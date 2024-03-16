Яке завтра, 17 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 березня, День мобілізаційного працівника в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія. До Нового року залишилося 289 днів.
17 березня 2024 року — неділя. 753-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
17 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Олексія. Він народився в IV столітті в знатній римській родині. Якось у храмі під час богослужіння йому привиділося, що ховають його матір. Він почав невпинно молитися, щоб випросити у Господа її життя. Олексій також відмовився від багатства та щасливого майбутнього, а у вечір свого весілля покинув рідну домівку і став жебракувати. 17 років він провів у місті Едеса, де просив милостиню біля храму Пречистої Діви Марії. Люди почали приходити до нього за мудрістю, а тому він покинув поселення і на кораблі повернувся до Риму. Він осів біля батьківського дому, але його батьки не впізнали сина і годували його 17 років, як жебрака. Тільки після смерті преподобного, вони зрозуміли, хто був біля них.
Що не можна робити 17 березня
- Не можна рубати березу.
- Не дозволяється працювати після заходу сонця.
- Забороняється лаятися і лихословити.
Народні прикмети і традиції на 17 березня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: тепло — буде хороший урожай;
- багато води талої до достатку сіна;
- бджоли вперше вилетіли — буде багато меду;
- сніг чи дощ — буде великий урожай фруктів та овочів;
- журавлі повернулися додому — вже остаточно потепліє.
Наші пращури вірили, що цього дня березові бруньки отримують особливу цілющу силу. А ще існувало повір'я, якщо цей день випав на понеділок, то він несприятливий для довгої подорожі.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 березня
Які завтра іменини: Павло, Макар, Гавриїл, Віктор, Олексій, Олександр.
Талісманом людини, народженої 17 березня є хризопраз. Його ще називають зеленим агатом. Здавна хризопраз використовували для заохочення оптимізму, задоволення та радості.
В цей день народилися:
- 1896 рік — українська громадська діячка, журналістка, авторка мемуарів Надія Суворцова;
- 1897 рік — український письменник та літературознавець, автор гімну ОУН "Зродились ми великої години" Олесь Бабій;
- 1902 рік — український (буковинський) скульптор і лікар Опанас Шевчукевич.
Пам’ятні дати 17 березня
Календар важливих подій в Україні та світі за 17 березня:
- 45 рік до н. е. — відбувається битва при Мунді між військами республіканців і Цезаря в Римській республіці;
- 1521 рік — Фернан Магеллан відкриває Філіппіни;
- 1674 рік — Івана Самойловича проголошують гетьманом "обох берегів Дніпра";
- 1804 рік — у Веймарі відбувається прем'єра драми Фрідріха Шиллера "Вільгельм Телль";
- 1830 рік — у Варшаві відбувається дебют Фредеріка Шопена;
- 1845 рік — англієць Стівен Перрі отримує патент на еластичний бинт;
- 1861 рік — відбувається об'єднання Італії;
- 1899 рік — публікують класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!;
- 1917 рік — у Києві створюютьи Українську Центральну Раду;
- 1930 рік — Американського мафіозі Аль Капоне випускають на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини;
- 1939 рік — в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстрілюють від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями;
- 1943 рік — Трагедія села Ремель — один із найбільших воєнних злочинів на території України;
- 1948 рік — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписують Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU);
- 1950 рік — у США оголошують про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію;
- 1951 рік — Українська Повстанська Армія (УПА) закликає США допомогти їй у боротьбі з СРСР;
- 1959 рік — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втікає із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками);
- 1960 рік — у Японії вперше у світі надходять у продаж різнокольорові фломастери;
- 1966 рік — американська субмарина Олвін (Alvin) знаходитьу Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу;
- 1972 рік — у Києві створюють Інститут книги та друкарства;
- 1995 рік — Верховна Рада України скасовує посаду президента Криму;
- 1995 рік — вперше в етер виходить Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV;
- 1999 рік — з Міжнародного Олімпійського Комітету виключають 6 його членів, звинувачених у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад;
- 1999 рік — розпочинається виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута;
- 2000 рік — в Уганді близько тисячі членів релігійної секти "Заповіді Божі" спалюють себе у своїй церкві.
Погода на 17 березня
Завтра, 17 березня, в Києві похмуро, вдень дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Львові хмарно, вдень дрібний дощ, який закінчиться з приходом вечора. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно до вечора, коли небо проясниться, без опадів.
Температура повітря в Києві +13 вдень та +6 вночі. У Львові +12 вдень та +6 вночі. У Харкові +12 вдень та +4 вночі. В Одесі +11 вдень та +5 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
17 березня в Україні святкують День мобілізаційного працівника. Професійне національне свято, яке було створене в серпні 2000 року. Спочатку його святкували 14 вересня для вшанування переформування мобілізаційного управління 1993 року, але 2016 року дату вирішили змінити. Нова пов'язана з першою масштабною мобілізацією, яка відбувалася в перший рік російської агресії (2014 року). Головна мета цього дня полягає в тому, щоб висловити подяку за відповідальну та дуже важливу працю — організацію мобілізації, комплектування військ.
Також 17 березня День працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні. Свято припадає щорічно на третю неділю березня і було започатковане за указом президента України Леоніда Кравчука 1994 року. Голова мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу людей до житлово-комунального господарства, яке забезпечує якісні умови життя населення і здійснює постачання ресурсів.