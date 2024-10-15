Яке завтра, 16 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

16 жовтня 2024 року — середа. 966-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

16 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лонгина, сотника. Він був римським військовим командиром, який служив у Італії. Він був вірним християнином і відомий своєю відданістю Ісусу Христу. Лонгин був замучений за віру в Христа під час правління римського імператора Нерона. За легендами, Лонгин був змушений боротися з драконом, який символізував язичництво, і переміг його, що стало символом перемоги християнства над язичництвом. Його мучеництво стало символом віри і відданості Христу.

Що не можна робити 16 жовтня

Не слід займатися рукоділлям, тому що це напружує зір.

Забороняється проводити увесь час вдома.

Не смійтеся з нещастя інших.

Народні прикмети і традиції на 16 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощ та хмари — до похолодання;

листя не опадає з дерев — на морози ще чекати не слід;

птахи кричать, неспокійні — буде потепління;

безвітряно і сонячно — зима прийде пізно.

16 жовтня птахи кричать, неспокійні — буде потепління / Фото: Unsplash

Цього дня наші предки проводили обряд для захисту від ворогів. Вони розкладали навколо будинку будь-які рослини з колючками. Інколи їх розвішували, щоб не поранилися свійські тварини.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 жовтня

Які завтра іменини: Олексій, Георгій, Євген, Іван, Леонтій.

Талісманом людини, народженої 16 жовтня є гірський кришталь. Здавна вірили, що цей мінерал здатний заспокоїти, попередити сварку. Також існувала думка, що гірський кришталь має оздоровчий вплив на організм.

Цього дня народилися:

1837 рік — український письменник, фольклорист і етнограф Олександр Митрак;

1910 рік — воєначальник УПА, командир УНС, УПА-Захід, УПА-Захід-Карпати Олександр Луцький;

1918 рік — український поет Олександр Підсуха.

Пам’ятні дати 16 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 жовтня:

1596 рік — розпочинається Берестейський церковний собор;

1793 рік — страчено Марію-Антуанетту "вдову Капет", королеву Франції, дружину Людовика XVI і матір Людовика XVII;

1813 рік — починається "Битва народів" (тривала до 19 жовтня), в якій брали участь війська Французької імперії, Рейнського союзу, Варшавського герцогства, Австрійської імперії, Королівства Пруссія, Російської імперії і Швеції;

1843 рік — ірландський математик Вільям Ровен Гамільтон відкриває формулу множення кватерніонів;

1946 рік — за вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в'язниці страчують нацистських злочинців (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль і Артур Зейсс-Інкварт);

1964 рік — Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;

1978 рік — Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) стає 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження;

1987 рік — У Львові створюють Товариство Лева;

2005 рік — у Сан Луїсі (Аргентина) завершується Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ.

Погода на 16 жовтня

Завтра, 16 жовтня, в Києві хмарно, вдень можливий дощ. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, вранці дощ, який закінчиться до середини дня. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +10 вдень та +7 вночі. У Львові +11 вдень та +3 вночі. У Харкові +12 вдень та +6 вночі. В Одесі +14 вдень та +9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 жовтня Всесвітній день реанімації серця / Фото: Unsplash

16 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день гідності. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про права людини та забезпеченню поваги до гідності кожної людини. Ідея цього дня полягає в тому, щоб всі люди мали можливість жити з гідністю, без страху та дискримінації. Цей день був заснований 1948 року Радою ООН з прав людини, і він став важливим символом боротьби за права людини по всьому світу. Кожен рік має свою тематику, яка підкреслює різні аспекти гідності та прав людини.

Також 16 жовтня Всесвітній день реанімації серця. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про серцево-судинні захворювання та важливості негайної допомоги при серцевім нападі. Основна мета цього дня - підвищити обізнаність населення про серцево-судинні захворювання та надати знання про техніки серцевої реанімації. Це допомагає зберегти життя людей, які можуть стати жертвами серцевого нападу.

А ще 16 жовтня Міжнародний день займенників. Був заснований 2018 року. Це міжнародна ініціатива, яка акцентує на важливості використання займенників, з якими люди себе ідентифікують. День підкреслює важливість визнання та поваги до особових займенників як ключового аспекту людської гідності.

16 жовтня святкують Міжнародний день ремонту. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість ремонту та обслуговування техніки та обладнання. Це також чудовий час, щоб знайти нові ідеї для власного дому або офісу, використовуючи ремонт як спосіб покращити свій простір.

Також 16 жовтня Всесвітній день хліба. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість хліба для здоров'я та благополуччя людей по всьому світу. Хліб є основним джерелом калорій для багатьох людей, і його виробництво та розподіл є важливим аспектом глобальної продовольчої безпеки.

А ще 16 жовтня Всесвітній день здорового харчування. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість збалансованого харчування і правильного раціону для здоров'я. Важливий аспект цього дня – інформування людей про користь здорового харчування для профілактики хронічних захворювань, таких як діабет, серцево-судинні хвороби і ожиріння.

16 жовтня Всесвітній день хребта. Цей день був заснований 2008 року і має на меті підвищити обізнаність про важливість здоров'я хребта та популяризувати профілактичні заходи для його збереження. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров'я хребта та популяризація профілактичних заходів для його збереження. Святкування включає різні заходи, такі як освітні семінари, інформаційні кампанії та медичні консультації, які допомагають людям дізнатися більше про правильне положення тіла, фізичну активність та інші аспекти збереження здоров'я хребта.

Також 16 жовтня Всесвітній день поширення інформації про алергію. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про алергії, їхні симптоми, методи діагностики та лікування. Метою цього дня є забезпечення більшої уваги до проблеми алергій серед населення та медичних працівників, а також підтримка та підтримка людей, які страждають від алергій.

А ще 16 жовтня День керівника (шефа або боса). Цей день присвячений вшануванню та визнанню важливості ролі керівника в організації та компанії. Це свято було засноване 1958 року Патріцією Гарроуз у США, коли вона була працівником компанії State Farm Insurance в Іллінойсі. Вона вирішила організувати цей день, щоб відзначити важливість керівництва та підтримки, яку вони надають своїм працівникам.

16 жовтня Всесвітній день продовольства. Це свято було встановлено Організацією Об'єднаних Націй з питань продовольства та сільського господарства (ФАО) 1979 року. Мета цього дня – підвищити обізнаність про проблеми голоду та недоїдання, сприяти зусиллям у боротьбі з ними та підкреслити важливість забезпечення продовольчої безпеки.

Також 16 жовтня Всесвітній день анестезіолога. Цей день присвячений пам'яті першого використання сухого льоду для анестезії під час операції, яке відбулося 1846 року. Це відзначення допомагає підвищити обізнаність про важливість анестезіології та відзначити заслуги анестезіологів у медицині.