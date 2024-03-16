Яке завтра, 17 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 березня, День мобілізаційного працівника в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія. До Нового року залишилося 289 днів.

17 березня 2024 року — неділя. 753-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

17 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Олексія. Він народився в IV столітті в знатній римській родині. Якось у храмі під час богослужіння йому привиділося, що ховають його матір. Він почав невпинно молитися, щоб випросити у Господа її життя. Олексій також відмовився від багатства та щасливого майбутнього, а у вечір свого весілля покинув рідну домівку і став жебракувати. 17 років він провів у місті Едеса, де просив милостиню біля храму Пречистої Діви Марії. Люди почали приходити до нього за мудрістю, а тому він покинув поселення і на кораблі повернувся до Риму. Він осів біля батьківського дому, але його батьки не впізнали сина і годували його 17 років, як жебрака. Тільки після смерті преподобного, вони зрозуміли, хто був біля них.

Що не можна робити 17 березня

Не можна рубати березу.

Не дозволяється працювати після заходу сонця.

Забороняється лаятися і лихословити.

Народні прикмети і традиції на 17 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепло — буде хороший урожай;

багато води талої до достатку сіна;

бджоли вперше вилетіли — буде багато меду;

сніг чи дощ — буде великий урожай фруктів та овочів;

журавлі повернулися додому — вже остаточно потепліє.

17 березня журавлі повернулися додому — вже остаточно потепліє / Фото: Pexels

Наші пращури вірили, що цього дня березові бруньки отримують особливу цілющу силу. А ще існувало повір'я, якщо цей день випав на понеділок, то він несприятливий для довгої подорожі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 березня

Які завтра іменини: Павло, Макар, Гавриїл, Віктор, Олексій, Олександр.

Талісманом людини, народженої 17 березня є хризопраз. Його ще називають зеленим агатом. Здавна хризопраз використовували для заохочення оптимізму, задоволення та радості.

В цей день народилися:

1896 рік — українська громадська діячка, журналістка, авторка мемуарів Надія Суворцова;

1897 рік — український письменник та літературознавець, автор гімну ОУН "Зродились ми великої години" Олесь Бабій;

1902 рік — український (буковинський) скульптор і лікар Опанас Шевчукевич.

Пам’ятні дати 17 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 березня:

45 рік до н. е. — відбувається битва при Мунді між військами республіканців і Цезаря в Римській республіці;

1521 рік — Фернан Магеллан відкриває Філіппіни;

1674 рік — Івана Самойловича проголошують гетьманом "обох берегів Дніпра";

1804 рік — у Веймарі відбувається прем'єра драми Фрідріха Шиллера "Вільгельм Телль";

1830 рік — у Варшаві відбувається дебют Фредеріка Шопена;

1845 рік — англієць Стівен Перрі отримує патент на еластичний бинт;

1861 рік — відбувається об'єднання Італії;

1899 рік — публікують класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!;

1917 рік — у Києві створюютьи Українську Центральну Раду;

1930 рік — Американського мафіозі Аль Капоне випускають на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини;

1939 рік — в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстрілюють від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями;

1943 рік — Трагедія села Ремель — один із найбільших воєнних злочинів на території України;

1948 рік — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписують Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU);

1950 рік — у США оголошують про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію;

1951 рік — Українська Повстанська Армія (УПА) закликає США допомогти їй у боротьбі з СРСР;

1959 рік — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втікає із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками);

1960 рік — у Японії вперше у світі надходять у продаж різнокольорові фломастери;

1966 рік — американська субмарина Олвін (Alvin) знаходитьу Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу;

1972 рік — у Києві створюють Інститут книги та друкарства;

1995 рік — Верховна Рада України скасовує посаду президента Криму;

1995 рік — вперше в етер виходить Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV;

1999 рік — з Міжнародного Олімпійського Комітету виключають 6 його членів, звинувачених у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад;

1999 рік — розпочинається виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута;

2000 рік — в Уганді близько тисячі членів релігійної секти "Заповіді Божі" спалюють себе у своїй церкві.

Погода на 17 березня

Завтра, 17 березня, в Києві похмуро, вдень дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Львові хмарно, вдень дрібний дощ, який закінчиться з приходом вечора. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно до вечора, коли небо проясниться, без опадів.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +6 вночі. У Львові +12 вдень та +6 вночі. У Харкові +12 вдень та +4 вночі. В Одесі +11 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 березня День працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні / Фото: Pexels

17 березня в Україні святкують День мобілізаційного працівника. Професійне національне свято, яке було створене в серпні 2000 року. Спочатку його святкували 14 вересня для вшанування переформування мобілізаційного управління 1993 року, але 2016 року дату вирішили змінити. Нова пов'язана з першою масштабною мобілізацією, яка відбувалася в перший рік російської агресії (2014 року). Головна мета цього дня полягає в тому, щоб висловити подяку за відповідальну та дуже важливу працю — організацію мобілізації, комплектування військ.

Також 17 березня День працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні. Свято припадає щорічно на третю неділю березня і було започатковане за указом президента України Леоніда Кравчука 1994 року. Голова мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу людей до житлово-комунального господарства, яке забезпечує якісні умови життя населення і здійснює постачання ресурсів.