Яке завтра, 16 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 лютого, День єднання в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. До Нового року залишилося 318 днів.
16 лютого 2025 року — неділя. 1089-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
16 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Святий Памфіл був пресвітером Кесарії Палестинської та відомим богословом. Він очолював знамениту богословську школу в Кесарії та був учнем знаменитого християнського вченого Орігена. Памфіл присвятив своє життя поширенню християнських знань та благочестю, був великим знавцем Святого Письма. Святий Порфирій був учнем Памфіла і служителем церкви. Вони разом працювали над розповсюдженням Євангелія та підтримували християнську громаду.
Разом з ними були і інші мученики:
- Валент - диякон з Єлії Капітолини, що приєднався до служіння.
- Паул - побожний християнин з Єгипту, який добровільно пройшов шлях страждань.
- Селевкій - воїн, який став християнином.
- Теодул - престарілий служитель храму.
- Юліан - зразковий християнин, який приєднався до них під час гонінь.
Всі ці святі були піддані тяжким катуванням та страчені за їхню віру в Христа під час гонінь імператора Діоклетіана. Їхній подвиг залишається прикладом незламної віри та відданості християнським цінностям.
Що не можна робити 16 лютого
- Не слід впускати незнайомців на нічліг.
- Забороняється укладати шлюб чи хрестити дитину.
- Не можна рубати дерева — до біди.
Народні прикмети і традиції на 16 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: тріщить ліс — чекайте на сильний мороз;
- вітер цього дня вказує, що літо буде холодним;
- туман чи сніг — до неврожайного року;
- в лісі шарудять дерева — чекайте на відлигу.
Наші предки вірили, що цього дня по землі ходить нечисть, яка завдає людям шкоди. Тому важливих справ намагалися не починати, не виходили з оселі після заходу сонця.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 лютого
Які завтра іменини: Данило, Ілля, Макар, Павло.
Талісманом людини, народженої 16 лютого є опал. Цей камінь допомагає розвинути інтуїцію, творчі здібності. Здавна опал використовували для захисту від негативного впливу ззовні та гармонізації простору навколо себе.
Цього дня народилися:
- 1867 рік — українська драматична акторка та співачка Єфросинія Зарницька;
- 1885 рік — українська драматична акторка і співачка Зінаїда Рибчинська;
- 1905 рік — український агрохімік, ґрунтознавець і фізіолог рослин Петро Власюк.
Пам’ятні дати 16 лютого
Календар важливих подій в Україні та світі за 16 лютого:
- 1267 рік — Кастилія і Португалія укладають Бадахоський договір про міждержавний кордон;
- 1270 рік — литовці здобувають важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе;
- 1659 рік — в Англії Ніколас Ванакер виписує перший у світі чек на 400 фунтів;
- 1918 рік — приймають Акт про незалежність Литви;
- 1919 рік — починається Вовчухівська операція УГА;
- 1923 рік — археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкриває вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;
- 1937 рік — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", отримує патент на нейлон;
- 1945 рік — експедиційні війська США починають операцію із захоплення Іодзіми;
- 1957 рік — Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0;
- 1968 рік — у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'являється перша телефонна служба порятунку — 911;
- 1985 рік — засновують ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла;
- 1991 рік — у Львівському театрі опери та балету відбувається I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);
- 2005 рік — набуває чинності Кіотський протокол.
Погода на 16 лютого
Завтра, 16 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві -6 вдень та -8 вночі. У Львові -3 вдень та -9 вночі. У Харкові -7 вдень та -10 вночі. В Одесі -2 вдень та -5 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
16 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день турботи. Найбільше у світі свято, присвячене дітям, які перебувають у прийомних сім'ях або мають досвід перебування в системі опіки. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про потребу в якісному догляді та надання можливості цим дітям висловити свої голоси. Всесвітній день турботи був започаткований 2015 року завдяки співпраці кількох організацій, включаючи EPIC в Ірландії, VOYPIC у Північній Ірландії, Who Cares? Scotland та Become у Великобританії. Метою було створення глобальної події, яка б відзначала дітей та молодь з досвідом перебування під опікою. Це свято покликане підкреслити досягнення, силу та унікальні історії кожної дитини в системі опіки, а також сприяти подоланню стигми та упереджень, пов’язаних з перебуванням у прийомних сім’ях.
Також 16 лютого Всесвітній день китів. Цей день був започаткований 1980 року на Гаваях, у місті Мауї, щоб привернути увагу до захисту горбатих китів, які мігрують уздовж узбережжя островів. Із часом свято набуло глобального масштабу й стало символом захисту всіх видів китів та морських екосистем. Цікаво: китовий спів – один із найскладніших звуків у тваринному світі!
А ще 16 лютого День військового журналіста України. Це професійне свято журналістів, які працюють у зонах бойових дій, висвітлюючи події на передовій та розповідаючи правду про війну. Цей день встановлено на честь українських військових кореспондентів, які ризикують життям, щоб доносити правдиву інформацію з поля бою. Дата вибрана не випадково: 16 лютого 2015 року під Дебальцевим загинув журналіст газети "Військо України" Дмитро Лабуткін. Його життя стало символом відваги та самопожертви військових журналістів.
16 лютого святкують День єднання в Україні. Це відносно нове свято, яке було встановлене 2022 року указом Президента України Володимира Зеленського. Свято започаткували в період посиленої загрози вторгнення Росії в Україну. Його мета – згуртувати українців, підкреслити силу нації та підтримати державний суверенітет. День єднання став ще більш символічним після початку повномасштабного вторгнення, адже українці демонструють безпрецедентну єдність у боротьбі за незалежність.