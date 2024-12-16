Яке завтра, 17 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 грудня, День працівника державної виконавчої служби в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Даниїла. До Нового року залишилося 14 днів.
17 грудня 2024 року — вівторок. 1028-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
17 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Даниїла. Даниїл був відомий своєю мудрістю та вірністю Богу, навіть у важких умовах чужоземного полону. Він обіймав високі посади при дворі вавилонських царів, таких як Навуходоносор і Дарій, завдяки своїй здатності тлумачити сни і передбачати майбутнє. Його віра і духовна сила робили його шанованою особою навіть серед язичників.
Однією з найвідоміших історій про Даниїла є його перебування у лев'ячій ямі. За відмову від поклоніння цареві Даниїла кинули до левів, але Бог зберіг його життя, закривши пащі звірів. Це чудо підтвердило його праведність і божественне заступництво. Книга Даниїла також містить кілька видінь і пророчих передбачень, які мають важливе значення для розуміння есхатології (науки про кінець світу). Його видіння про чотири царства і "вічний цар" часто трактуються як пророцтва про прихід Месії та кінець часів. Пророк Даниїл помер у глибокій старості, залишивши по собі спадщину віри та пророчих передбачень. Його життя є символом віри, мудрості та непохитності перед випробуваннями.
Що не можна робити 17 грудня
- Не слід лаятися, лихословити, кричати.
- Не можна їсти масну їжу, піддаватися шкідливим звичкам.
- Не зациклюйтесь на негативі.
Народні прикмети і традиції на 17 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: яка погода, таким буде травень;
- сильна заметіль — навесні будуть добре роїтися бджоли;
- снігу багато випали — чекайте на тепло наступного тижня;
- іній на деревах з'явився — на зимові свята буде тепла погода.
Жінки цього дня влаштовували ворожіння. Брали три лаврові листи, на кожному писали імена божих отроків (Азарія, Мисаїла і Ананія) і клали під подушку. Перед сном просили святого пророка Даниїла, щоб приснився суджений.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 грудня
Які завтра іменини: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.
Талісманом людини, народженої 17 грудня, є бірюза. Камінь, який сприятливо впливає на психічне здоров'я свого власника. Бірюза допомагає позбутися безсоння, знімає головний біль.
Цього дня народилися:
- 1963 рік — український воєначальник, учасник війни на Донбасі, Герой України Сергій Кульчицький;
- 1975 рік — французька й американська акторка українського походження (уродженка Києва) Міла Йовович;
- 1977 рік — канадська акторка і режисерка українського походження, майстерка бойових мистецтв Кетрін Винник (Катерина Анна Винницька).
Пам’ятні дати 17 грудня
Календар важливих подій в Україні та світі за 17 грудня:
- 1538 рік — Папа Римський Павло III відлучає від Церкви англійського короля Генріха VIII;
- 1777 рік — Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);
- 1790 рік — у Мексиці знаходять камінь із календарем ацтеків;
- 1885 рік — французький уряд оголошує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;
- 1895 рік — у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;
- 1897 рік — на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;
- 1903 рік — Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;
- 1917 рік — розпочинає роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;
- 1920 рік — летовище Схіпхол в Амстердамі починають використовувати для прийому літаків цивільної авіації (нині — головний аеропорт Голландії);
- 1957 рік — США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Атлас";
- 1962 рік — відбувається перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV;
- 1984 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію "Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах";
- 1986 рік — у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;
- 1992 рік — у Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписують Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA);
- 1998 рік — США і Велика Британія завдає авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням;
- 2010 рік — Європейський Союз офіційно схвалює заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.
Погода на 17 грудня
Завтра, 17 грудня, в Києві хмарно, весь день сильний дощ, який послабшає лише до вечора. У Львові похмуро, вранці дощ, який послабшає до другої половини дня, але може знову набрати сили ввечері. У Харкові хмарно, вранці нічний дощ стихне, але вдень почнеться знову і посилиться до вечора. В Одесі похмуро, без опадів.
Температура повітря в Києві — +5 вдень та +3 вночі. У Львові — +6 вдень та +6 вночі. У Харкові — +1 вдень та +1 вночі. В Одесі — +9 вдень та +6 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
17 грудня в Україні святкують День працівника державної виконавчої служби. Це свято запроваджено указом президента України від 22 липня 2009 року, щоб вшанувати важливу роль працівників виконавчої служби у забезпеченні законності, справедливості та виконання судових рішень. Працівники виконавчої служби займаються такими питаннями, як стягнення заборгованостей, забезпечення виконання рішень про передавання майна, виконання рішень про виселення чи вселення, а також багатьма іншими аспектами, що стосуються виконання судових рішень.
Це свято є визнанням важливості професії виконавця, яка пов'язана з великою відповідальністю, юридичною точністю та часто емоційно складними ситуаціями. Цього дня влаштовують урочистості, нагороджують найкращих працівників і підсумовують досягнення у сфері виконавчого провадження.
Також 17 грудня Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості. Це глобальна ініціатива, спрямована на привернення уваги до проблем насильства, дискримінації та стигматизації, з якими стикаються секс-працівниці по всьому світу. Цей день було започатковано 2003 року після подій у Сіетлі (США), коли в місті організували "День пам’яті" на згадку про жінок, які стали жертвами серійного вбивці Роберта Піктона. Він, як вважається, вбив понад 49 жінок, більшість із яких були секс-працівницями. Ці трагічні події висвітлили проблеми насильства, із яким стикаються секс-працівниці, і сприяли об’єднанню спільнот для захисту їхніх прав.