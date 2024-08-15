Яке завтра, 16 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 серпня, Всесвітній день повітряних зміїв. Віряни святкують Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа. До Нового року залишилося 137 днів.
16 серпня 2024 року — п’ятниця. 905-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
16 серпня в церковному календарі – Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа. Святе Обличчя або Спас Нерукотворний, є одним з найбільш шанованих іконічних образів у християнстві. Згідно з традицією, цей образ з'явився дивовижним чином, без участі людських рук, на полотні або тканині, на якій Ісус витер своє обличчя.
Цей образ асоціюється з кількома різними легендами. Найбільш відома з них розповідає про короля Едесси (зараз це місто Шанліурфа в Туреччині) Авгара V, який був хворий на проказу. Він послав свого посланця до Ісуса, просячи про зцілення. Відповідно до цієї легенди, Ісус витер своє обличчя хусткою, і на тканині залишився його образ. Ця тканина була принесена Авгару, який, побачивши її, зцілився.
Що не можна робити 16 серпня
- Не слід довго задивлятися у дзеркало.
- Не можна планувати сватання чи весілля.
- Краще не ходити на могили і не згадувати чорта.
Народні прикмети і традиції на 16 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: гарна погода — до ранньої весни;
- птахи вже відлетіли до теплих країв — скоро похолодає;
- журавлі відлетіли на Південь — на Покров чекайте на мороз;
- сонце за хмару сідає — чекайте на негоду найближчими днями.
Селяни активно робили домашні заготовлення на зиму. А щоб вони не зіпсувалися і були смачними, оминали кладовище цього дня. Також працювали в полі, удобрюючи ґрунт та збираючи урожай.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 серпня
Які завтра іменини: Олександр, Іван, Степан, Яків, Ганна.
Талісманом людини, народженої 16 серпня, є цитрин. Має неповторний відтінок золота. В давнину вірили, що цитрин є символом процвітання та багатства.
Цього дня народилися:
- 1950 рік — український скульптор, художник, який останні роки життя провів у США Василь Федорук;
- 1962 рік — український прозаїк, поет, культуролог, автор концептуального журнального проєкту "Четвер" Юрій Іздрик;
- 1978 рік — українська художниця Адріана Галецька.
Пам’ятні дати 16 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 16 серпня:
- 1649 рік — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемагає 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом;
- 1788 рік — міністр фінансів Королівства Франції Л. де Брієнн оголошує державу банкрутом;
- 1804 рік — в Булонському лісі проходить перше нагородження орденом Почесного легіону;
- 1914 рік — Головна українська рада оприлюднює маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України;
- 1925 рік — відбувається прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";
- 1960 рік — Кіпр проголошує незалежність;
- 1960 рік — засновують Міжнародну академію астронавтики;
- 1972 рік — у Торонто відкривається Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю;
- 1985 рік — Мадонна виходить заміж за актора Шона Пенна;
- 1995 рік — більшість населення Бермудських островів на референдумі голосує проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.
Погода на 16 серпня
Завтра, 16 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, вдень можлива гроза. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві — +29 вдень та +16 вночі. У Львові — +26 вдень та +18 вночі. У Харкові — +27 вдень та +14 вночі. В Одесі — +28 вдень та +21 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
16 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день повітряних зміїв. Це свято присвячене повітряним зміям, які є одними з найстаріших літальних апаратів, що використовувалися людьми з різною метою протягом тисячоліть. Повітряні змії мають багату історію, яка починається в Китаї приблизно 3 тисячі років тому. Вони використовувалися для релігійних обрядів, військових цілей, прогнозування погоди та навіть для розваг. Сьогодні повітряні змії є популярним хобі та спортивним заняттям у багатьох країнах світу.
Також 16 серпня День чоловічої краси. Це свято було започатковане в Америці 2007 року компанією American Crew, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою. Метою цього дня є заохочення чоловіків до догляду за своєю зовнішністю та здоров’ям, а також подолання стереотипів, пов’язаних із чоловічою красою. Цьго дня чоловіки можуть приділити час собі, відвідати салони краси, зайнятися спортом або просто відпочити.