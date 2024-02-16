Яке завтра, 17 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 лютого, День кота в Європі. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Теодора Тирона. До Нового року залишилося 318 днів.

17 лютого 2024 року — субота. 724-й день війни в Україні.

Яке завтра, 17 лютого, церковне свято

17 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Теодора Тирона. Він був римським воїном-новобранцем, якого звинуватили у підпаленні язичницького храму. Було це за часів імператора Максиміна, який ненавидів християн. Тому Теодора одразу схопили. Побожний юнак не приховував віри і його почали сильно мучити. Але Бог підкріплював сили християнина. Тоді його приговорили до спалення.

Що не можна робити 17 лютого

Не варто дивитися на нічне небо, якщо побачити зірку, що падає, це принесе хвороби.

Не залишайте рукоділля на ніч на видному місці.

Заборонено лихословити, лаятися, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 17 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: перисті хмари пливуть із заходу — піде дощ;

птахи вже почали повертатися з вирію — весна прийде рано;

багато бурульок — до великого урожаю;

туман — на дощове літо, морозний день — на холод.

17 лютого птахи вже почали повертатися з вирію — весна прийде рано / Фото: Pexels

Мученика Теодора здавна вважали захисником від розбійників та людей, які задумали злочин. Вірили, якщо помолитися йому про загублену річ або людину, то вони скоро знайдуться.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 лютого

Які завтра іменини: Федір (Феодор), Роман, Пилип, Феодосій, Маріанна, Мар'яна.

Талісманом людини, народженої 17 лютого, є сапфір. Дорогоцінний камінь, який дуже цінувався в усі часи. Здавна сапфір вважали талісманом мудреців.

Цього дня народилися:

1908 рік — український поет, прозаїк, розстріляний у грудні 1934 року Олекса Влизько;

1943 рік — українська акторка театру та кіно Раїса Недашківська;

1988 рік — український боксер, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко.

Пам’ятні дати 17 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 лютого:

1720 рік — кінець війни четверного альянсу: відмова Іспанії від територіальних домагань в Італії; Савойський дім отримує Сардинське королівство;

1753 рік — Швеція переходить з юліанського на григоріанський календар;

1795 рік — у Великій Британії викопують картоплину вагою майже 8,5 кг;

1815 рік — відновленням довоєнного стану закінчується Англо-американська війна;

1863 рік — у Женеві засновують Міжнародний комітет допомоги пораненим, що згодом стає Міжнародним комітетом Червоного Хреста;

1876 рік — Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовляє перші консерви із сардинами;

1919 рік — Директорія УНР звертається по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США;

1933 рік — виходить перший номер щотижневого американського журналу "Ньюсвік";

1955 рік — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів;

1972 рік — гурт "Pink Floyd" завершує своє турне по Англії із прем'єрою нової програми "Eclipse";

1999 рік — Верховна Рада України дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;

2008 рік — Косово проголошує незалежність від Сербії;

2011 рік — починаються збройні заворушення в Лівії;

2015 рік — генеральна прокуратура України відмовляє уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Погода на 17 лютого

Завтра, 17 лютого, в Києві сонячно, без опадів. У Львові сонячна погода, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +5 вдень та 0 вночі. У Львові — +10 вдень та +1 вночі. У Харкові — -1 вдень та -5 вночі. В Одесі — +4 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 лютого в Україні і Європі святкують День кота / Фото: Pexels

17 лютого в Україні і Європі святкують День кота. Вперше свято створили в Італії. Воно було започатковане 28 років тому на честь цих непередбачуваних та вишуканих тварин. Саме коти здатні додавати нашим домівкам особливого затишку і тепла, вони також допомагають розслабитися, позбутися стресу. Свято з'явилося в історії Європи завдяки журналістці Клаудії Анжелетті. Для святкування вона обрала лютий, адже є Володієм за гороскопом і святкує цього місяця свій день народження.

Також 17 лютого Всесвітній день людського духу. Свято було створене 2003 року Майклом Леві, який є філософом та автором багатьох книжок. Це свято є справжньою пропагандою людського духу. Варто розуміти, коли ми дозволяємо негативу нас поглинути і не робимо жодних дій, то потрапляємо у рабство хибних уявлень, догм та ідей. Людський дух є не лише ментальною та духовною частиною людства. Для християн це — суттєва частина існування людини.

А ще 17 лютого День спонтанного прояву доброти. Хоча це свято і досить молоде, проте воно стає все більш популярним з кожним роком. Його святкують не лише окремі особи, але й цілі організації, які заохочують проявляти милосердя і доброту в суспільстві.

А ще 17 лютого Всесвітній день китів. Це дуже важлива подія, яка була створена для привернення уваги людства до величних китів і тих критичних викликів, з якими вони стикаються через діяльність людей. Щороку припадає на третю п'ятницю лютого. Свято було започатковане у Мауї, Гаваї, 1980 року, але дуже швидко перетворилося на глобальне святкування, що спрямоване на підвищення обізнанності про китів.