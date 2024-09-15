Яке завтра, 16 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 вересня, День фармацевтичного працівника в Україні. Віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Євфимії. До Нового року залишилося 106 днів.

16 вересня 2024 року — понеділок. 936-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

16 вересня в церковному календарі – день пам’яті святої великомучениці Євфимії. Також відома як Євфимія Халкедонська, народилася в місті Халкідон (сучасний Кадикьой, Туреччина) у благочестивій християнській родині. Вона постраждала за віру під час гонінь на християн, організованих імператором Діоклетіаном 304 року. Євфимія відмовилася приносити жертви язичницьким богам, за що була піддана жорстоким тортурам. Її кинули на арену для розшматування дикими звірами, але звірі не торкнулися її. Лише ведмедиця нанесла їй невелику рану, після чого Євфимія віддала душу Богу.

Особливе значення має чудо, пов’язане з її мощами. 451 року на IV Вселенському Соборі в Халкідоні, де обговорювалися питання природи Ісуса Христа, її мощі стали свідком істинності православного вчення. Після трьох днів молитви і посту, коли відкрили гробницю, сувій з православним сповіданням віри був у її правій руці, а єретичний сувій лежав біля її ніг.

Що не можна робити 16 вересня

Забороняється бажати іншим зла, сваритися.

Краще не починати жодних нових справ.

Не можна заздрити, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 16 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути грім — до зими без снігу;

теплий і сухий день — чекайте на пізню зиму без морозів;

повністю пожовкло листя — осінь буде тривати довго;

граки збираються у зграї — чекайте на ясну погоду.

16 вересня повністю пожовкло листя — осінь буде тривати довго / Фото: Unsplash

В давні часи було заведено цього дня ловити качку чи гуску, а потім ворожити на їхніх кістках. За це дату прозвали Євфимія Пташина кістка.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 вересня

Які завтра іменини: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.

Талісманом людини, народженої 16 вересня є яшма. Здавна вона вважалася талісманом витонченності та краси. Китайські цілителі вірили, що яшма допомагає очистити внутрішні органи.

Цього дня народилися:

1981 рік — український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор Сергій Білоущенко;

1981 рік — українська лижниця, біатлоністка, призерка Паралімпійських ігор Людмила Павленко;

1999 рік — український футболіст, чемпіон світу серед молоді Кирило Дришлюк.

Пам’ятні дати 16 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 вересня:

1408 рік — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії;

1651 рік — у Білій Церкві спалахує повстання козаків, незадоволених умовами перемир'я з Річчю Посполитою;

1658 рік — Гетьман України Іван Виговський укладає із Річчю Посполитою Гадяцький договір;

1810 рік — Мексика проголошує незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність;

1859 рік — британський дослідник Девід Лівінгстон відкриває озеро Ньяса (Африка);

1899 рік — у західних регіонах України створюють Національно-демократичну партію;

1908 рік — Вільям Дюрант засновує компанію General Motors;

1914 рік — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягають на вірність боротьбі за визволення України;

1963 рік — року до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур;

1975 рік — Папуа Нова Гвінея проголошує незалежність від Австралії;

1987 рік — підписують Монреальський протокол про захист озонового шару Землі;

2000 рік — на спортивному літаку розбивається перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич;

2002 рік — починається активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори "Повстань, Україно!".

Погода на 16 вересня

Завтра, 16 вересня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, від ранку і до вечора дощитиме. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, ще до світанку розпочнеться дощ з грозою, який припиниться до середини дня.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +19 вночі. У Львові +14 вдень та +22 вночі. У Харкові +26 вдень та +19 вночі. В Одесі +23 вдень та +17 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 вересня в Україні святкують День фармацевтичного працівника / Фото: Unsplash

16 вересня в Україні святкують День фармацевтичного працівника. Це професійне свято, що було встановлено 1999 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я України. Воно визнає значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення.

Також 16 вересня Міжнародний день ідентифікації. Цей день привертає увагу до мільйонів людей у всьому світі, які не мають легальної ідентифікації, що ускладнює їм доступ до основних послуг, таких як охорона здоров’я, освіта та фінансові ресурси. Міжнародний день ідентифікації є нагадуванням про нагальну потребу в універсальній ідентифікації та захисті прав людей за допомогою безпечних систем ідентифікації.

А ще 16 вересня Всесвітній день барбера. Це глобальна подія, яка підкреслює важливу роль, яку барбери відіграють у житті громад по всьому світу. Цей день вшановує майстерність, творчість і громадський дух, які барбери привносять у свою професію.

16 вересня святкують Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня. Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй для підкреслення важливості використання науково-технічних інновацій у сприянні сталому розвитку країн Півдня. Цей день привертає увагу до ролі науки, технологій та інновацій у вирішенні критичних проблем, таких як бідність, нерівність та екологічна стійкість. Він також наголошує на необхідності співпраці, обміну знаннями та розбудови потенціалу для допомоги країнам, що розвиваються, у досягненні Цілей сталого розвитку.

Також 16 вересня Міжнародний день інтервенційної кардіології. Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 2022 року для підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання та популяризації інтервенційних методів лікування, що рятують життя. Інтервенційна кардіологія займається діагностикою та лікуванням серцево-судинних захворювань за допомогою катетерів, стентів та інших технологій, які дозволяють лікарям отримати доступ до серця та кровоносних судин без необхідності відкритої операції. Ці малоінвазивні процедури значно зменшують час відновлення, мінімізують ускладнення та покращують якість життя пацієнтів.

А ще 16 вересня Міжнародний день охорони озонового шару. Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 1994 року на честь підписання Монреальського протоколу. Монреальський протокол, підписаний 16 вересня 1987 року, є міжнародною угодою, спрямованою на захист озонового шару шляхом скорочення виробництва та споживання речовин, що його руйнують. Озоновий шар відіграє критичну роль у захисті життя на Землі, оскільки він поглинає більшу частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання від Сонця. Руйнування озонового шару може призвести до збільшення випадків раку шкіри, катаракти та інших проблем зі здоров’ям, а також негативно вплинути на екосистеми.