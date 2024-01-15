Яке завтра, 16 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра,16 січня, День пам'яті Кіборгів в Україні. Віряни святкують день поклоніння чесним веригам апостола Петра. До Нового року залишилося 350 днів.

16 січня 2024 року — вівторок. 692-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 січня, церковне свято

16 січня в церковному календарі – день поклоніння чесним веригам апостола Петра. Він був відомим християнином, який сповідував віру в Христа. Приблизно 42 року закинули його в темницю і закували в кайдани. В ніч перед судом з'явився перед Петром Господь, розірвав ланцюги і вивів чоловіка на свободу. Дізнавшись про це диво, інші християни зберегли його вериги як коштовність. До них приходили молитися і зцілюватися від хвороб. Нині вериги зберігаються у Римі.

Що не можна робити 16 січня

Заборонено працювати з будь-якими гострими предметами, які нагадують вовчі зуби.

Суворо забороняється цього дня прати речі.

Не можна виносити з оселі сміття, адже з ним винесете і щастя.

Народні прикмети і традиції на 16 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на заході сонце червоного кольору — наступного дня буде морозяна, але сонячна погода;

вітер з півночі — до довготривалих холодів;

хуртовина означає, що літо буде холодним та дощовим;

йде сніг — на луках в травні буде багато трави;

морозний день — до спекотного та посушливого літа.

16 січня морозний день — до спекотного та посушливого літа / Фото: Pexels

В давнину існувала приказка "На Петра Вериги розбиваються криги", а ще вірили, що половина зими вже пройшла. Селяни вирушали розчищати лісові ділянки, щоб навесні їх засіяти зерном.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 січня

Які завтра іменини: Максим, Петро, Іван, Георгій, Нестор, Леоніла.

Талісманом людини, народженої 16 січня, є онікс. Напівдорогоцінний камінь, який має багату історію. Здавна люди вірили, що онікс має сильну енергетику, яка допомагає лідерам у просуванні їхніх ідей.

Цього дня народилися:

1970 рік — український композитор, диригент і філософ Сергій Ярунський;

1973 рік — український бадмінтоніст Владислав Дружченко;

1983 рік — український футболіст дніпропетровського "Дніпра" Андрій Русол.

Пам’ятні дати 16 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 січня:

929 рік — Абд Ар-Рахман III успадковує титул еміра Кордови і проголошує халіфат;

1780 рік — англійський флот під командуванням адмірала Джорджа Родні розбиває іспанців "у місячному сяйві" поблизу мису Св. Вікентія і знімає облогу Гібралтару;

1918 рік — Мала Рада ухвалює закон про Армію Української Народної Республіки;

1919 рік — у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створюється Українська республіканська капела;

1920 рік — в Парижі відбувається перше засідання Ради Ліги Націй без участі США;

1924 рік — іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра;

1957 рік — у Ліверпулі відкривається The Cavern Club, в якому починає виступати група "The Beatles";

1964 рік — на бульварі Сансет (Беверлі-Гіллз, Каліфорнія) відкривається нічний клуб Whisky a Go Go, що стає стартовим майданчиком для The Doors, Alice Cooper, System of a Down, Van Halen, Led Zeppelin, Kiss, Guns N' Roses, AC/DC, Mötley Crüe;

1969 рік — чеський студент Ян Палах здійснює акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року;

1984 рік — Майкл Джексон отримує 8 статуеток "Греммі" за альбом Thriller;

1991 рік — коаліція 28 країн на чолі зі США вступає у війну в Перській затоці проти Іраку, що було відповіддю на вторгнення Саддама Хусейна в Кувейт;

1992 рік — Буркіна-Фасо визнає незалежність України;

1997 рік — компанія Microsoft випускає Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80% ринку;

2002 рік — Рада Безпеки ООН голосує за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан;

2003 рік — Верховна Рада ухвалює Цивільний кодекс України;

2006 рік — Елен Джонсон-Серліф склає присягу як президент Ліберії, ставши першою жінкою-главою держави в Африці;

2014 рік — в Україні ухвалюють "закони про диктатуру".

Погода на 16 січня

Завтра, 16 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові сильна хмарність, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та -2 вночі. У Львові — +4 вдень та -3 вночі. У Харкові — +1 вдень та -2 вночі. В Одесі — +6 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день гострої та гарячої їжі / Фото: Pexels

16 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день гострої та гарячої їжі. По всьому світу гурмани додають до своїх страв різноманітні пекельні спеції і приправи, щоб додати "перчинки" звичайним продуктам. Майже в кожній національній кухні можна знайти рецепти, які базуються на гострих прянощах. Їхня користь полягає у тому, щоб пробуджувати апетит, але водночас не переїдати. У гострих продуктах міститься особлива речовина капсаїцин. Вона допомагає розширювати кровоносні судини. Завдяки цьому знижується артеріальний тиск та регулюється струм крові. Наприклад, в Азії та Китаї гостру їжу спеціально додають до раціону, щоб провести профілактику серцево-судинних захворювань.

Також 16 січня День пам'яті Кіборгів в Україні. Важлива пам'ятна дата, яка була створена з ініціативи українських бійців, які вижили у боротьбі за ДАП. Бійців, які боронили Донецький аеропорт, за мужність, відвагу та сміливість назвали "Кіборгами". Вони стали справжнім символом патріотизму, відданості Україні.

Боротьба за Донецький аеропорт розпочалася 26 травня 2014 року. Тоді найманці та сепаратисти захопили летовище, але українські бійці повернули контроль над аеропортом того ж дня. Бойові дії тривали до січня 2015 року, закінчившись повним руйнуванням терміналів. Понад 200 українських бійців віддали життя, а 500 отримали поранення.