої голоси. Всесвітній день турботи був започаткований 2015 року завдяки співпраці кількох організацій, включаючи EPIC в Ірландії, VOYPIC у Північній Ірландії, Who Cares? Scotland та Become у Великобританії. Метою було створення глобальної події, яка б відзначала дітей та молодь з досвідом перебування під опікою. Це свято покликане підкреслити досягнення, силу та унікальні історії кожної дитини в системі опіки, а також сприяти подоланню стигми та упереджень, пов’язаних з перебуванням у прийомних сім’ях.

Також 16 лютого Всесвітній день китів. Цей день був започаткований 1980 року на Гаваях, у місті Мауї, щоб привернути увагу до захисту горбатих китів, які мігрують уздовж узбережжя островів. Із часом свято набуло глобального масштабу й стало символом захисту всіх видів китів та морських екосистем. Цікаво: китовий спів – один із найскладніших звуків у тваринному світі!

А ще 16 лютого День військового журналіста України. Це професійне свято журналістів, які працюють у зонах бойових дій, висвітлюючи події на передовій та розповідаючи правду про війну. Цей день встановлено на честь українських військових кореспондентів, які ризикують життям, щоб доносити правдиву інформацію з поля бою. Дата вибрана не випадково: 16 лютого 2015 року під Дебальцевим загинув журналіст газети "Військо України" Дмитро Лабуткін. Його життя стало символом відваги та самопожертви військових журналістів.

16 лютого святкують День єднання в Україні. Це відносно нове свято, яке було встановлене 2022 року указом Президента України Володимира Зеленського. Свято започаткували в період посиленої загрози вторгнення Росії в Україну. Його мета – згуртувати українців, підкреслити силу нації та підтримати державний суверенітет. День єднання став ще більш символічним після початку повномасштабного вторгнення, адже українці демонструють безпрецедентну єдність у боротьбі за незалежність.