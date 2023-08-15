Яке завтра, 16 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

16 серпня 2023 року — середа. 539-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 серпня, церковне свято

16 серпня в церковному календарі — день пам’яті преподобного Антонія Римлянина. Народився він у Римі 1067 року у благочестивій сім'ї. Рано залишившись без батьків, роздав весь свій спадок біднякам і прийняв чернечий постриг. Прожив двадцять років у одному з пустельних скитів. Братія згодом розійшлася через гоніння латинян на православних. Тому преподобному довелося поневірятися і переходити з місця на місце. Потім знайшов він на безлюдному березі великий камінь, на якому прожив цілий рік в молитвах і пості.

Що не можна робити цього дня

Не дозволено затівати прибирання в будинку.

Краще не підмітати сміття, навіть на вулиці, тому що можна вимести з життя щастя.

Заборонено відмовляти безпорадним і бездомним в допомозі, особливо, якщо вони її дійсно потребують.

Народні прикмети і традиції на 16 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вказує, якою вона буде в жовтні;

холодний і сильний вітер — зима буде морозною, а якщо теплий — сніжною та м'якою;

дме південний вітер, кружляють пилові вихори — зима буде сніжною;

хмари витягнулися в одну лінію на горизонті — чекайте на сильний вітер;

домашня птиця почала линяти — прийдуть холоди.

16 серпня домашня птиця почала линяти — прийдуть холоди / Фото: Pexels

В народі свято носило назву Віхровій. Цього дня часто спостерігалися дуже сильні вітри, які могли закручуватися у вихори. Сміливі хлопці та дівчата виходили на перехрестя зустрічати такі вихровії. Вважалося, що в них пересувається нечиста сила.

Погода на 16 серпня

Завтра, 16 серпня, в Києві вранці небо затягнеться хмарами, які не зникнуть до кінця дня, без опадів. У Львові похмурий день, опадів не очікується. У Харкові в другій половині дня ясне небо зникне за хмарами, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +31 вдень та +22 вночі. У Львові — +30 вдень та +19 вночі. У Харкові — +27 вдень та +19 вночі. В Одесі — +30 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 16 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 серпня:

1649 рік — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемагає 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом;

1788 рік — міністр фінансів Королівства Франції Л. де Брієнн оголошує державу банкрутом;

1804 рік — в Булонському лісі проходить перше нагородження орденом Почесного легіону;

1914 рік — Головна українська рада оприлюднює маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України;

1919 рік — 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільняє від більшовиків Шепетівку;

1925 рік — відбувається прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1960 рік — Кіпр проголошує незалежність;

1960 рік — засновують Міжнародну академію астронавтики;

1962 рік — Рінго Старр вливається в "Бітлз", замінивши попереднього барабанщика — Піта Беста;

1972 рік — у Торонто відкривається Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю;

1975 рік — Пітер Ґебріел залишає Genesis, харизматичного вокаліста замінює барабанщик;

1985 рік — Мадонна виходить заміж за актора Шона Пенна;

1995 рік — більшість населення Бермудських островів на референдумі голосує проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 серпня

Які завтра іменини: Антон, Іван, Кузьма, Микола, Соломія.

Талісманом людини, народженої 16 серпня, є цитрин. Лимонно-жовтий самоцвіт можна було часто побачити в атрибутиці вельмож. Езотерики здавна вважали, що цитрин допомагає розбагатіти, приносить удачу, розвиває хитрість.

Цього дня народилися:

1931 рік — український маляр, графік Юрій Старостенко;

1933 рік — український хоровий диригент, композитор, педагог, керівник хору імені Григорія Верьовки, Герой України Анатолій Авдієвський;

1962 рік — український прозаїк, поет, культуролог, автор концептуального журнального проєкту "Четвер" Юрій Іздрик;

1978 рік — українська художниця Адріана Галецька.

Який завтра день в Україні і світі

16 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день повітряних зміїв / Фото: Pexels

16 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день повітряних зміїв. Це найстаріші з відомих повітряних літальних апаратів, які використовувалися людьми з різною метою впродовж багатьох століть. Сучасні змії виготовляють здебільшого для розваги. Згідно з однією версією створення повітряного змія, вперше він з'явився в Китаї. В Піднебесній для цього використовували такі матеріали як легку шовкову тканину, міцні мотузки і пружний бамбук. Китайські кайти були прямокутними, на них зображали різних міфічних тварин. А ще їх прикрашали спеціальними свистками і струнами, які видавали звуки, схожі на музику.

Існують документальні свідчення, що ще 200 року до нашої ери китайський полководець з династії Хань використовував повітряних зміїв, щоб визначати відстань. За давніми китайськими легендами, літуни використовувалися для того, щоб влаштовувати фейерверки, які могли налякати армію супротивника.

За іншою версією повітряні змії вперше з'явилися в Малайзії, а потім швидко розповсюдилися всією Малою Азією. В різних народів ці пристрої використовувалися для різних цілей: спосіб риболовлі, для відлякування птахів, піднімання будівельних матеріалів тощо.

Також 16 серпня День чоловічої краси (День догляду за собою для чоловіків). Вперше свято стало популярним в США, а ініціатором його заснування виступила компанія American Crew, яка виготовляє різноманітні чоловічі товари для догляду за собою. Хоча в сучасному світі ще можна почути відлуння тих стереотипних думок, що чоловіки не повинні доглядати за собою, підхід до чоловічого догляду за зовнішністю поступово змінюється.