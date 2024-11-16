Яке завтра, 17 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 листопада, Міжнародний день студента і День студента в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського. До Нового року залишилося 44 дні.

17 листопада 2024 року — неділя. 998-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

17 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського. Він був відомим християнським святим і богословом, який жив у IV столітті. Він народився 329 року в місті Неокесарія (сучасний Никсар, Туреччина) і був сином багатого та впливового роду. Григорій отримав хорошу освіту і згодом став єпископом Неокесарії. Він був відомий своєю проповідницькою діяльністю та захистом православної віри. Святитель Григорій був одним із найвпливовіших богословів свого часу і відомим за свої проповіді та листи.

Що не можна робити 17 листопада

Не можна сваритися з близькими людьми.

Не слід пити алкогольні напої, зловживати м'ясними продуктами.

Забороняється лінуватися і байдикувати.

Народні прикмети і традиції на 17 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: темний лід на річці — до хорошого урожаю наступного року;

хмарність до полудня, яка потім проясниться — взимку буде м'яка та тепла погода;

навколо місяця світлі кола — до зміни погоди;

морозна погода — зима буде холодною.

17 листопада морозна погода — зима буде холодною / Фото: Unsplash

На честь Григорія Чкдотворця цей день наші предки називали "Григорія Зимовказника". Вірили, що погода покаже, якою буде зима.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 листопада

Які завтра іменини: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія.

Талісманом людини, народженої 17 листопада є гіацинт. Здавна вірили, що мінерал сприяє загоєнню будь-яких ран. Також вважається, що гіацинт позбавляє безсоння і жахіть.

Цього дня народилися:

1970 рік — українська громадська діячка, волонтерка, координаторка цивільного штабу АТО з медицини Корчинська Оксана Анатоліївна;

1982 рік — українська письменниця, перекладачка й публіцистка Андрухович Софія Юріївна;

1989 рік — український футболіст, нападник збірної України та ФК "Дніпро" Роман Зозуля.

Пам’ятні дати 17 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 листопада:

1663 рік— укладені "Батуринські статті" між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя;

1804 рік — в Харкові засновують університет;

1869 рік — в Єгипті офіційно відкривається Суецький канал;

1913 рік — Панамським каналом проходить перше судно;

1921 рік — закінчується поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР;

1939 рік — тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів виходять на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але їх розстріляли, заарештували чи відправили в концтабори;

1948 рік — вводять в експлуатацію газопровід Дашава — Київ;

1959 рік — південноафриканська компанія "Де Бірс", Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів;

1964 рік — Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки;

1966 рік — у ніч проти 17 листопада реєструють найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів;

1967 рік — "The Beatles" закінчують роботу в студії над альбомом "Magical Mystery Tour";

1989 рік — Беназір Бхутто стає прем'єр-міністром Пакистану;

1994 рік — Верховна Рада України скасовує Декларацію про суверенітет Криму;

2000 рік — Україна ніколи не буде ядерною державою, заявляє екс-президент України Леонід Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Погода на 17 листопада

Завтра, 17 листопада, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +9 вдень та +3 вночі. У Львові +7 вдень та -1 вночі. У Харкові +6 вдень та +1 вночі. В Одесі +9 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день студента і День студента в Україні / Фото: Unsplash

17 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день студента і День студента в Україні. Святкується в пам'ять про студентські протести проти нацистської окупації в Чехословаччині 1939 року. У відповідь на антинацистські демонстрації в Празі 17 листопада 1939 року, нацистський режим розправився зі студентами, арештував їх, закрив університети, а дев'ять лідерів студентського руху було страчено. 1941 року на міжнародній студентській зустрічі в Лондоні цей день був проголошений Міжнародним днем студента як символ боротьби студентства за свободу та права. З того часу він набув більш загального значення, ставши днем підтримки прав і свобод студентів у всьому світі.

Також 17 листопада День дій проти раку шийки матки. Рак шийки матки є одним із найбільш поширених онкологічних захворювань серед жінок, і більшість випадків викликані вірусом папіломи людини (ВПЛ). Основною метою цього дня є нагадування жінкам про важливість регулярного скринінгу, який дозволяє виявити рак на ранніх стадіях, коли він краще піддається лікуванню.

А ще 17 листопада Всесвітній день передчасно народженої дитини. Його започатковано для підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються передчасно народжені діти та їхні родини, а також для привернення уваги до необхідності підтримки і розвитку медицини для догляду за такими дітьми. Це глобальна ініціатива, яку підтримують організації та медичні спільноти в багатьох країнах. Передчасно народженими вважаються діти, які з’явилися на світ до 37-го тижня вагітності. Щороку у світі народжується близько 15 мільйонів передчасно народжених дітей, і багато з них мають проблеми зі здоров'ям через незрілість органів. Утім, сучасна медицина дозволяє забезпечити їм необхідний догляд, і у більшості випадків такі діти виростають здоровими, якщо отримують своєчасну допомогу.

17 листопада День працівника сільського господарства України. Припадає на третю неділю листопада. Це свято встановлено для вшанування важливої праці аграріїв, фермерів, механізаторів, агрономів, тваринників та всіх, хто працює в агропромисловому секторі. Указ про його офіційне святкування підписав президент України 1993 року. Сільське господарство є однією з ключових галузей української економіки. Україна відома родючими ґрунтами та сприятливими умовами для вирощування зернових, овочевих, технічних культур, а також розвитку тваринництва. Завдяки праці працівників сільського господарства Україна займає провідні позиції на світовому ринку в експорті пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та інших продуктів.