Яке завтра, 16 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 вересня, День фармацевтичного працівника в Україні. Віряни вшановують пам'ять святої Євфимії Всехвальної. До Нового року залишилося 106 днів.

16 вересня 2023 року — субота. 570-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 вересня, церковне свято

16 вересня в церковному календарі – день пам’яті святої Євфимії Всехвальної. Походила жінка з християнської сім'ї. Якось правитель міста, який був язичником і проводив гоніння за християнами, наказав всім жителям зібратися на площі, щоб відсвяткувати свято бога Марса. А місцева християнська громада якраз проводила своє богослужіння. За це її членів одразу заарештували, а потім відправили на суд до імператора. Правитель лишив лише молоду Євфимію, яку вирішив спокусити.

Але дівчина щоразу відкидала всі пропозиції правителя, за що її піддали катуванням. Однак Господь захистив тіло її. Тоді кинули Євфимію до диких звірів, але ті почали лизати їй руки. Раптом почувся з небес голос, який закликав мученицю до себе. Тут же померла Євфимія. В той же момент в місті стався сильний землетрус і всі храми язичницькі були зруйновані.

Що не можна робити цього дня

Не варто цього дня починати нових справ.

Якщо до хати залетіла пташка, її заборонено відпускати.

Не бажано цілувати іншу людину — до розлуки.

Народні прикмети і традиції на 16 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: чим сухіша і тепліша погода, тим пізніше прийде зима;

гримить грім — зима буде безсніжна, але холодна;

якщо за вікном тепла погода — холоди ще нескоро прийдуть;

вранці мерехтять на небі зірки — погода зміниться;

шпаки ще не полетіли в теплі краї — тепло ще триватиме довгий час;

граки збираються в зграї — погода буде ясною;

на деревах пожовкло листя, але воно ще не падає — осінь буде довгою.

16 вересня на дереваж пожовкло листя, але воно ще не падає — осінь буде довгою / Фото: Pexels

Наші предки цього дня починали стригти овець, тому існувала традиція ще й виготовляти з вовни одяг. Жінки заготовлювали на зиму квашену капусту. А дівчата збиралися разом на "капустяні вечірки", щоб разом готувати страви з капусти і пліткувати.

Погода на 16 вересня

Завтра, 16 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі вранці хмарно, потім ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +23 вдень та +14 вночі. У Львові — +23 вдень та +9 вночі. У Харкові — +22 вдень та +12 вночі. В Одесі — +23 вдень та +16 вночі.

Пам’ятні дати 16 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 вересня:

1408 рік — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії;

1651 рік — у Білій Церкві спалахує повстання козаків, незадоволених умовами перемир'я з Річчю Посполитою;

1658 рік — гетьман України Іван Виговський укладає із Річчю Посполитою Гадяцький договір;

1810 рік — Мексика проголошує незалежність від Іспанії та починає війну за незалежніст;

1859 рік — британський дослідник Девід Лівінгстон відкриває озеро Ньяса (Африка);

1899 рік — у Західній Україні створюють Національно-демократичну партію;

1908 рік — Вільям Дюрант засновує компанію General Motors;

1914 рік — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягають на вірність боротьбі за визволення України;

1930 рік — польський уряд розпочинає проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині;

1963 рік — до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур;

1975 рік — Папуа Нова Гвінея проголошує незалежність від Австралії;

1979 рік — на східному крилі шахти "Юнком" (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об'єкті "Кліваж" здійснюють підземний ядерний вибух;

1987 рік — підписують Монреальський протокол про захист озонового шару Землі;

2000 рік — на спортивному літаку розбивається перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при президентові України Леонід Бородич;

2002 рік — починається активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори "Повстань, Україно!".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 вересня

Які завтра іменини: Олексій, Андрій, Василь, Володимир, Дорофій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, ​​Роман, Сергій, Феофан, Філіп, Харитон, Василина, Домна.

Талісманом людини, народженої 16 вересня, є яшма. Цей камінь здавна привертав увагу представниць прекрасної статі своїм незвичайним зовнішнім виглядом. В Середні віки яшма вважалася священним каменем, тому її використовували для релігійних предметів.

Цього дня народилися:

1947 рік — український дисидент-правозахисник, літературознавець і перекладач Валерій Марченко;

1981 рік — українська лижниця, біатлоністка, призерка Паралімпійських ігор Людмила Павленко;

1999 рік — український футболіст, чемпіон світу серед молоді Кирило Дришлюк.

Який завтра день в Україні і світі

16 вересня День хірурга / Фото: Pexels

16 вересня в Україні святкують День фармацевтичного працівника. Святкується від 1999 року. Свято було створене за указом президента України. Припадає щорічно на третю суботу вересня. На сьогодні в нашій країні працює понад 350 тисяч фармацевтів, провізорів та інших представників цієї галузі.

Також 16 вересня День винахідника та раціоналізатора України. Свято було встановлене указом президента України 1994 року. Припадає щороку на третю суботу вересня. Головна мета цього дня полягає в підтримці людей, які впроваджують нові технології, проводять селекцію рослин і тварин, знаходять методи боротьби з захворюваннями.

А ще 16 вересня Міжнародний день прибирання прибережних територій. Це дуже важлива глобальна подія, яка спрямована на захист океанів та пляжів. Щорічно припадає на третю суботу вересня. Мільйони волонтерів по всьому світу виходять, щоб прибрати сміття з пляжів та водних шляхів. Свою історію цей день розпочав 35 років тому, за ініціативи двох людей — Кеті О'Хара та Лінди Маранісс.

16 вересня святкують Всесвітній день соку. 2010 року Міжнародна організація IFU, яка об'єднує багатьох виробників фруктових соків внесла пропозицію створити окреме свято для вшанування цього корисного напою. Першими таку ініціативу пітримали Польща, Іспанія та Туреччина. Головна мета цього свята полягає в популяризуванні соку і здорового образу життя.

Також 16 вересня Всесвітній день донора кісткового мозку. Цей день було створено для того, щоб вшанувати людей, які з ризиком для свого здоров'я рятують життя тих, хто хворий на лейкемію. Ще до другої половини XX століття лейкемія вважалася невиліковною хворобою. Але все змінилося 1969 року, коли Доннал Томас провів першу успішну операцію з трансплантації кісткового мозку. За це його було відзначено Нобелівською премією.

А ще 16 вересня День хірурга. Припадає це професійне свято на третю суботу вересня і покликане вшанувати складну та дуже важливу професію. Хірурги — це справжні герої, які щодня рятують людські життя. На жаль, деяким із них доводиться працювати в дуже складних умовах, коли не вистачає інструментів та ліків.

16 вересня Міжнародний день охорони озонового шару. Ця дата була створена, щоб привернути увагу людства до проблеми руйнування озонового шару, запропонувати шляхи її розв'язання. Давно відомо, що через антропогенні дії озоновий шар, який захищає нас від згубного впливу сонячного випромінювання, поступово руйнується.