Яке завтра, 17 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 грудня, День працівників державної виконавчої служби України. Віряни вшановують пам'ять святого Даниїла та трьох отроків — Ананія, Азарія та Мисаїла. До Нового року залишилося 14 днів.

17 грудня 2023 року — неділя. 662-й день війни в Україні.

Яке завтра, 17 грудня, церковне свято

17 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Даниїла та трьох отроків: Ананія, Азарія та Мисаїла. Коли вавилоняни за 600 років до Різдва Христового завоювали Єрусалим, поміж інших бранців опинилися четверо благородних братів: Даниїл, Ананій, Азарій та Мисаїл. Цар Вавилона Навуходоносор вирішив взяти їх до себе і виховати в халдейських науках. Однак молодики пам'ятали християнські заповіді і не зреклися своєї віри. За це отримали від Господа дари. Так Даниїл став мудрим, прозорливим і почав бачити пророчі сни.

Якось спорудив цар величезну статую на свою честь, щоб люди поклонялися йому. Отроки ж відмовилися це робити, за що їх наказали стратити. Однак навіть після прозпеченої печі вони залишилися неушкодженими. Правитель побачив це і перейнявся до них повагою. Коли ж царем став Валтасар, то Даниїл зміг розтлумачити напис, що з'явився на стіні у вигляді вогню під час бенкету і пророкував падіння Вавилонського царства.

Що не можна робити 17 грудня

Не можна піддаватися шкідливим звичкам, їсти жирну їжу.

Не дозволено кричати, лаятися, лихословити.

Не варто зациключатися на негативі.

Народні прикмети і традиції на 17 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почалася заметіль — добре будуть роїтися бджоли;

на деревах з'явився іній — чекайте на теплу погоду на Святки;

яка погода цього дня, таким буде травень;

багато снігу — через тиждень чекайте на тепло.

17 грудня багато снігу — через тиждень чекайте на тепло / Фото: Pexels

Зазвичай наші предки влаштовували цього дня різноманітні ворожіння. Наприклад, дівчата ворожили на судженого. Цього дня навіть влаштовувалося спеціальне ворожіння. Жінка брала три лаврові листи, на кожному писала імена трьох божих отроків (Мисаїл, Ананій, Азарій), а потім клала під подушку. Подумки перед сном потрібно було попросити святого Даниїла, щоб вночі приснився суджений.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 грудня

Які завтра іменини: Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан.

Талісманом людини, народженої 17 грудня є бірюза. Здавна її називали каменем перемоги. Також вважалося, що бірюза здатна принести своєму власнику кохання і щастя.

В цей день народилися:

1975 рік — французька й американська акторка українського походження (уродженка Києва) Міла Йовович;

1977 рік — канадська акторка і режисерка українського походження, майстриня бойових мистецтв Кетрін Винник (Катерина Анна Винницька);

2006 рік — український тхеквондист Маляр Назар.

Пам’ятні дати 17 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 грудня:

1538 рік — Папа Римський Павло III відлучає від Церкви англійського короля Генріха VIII;

1777 рік — Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);

1790 рік — У Мексиці знаходять камінь з календарем ацтеків;

1872 рік — у приміщенні школи сестер Ліндфорс (вул. Фундуклеївська, 21) відбувається перша вистава українського музичного театру в Києві — "Чорноморці";

1885 рік — французький уряд огологує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;

1895 рік — у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;

1897 рік — на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;

1903 рік — Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;

1917 рік — Українська Центральна Рада отримує урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якій зазначалося, що уряд радянської Росії "визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії… зараз же, без обмеження та безумовно";

1917 рік — розпочинає роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;

1920 рік — летовище Схіпхол в Амстердамі починають використовувати для приймання літаків цивільної авіації;

1957 рік — США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Атлас";

1962 рік — відбувається перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV вони виконали пісню Love Me Do;

1982 рік — на екрани США виходить фільм Сідні Поллака "Тутсі" за участю Джессіки Ланж і Дастіна Гоффмана у головних ролях;

1984 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію "Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах";

1986 рік — у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;

1989 рік — на телеканалі Fox (США) відбувається прем'єра мультсеріалу "Сімпсони";

1992 рік — депутати Федеральних зборів Чехо-Словаччини ухвалюють постанову про припинення від 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки й утворення держав-спадкоємниць — Чехії та Словаччини;

1992 рік — у Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписують Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA);

1996 рік — у столиці Перу Лімі члени ліворадикального руху Тупак Амару захоплюють в заручники 490 високопоставлених гостей посла Японії і погрожують їх убити;

1998 рік — США і Велика Британія завдають авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням;

2003 рік — у світовий прокат виходить фільм "Володар перснів: Повернення короля", останній із трилогії, невдовзі щедро відзначений "Оскарами";

2010 рік — Європейський Союз офіційно схвалює заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.

Погода на 17 грудня

Завтра, 17 грудня, в Києві хмарно, в другій половині дня дощитиме. У Львові похмуро, вдень та ввечері йтиме дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі вранці та вдень хмарно, ввечері небо проясниться, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +3 вдень та 0 вночі. У Львові +4 вдень та +1 вночі. У Харкові 0 вдень та -3 вночі. В Одесі +3 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 грудня в Україні святкують День працівників державної виконавчої служби / Фото: ТСН.ua

17 грудня в Україні святкують День працівників державної виконавчої служби. Професійне свято, яке покликане вшанувати значну роль державної виконавчої служби у судовій і правовій системі України. Цього дня вітають тих, хто своєю наполегливою та сумлінною працею забезпечення виконання рішень судів. Свято встановив своїм указом президент України Віктор Ющенко 22 липня 2009 року.

Також 17 грудня Всесвітній день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості. Ідея введення такого дня виникла у міжнародної організації Sex Workers’ Rights Advocacy Network. 17 грудня було обрано порноактрисою, повією та сексологинею Енні Спрінкл як день вшанування пам'яті жертв вбивці з Грін Рівер (Вашингтон).