Яке завтра, 16 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

16 жовтня 2023 року — понеділок. 600-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 жовтня, церковне свято

16 жовтня в церковному календарі – день пам’яті мученика Лонгіна. Його повне ім'я Гай Касій Лонгін і він був римським воїном, сотником, входив до тих вартових, які охороняли місце, де було розіп'ято Ісуса Христа. Кров Спасителя під час страти потрапила воїну в очі і він відразу зцілився від катаракти, яка мучила його довгі роки. В ту хвилину Лонгін увірував в Христа, а ще через три дні разом з іншими воїнами став свідком Воскресіння.

Лонгін вирушив до себе на батьківщину (Каппадокію) з проповіддю. Інші воїни, які бачили Воскресіння, вирішили піти з ним. Однак Понтій Пілат розізлився і наказав зловити їх, а потім обезголовити. Пізніше голови християн знайшла сліпа жінка, яка поховала їх і вилікувалася від своєї хвороби.

Що не можна робити в цей день

Не варто братися за серйозні справи, тому що не зможете нічого довести до кінця.

Не можна конфліктувати, сваритися, лихословити.

Заборонено лінуватися, весь день потрібно провести у важкій праці.

Народні прикмети і традиції на 16 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: блідий і мутний місяць — чекайте на сніг і мороз;

гусак стоїть на одній лапі — потрібно одягатися тепліше;

сонце у хмарах, наче виглядує з туману — чекайте на негоду;

листя вже пожовтіло, але ще не опало — ще морози не прийдуть;

ворона сідає до вітру дзьобом — можна зрозуміти, з якого боку подує.

16 жовтня ворона сідає до вітру дзьобом — можна зрозуміти, з якого боку подує / Фото: Pexels

Цього дня наші предки обов'язково проводити різні обряди, щоб захистити свої будинки від злих сил. Образ святого Лонгіна та будь-який гострий металевий предмет ставали справжніми оберегами від нечисті. А щоб вона точно не потрапила до будинку, на паркан прив'язували колючі рослини.

Погода на 16 жовтня

Завтра, 16 жовтня, в Києві пасмурно, вдень можливий невеликий дощ. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмуро, можливий невеликий сніг з дощем. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +10 вдень та +3 вночі. У Львові +11 вдень та +1 вночі. У Харкові +9 вдень та +2 вночі. В Одесі +15 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 16 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 жовтня:

1793 рік — відбувається страта Марії-Антуанетти "вдови Капет", королеви Франції, дружини Людовика XVI і матері Людовика XVII;

1813 рік — починається "Битва народів" (тривала до 19 жовтня), в якій брали участь війська Французької імперії, Рейнського союзу, Варшавського герцогства, Австрійської імперії, Королівства Пруссія, Російської імперії і Швеції;

1918 рік — на з'їзді Вільного козацтва у Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обирають отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського;

1946 рік — за вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в'язниці страчують нацистських злочинців (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль і Артур Зейсс-Інкварт);

1964 рік — Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;

1978 рік — Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) стає 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі від 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження;

1987 рік — У Львові створюють Товариство Лева.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 жовтня

Які завтра іменини: Леонтій, Лонгін, Терентій, Віола.

Талісманом людини, народженої 16 жовтня є гірський кришталь. Напівдорогоцінне каміння, яке відоме з давніх часів. В давнину кулі з гірського кришталю завжди використовувалися в окультних практиках. Вірили, що з його допомогою можна спілкуватися з потойбічним світом.

В цей день народилися:

1837 рік — український письменник, фольклорист і етнограф Олександр Митрак;

1910 рік — воєначальник УПА Олександр Луцький;

1918 рік — український поет Олександр Підсуха.

Який завтра день в Україні і світі

16 жовтня Всесвітній день хліба / Фото: pixabay.com

16 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день ремонту. Вперше свято провела організація Open Repair Alliance 2017 року для пропаганди важливості і цінності ремонту, для підтримки майстрів і тих людей, які ремонтують речі.

Також 16 жовтня Всесвітній день боротьби з болем. Щорічно припадає на третій понеділок жовтня. Ця всесвітня ініціатива була створена для підкреслення важливості знеболення і паліативної допомоги. Подія підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров'я та іншими міжнародними організаціями.

А ще 16 жовтня Всесвітній день хліба. Подія була створена 2006 року за ініціативи Міжнародного об'єднання пекарів і кондитерів. Дату обрали не випадково. Вона присвячена відразу двом важливим заходам: 1945 року була створена Продовольча і сільськогосподарська організація, а 1979 року Всесвітній день продовольства.

16 жовтня святкують Всесвітній день здорового харчування. Свято популярне у 50-ти країнах світу. Дуже важливо розуміти, що правильне харчування є невід'ємною частиною здорового способу життя. В нашому організмі практично немає жодного органу чи системи, які могли б нормально функціонувати без правильного харчування.

Також 16 жовтня Всесвітній день хребта. Ініціатором створення такої події стала Всесвітня федерація хіропрактики. Хребет є однією з найважливіших структур нашого тіла, тому важливо розповсюджувати інформацію про проблеми і хвороби хребта, адже біль у спині може з'явитися в будь-якому віці.

А ще 16 жовтня День алерголога. Термін "алергія" вперше з'явився 1906 року, коли його ввів в ужиток лікар-педіатр Клеменс Фон Пірке. Він помітив, що у деяких дітей є симптоми, причиною яких можуть бути речовини з довкілля (пилок рослин, їжа, спори плісняви тощо). Ці речовини отримали назву "алергени". Свято встановлено в дату народження лікаря.

16 жовтня святкують День керівника (шефа або боса). Традиція зародилася в США, а точніше в невеликому містечку Дірфілд, що в штаті Іллінойс. Патриція Хароскі 1958 року працювала секретарем у страховій фірмі свого батька і вирішила організувати його день народження по-особливому. Вона назвала подію "Національний день шефа" і зареєструвала її в Торговій палаті країни.

Також 16 жовтня Всесвітній день продовольства. Саме цього дня 1945 року ООН створила Продовольчу і сільськогосподарську організацію, яка повинна була позбавити світ голоду шляхом висвітлення проблеми розвитку сільського господарства в різних країнах.

А ще 16 жовтня святкують Всесвітній день анестезіолога. Вперше анестезію успішно застосували в США 16 жовтня 1946 року. Тоді дантист і хірург Томас Мортон використав інгаляцію діетилового ефіру, щоб створити загальний наркоз під час видалення підщелепної пухлини.