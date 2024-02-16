Яке завтра, 17 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 лютого, День кота в Європі. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Теодора Тирона. До Нового року залишилося 318 днів.
17 лютого 2024 року — субота. 724-й день війни в Україні.
Яке завтра, 17 лютого, церковне свято
17 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Теодора Тирона. Він був римським воїном-новобранцем, якого звинуватили у підпаленні язичницького храму. Було це за часів імператора Максиміна, який ненавидів християн. Тому Теодора одразу схопили. Побожний юнак не приховував віри і його почали сильно мучити. Але Бог підкріплював сили християнина. Тоді його приговорили до спалення.
Що не можна робити 17 лютого
- Не варто дивитися на нічне небо, якщо побачити зірку, що падає, це принесе хвороби.
- Не залишайте рукоділля на ніч на видному місці.
- Заборонено лихословити, лаятися, сваритися.
Народні прикмети і традиції на 17 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: перисті хмари пливуть із заходу — піде дощ;
- птахи вже почали повертатися з вирію — весна прийде рано;
- багато бурульок — до великого урожаю;
- туман — на дощове літо, морозний день — на холод.
Мученика Теодора здавна вважали захисником від розбійників та людей, які задумали злочин. Вірили, якщо помолитися йому про загублену річ або людину, то вони скоро знайдуться.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 лютого
Які завтра іменини: Федір (Феодор), Роман, Пилип, Феодосій, Маріанна, Мар'яна.
Талісманом людини, народженої 17 лютого, є сапфір. Дорогоцінний камінь, який дуже цінувався в усі часи. Здавна сапфір вважали талісманом мудреців.
Цього дня народилися:
- 1908 рік — український поет, прозаїк, розстріляний у грудні 1934 року Олекса Влизько;
- 1943 рік — українська акторка театру та кіно Раїса Недашківська;
- 1988 рік — український боксер, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко.
Пам’ятні дати 17 лютого
Календар важливих подій в Україні та світі за 17 лютого:
- 1720 рік — кінець війни четверного альянсу: відмова Іспанії від територіальних домагань в Італії; Савойський дім отримує Сардинське королівство;
- 1753 рік — Швеція переходить з юліанського на григоріанський календар;
- 1795 рік — у Великій Британії викопують картоплину вагою майже 8,5 кг;
- 1815 рік — відновленням довоєнного стану закінчується Англо-американська війна;
- 1863 рік — у Женеві засновують Міжнародний комітет допомоги пораненим, що згодом стає Міжнародним комітетом Червоного Хреста;
- 1876 рік — Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовляє перші консерви із сардинами;
- 1919 рік — Директорія УНР звертається по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США;
- 1933 рік — виходить перший номер щотижневого американського журналу "Ньюсвік";
- 1955 рік — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів;
- 1972 рік — гурт "Pink Floyd" завершує своє турне по Англії із прем'єрою нової програми "Eclipse";
- 1999 рік — Верховна Рада України дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;
- 2008 рік — Косово проголошує незалежність від Сербії;
- 2011 рік — починаються збройні заворушення в Лівії;
- 2015 рік — генеральна прокуратура України відмовляє уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
Погода на 17 лютого
Завтра, 17 лютого, в Києві сонячно, без опадів. У Львові сонячна погода, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві — +5 вдень та 0 вночі. У Львові — +10 вдень та +1 вночі. У Харкові — -1 вдень та -5 вночі. В Одесі — +4 вдень та +2 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
17 лютого в Україні і Європі святкують День кота. Вперше свято створили в Італії. Воно було започатковане 28 років тому на честь цих непередбачуваних та вишуканих тварин. Саме коти здатні додавати нашим домівкам особливого затишку і тепла, вони також допомагають розслабитися, позбутися стресу. Свято з'явилося в історії Європи завдяки журналістці Клаудії Анжелетті. Для святкування вона обрала лютий, адже є Володієм за гороскопом і святкує цього місяця свій день народження.
Також 17 лютого Всесвітній день людського духу. Свято було створене 2003 року Майклом Леві, який є філософом та автором багатьох книжок. Це свято є справжньою пропагандою людського духу. Варто розуміти, коли ми дозволяємо негативу нас поглинути і не робимо жодних дій, то потрапляємо у рабство хибних уявлень, догм та ідей. Людський дух є не лише ментальною та духовною частиною людства. Для християн це — суттєва частина існування людини.
А ще 17 лютого День спонтанного прояву доброти. Хоча це свято і досить молоде, проте воно стає все більш популярним з кожним роком. Його святкують не лише окремі особи, але й цілі організації, які заохочують проявляти милосердя і доброту в суспільстві.
А ще 17 лютого Всесвітній день китів. Це дуже важлива подія, яка була створена для привернення уваги людства до величних китів і тих критичних викликів, з якими вони стикаються через діяльність людей. Щороку припадає на третю п'ятницю лютого. Свято було започатковане у Мауї, Гаваї, 1980 року, але дуже швидко перетворилося на глобальне святкування, що спрямоване на підвищення обізнанності про китів.