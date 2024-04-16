Яке завтра, 17 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

17 квітня 2024 року — середа. 784-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

17 квітня в церковному календарі – день пам’яті святого Зосими. Ще в дитинстві хлопчик цікавився праведним життям, читав духовні книжки. В юності, після знайомства з ченцем Германом побудував разом із ним келію у печері. Це був 1436 рік. Згодом до них почали стікатися учні. А тому келію розширили до храму, а Зосим став в ньому ігуменом. Помер 1478 року.

Що не можна робити 17 квітня

Не варто купувати чи пекти хліб, особливо ввечері, тому що накличете на себе хвороби.

Не можна довго вдивлятися у своє відображення в дзеркалі.

Заборонено веселитися, співати і танцювати.

Народні прикмети і традиції на 17 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці дощить — день буде ясним і сонячним;

на вишню сідають бджоли — плодові дерева матимуть великий урожай;

на вільсі висить багато сережок — чекайте на урожай вівса, а якщо шишок багато — вродить ячмінь;

бджоли ліниво літають — меду буде мало.

17 квітня на вільсі висить багато сережок — чекайте на урожай вівса / Фото: pixabay.com

Наші предки починали від цього дня виставляти на вулицю вулики. Перед цим проводили спеціальний ритуал: накривали столи з хлібом і сіллю, ставили склянки з водою, запалювали свічку і з нею обходили всі вулики, окроплюючи їх освяченою водою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 квітня

Які завтра іменини: Адріан, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Ян.

Талісманом людини, народженої 17 квітня, є корал. Органічний дорогоцінний камінь. Здавна вірили, що корал допомагає підвищити самооцінку своєму власнику.

Цього дня народилися:

1895 рік — український художник-авангардист (конструктивіст), дизайнер, театральний декоратор, один з основоположників української сценографії Олександр Хвостенко-Хвостов;

1931 рік — провідний науковець компанії IBM в галузі комп'ютерних технологій, співвинахідник (разом з Девідом Томпсоном) процесів створення тонкоплівкових індуктивних і магніторезистивних мікроголовок для запису інформації, що уможливили появу жорстких дисків і персональних комп'ютерів Любомир Романків;

1969 рік — ​український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер Максим Паперник.

Пам’ятні дати 17 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 квітня:

1492 рік — Христофор Колумб підписує контракт із Іспанією, зобов'язавшись відкрити новий шлях до Індії;

1607 рік — 21-річний Арман Жан дю Плесі де Рішельє посвячується у духовний сан;

1839 рік — після розпаду федерації республік Центральної Америки утворюється держава Гватемала;

1847 рік — відбувається арешт Тараса Шевченка як члена Кирило-Мефодіївського братства;

1848 рік — патентом австрійського імператора Фердинанда I у Галичині скасовуються селянські повинності від 15 травня 1848;

1856 рік — місто Квебек стає столицею Канади;

1875 рік — британець Невілл Чемберлен винаходить більярдну гру "снукер";

1888 рік — дванадцять англійських клубів засновують Футбольну лігу, найдавніший чемпіонат у світовому футболі;

1895 рік — підписують Сімоносекський договір, який завершує першу японсько-китайську війну;

1907 рік — імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу приймає рекордну кількість іммігрантів — 11747 осіб;

1924 рік — створюють голлівудську кіностудію "Metro-Goldwyn-Mayer";

1941 рік — Югославія капітулює у 2-й Світовій Війні;

1946 рік — Сирія здобуває де-факто незалежність від Франції;

1961 рік — починається невдала операція кубинських емігрантів у Сполучених Штатах і ЦРУ з метою повалення комуністичного уряду Кастро — висадка в затоці Свиней;

1964 рік — починається випуск компанією "Ford Motor Company" автомобіля "Форд Мустанг";

1964 рік — американка Джеррі Мок стає першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі;

1968 рік — уперше виходить в етер телепрограма "У світі тварин";

1970 рік — у Києві відкривають палац "Україна";

1970 рік — виходить у світ дебютний сольний альбом "Paul McCartney", що ставить крапку в кар'єрі "Beatles";

1980 рік — Південна Родезія стає Зімбабве;

1982 рік — британська королева Єлизавета ІІ проголошує Канаду повністю незалежною від Великої Британії;

1989 рік — легалізовано діяльність незалежної польської профспілки "Солідарність";

2014 рік — Європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі ставить "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".

Погода на 17 квітня

Завтра, 17 квітня, в Києві хмарно, вночі дощ, який до ранку послабшає, вдень опади припиняться, щоб знову розпочатися увечері. У Львові похмуро, вранці дрібний дощ, який послабшає після обіду, але буде йти до пізнього вечора. У Харкові безхмарне небо вранці вже у другій половині дня зміниться на хмарну погоду, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +11 вдень та +9 вночі. У Львові — +9 вдень та +5 вночі. У Харкові — +25 вдень та +13 вночі. В Одесі — +23 вдень та +16 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 квітня в Україні святкують День пожежної охорони / Фото: pixabay.com

17 квітня в Україні святкують День пожежної охорони. Офіційне професійне свято, яке було започатковане 1995 року, але спочатку дата святкування припадала на 29 січня. 2013 року її змінили. Праця вогнеборців вкрай складна і небезпечна, особливо у ці непрості для країни часи. Пожежна робота виконується вдень і вночі, а працівники повинні відрізнятися хорошою фізичною та теоретичною підготовкою.

Також 17 квітня Всесвітній день боротьби з гемофілією. Подія була започаткована за ініціативи Всесвітньої федерації гемофілії та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Гемофілія є спадковим невиліковним захворюванням, яке полягає у порушенні згортання крові через зміни одного гена у Х хромосомі. Хворим для підтримання нормального стану вводять донорську кров. Вони постійно перебувають під наглядом лікарів.

А ще 17 квітня святкують Міжнародний день кави (День еспресо). Дату святкування обрали не випадково, адже саме цього дня 1938 року італієць Ачиль Гаджия отримав патент на створення кавоварок. А ось еспресо-машину створили 1901 року. І цей винахід приписують ще одному італійцю Луїджі Беццеру. Людство почало пити каву ще у X столітті. А перша кав'ярня з'явилася у Стамбулі 1554 року.

17 квітня Міжнародний день шанування кажанів. Подія була започаткована за ініціативи Міжнародної організації охорони рукокрилих. Рукокрилі живуть приблизно 10-15 років, народжують максимум двох малюків. Тварини полюбляють висіти догори ногами, зимувати у печерах. Кажани користуються ультразвуковими сигналами і досить непогано бігають.

Також 17 квітня Міжнародний день майстерності важливих розмов. Неофіційне свято, яке показує, наскільки важлива роль ефективних комунікацій в усіх сферах життя людини. Саме здатніть до спілкування відрізняє нас від усіх інших видів.

А ще 17 квітня святкують Міжнародний день поезії хайку. Хайку — це форма японської поезії, яка відома своєю глибиною, красою та простотою. Святкування було запроваджене за ініціативи Сарі Ґрандстаффа 2007 року. А 2012 року воно було прийняте Фундацією хайку.