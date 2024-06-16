Яке завтра, 17 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 червня, Всесвітній день карате. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. До Нового року залишилося 197 днів.

17 червня 2024 року — понеділок. 845-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

17 червня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони походили зі знатної перської родини та були братами і синами знатного перського вельможі. Мати їх була християнкою, і вони були виховані у християнській вірі. 362 року брати були відправлені до римського імператора Юліана Відступника (361-363) з мирною місією від перського царя Шапура II. Однак імператор, дізнавшись, що вони християни, наказав їм принести жертву язичницьким богам. Коли святі Мануїл, Савел та Ісмаїл відмовилися, їх піддали жорстоким катуванням і зрештою стратили, відсікши голови.

Після смерті їх тіла були віддані на спалення, але християни зібрали мощі мучеників і згодом поховали їх з великими почестями. Святі Мануїл, Савел та Ісмаїл шануються в православній церкві як святі мученики.

Що не можна робити 17 червня

Не варто позичати гроші, тому що у самого будуть проблеми з фінансами.

Не можна залишатися ввечері на самоті.

Заборонено з'ясовувати стосунки та лаятися.

Народні прикмети і традиції на 17 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: від самого ранку яскраве сонце — завтра буде похмура погода;

багряний захід сонця до негоди і сильного вітру;

ввечері на небі видно веселку — чекайте на гарну погоду до кінця літа;

якщо дощ почався після полудня, буде дощити весь день;

вранці на траві немає роси — скоро піде дощ;

на повехню землі повилазили черв'яки до опадів;

вночі гроза до гарної погоди вдень.

17 червня на повехню землі повилазили черв'яки до опадів / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що сон, який приснився в ніч проти 17 червня, здійсниться рівно через місяць. Але не можна нікому розповідати про те, що вам приснилося. В народі день називали Молодий Ярило або Мануїл-сонцестій, це було свято, присвячене богу сонця в язичницькі часи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 червня

Які завтра іменини: Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 17 червня є агат. Різновид тонковолокнистого халцедону. В давнину вважалося, що прикраси з агату допомагають покращити потенцію та лікують хвороби горла.

Цього дня народилися:

1953 рік — український співак, композитор, народний артист України Іво Бобул;

1969 рік — український фігурист, Олімпійський чемпіон Віктор Петренко;

1972 рік — українська письменниця, правозахисниця, адвокатка Лариса Денисенко.

Пам’ятні дати 17 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 червня:

1462 рік — волоський господар Влад III Дракул здійснює невдалу спробу вбити османського султана Мехмеда II, після чого був змушений відступати з Волощини;

1621 рік — на нараді у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний пропонує гетьману Якову Бородавці об'єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу річпосполитському війську проти османського під Хотин;

1709 рік — поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном, поранено в ногу шведського короля Карл ХІІ;

1885 рік — у нью-йоркську гавань прибуває Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки;

1917 рік — у Києві відкривається II Всеукраїнський військовий з'їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем);

1944 рік — здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголошує себе республікою;

1950 рік — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснює першу операцію з пересадки нирки людині;

1953 рік — в Східній Німеччині починається повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків;

2008 рік — організація Mozilla Foundation влаштовує так званий Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через Мережу упродовж однієї доби, в ролі такої програми виступав вебоглядач Mozilla Firefox 3;

2022 рік — Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Погода на 17 червня

Завтра, 17 червня, в Києві ввечері можливе прояснення, до цього хмарно, вранці розпочнеться дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора. У Львові похмуро, вдень дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові похмуро, весь день дощитиме. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +17 вночі. У Львові +24 вдень та +15 вночі. У Харкові +22 вдень та +18 вночі. В Одесі +27 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день карате / Фото: Unsplash

17 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день карате. Подія присвячена тому, що цей вид спорту був включений до Олімпіський ігор в Токіо 2020. День було засновано 2017 року, адже 2016 року було оголошено, що карате, разом з п'ятьма іншими видами спорту, збираються включити до олімпійської програми.

Також 17 червня Всесвітній день теселяції. Подія присвячена особливому мистецтву мозаїки (візерунки з геометричних фігур). Теселяцію можна навіть знайти в природі чи архітектурі. Вона використовувалася людством протягом тисячоліть в усьому світі. Головна мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про мозаїку, заохоченні людей до дослідження теселяції.

А ще 17 червня Всесвітній день сміттяра. Хоча декому може здатися, що це професійне свято є неважливим, оскільки ця професія мало цінується у світі, проте важливо привертати увагу громадськості до зусиль чоловіків та жінок, які підтримують в чистоті наші міста та села. Поводження з відходами виходить далеко за межі звичайного збирання сміття. А ініціатором створення такого свята став Джон Д.Арвуд, який є власником спеціалізованої компанії з перероблення відходів, яку він заснував 1997 року.

17 червня Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Важлива екологічна подія, яка була створена зі ініціативи ООН 1995 року. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1994 року була прийнята Конвенція ООН щодо боротьби з опустелюванням. Через опустелювання та деградацію земель формуються не лише екологічні, але й соціально-економічні проблеми. Адже через непридатні для експлуатації ґрунти люди змушені мігрувати.

Також 17 червня Всесвітній день крокодила. Ще одна важлива екологічна подія, яка була створена, щоб привернути увагу людства до проблеми зникнення цих тварин через посилення урбанізації, риболовлю та незаконне полювання. Роль крокодилів у підтриманні екологічного балансу дуже важлива, а тому потрібно підвищувати поінформованність людей про захист цих тварин.