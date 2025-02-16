Яке завтра, 17 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

17 лютого 2025 року — понеділок. 1090-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

17 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Теодора Тирона. Він був воїном у римській армії і жив у кінці III – на початку IV століття. Він став відомим за свою вірність християнській вірі і відмову відректися від неї, що призвело до його мученицької смерті. Теодор був військовим у легіоні, розміщеному в місті Амасія (нині Туреччина). Під час переслідувань християн імператором Максиміаном, йому було наказано принести жертву язичницьким богам. Відмовившись це зробити, Теодора було ув'язнено і піддано жорстоким тортурам. Незважаючи на це, він залишався непохитним у своїй вірі. Він був засуджений до страти через спалення, і мученицьку смерть прийняв приблизно 306 року. Його мужність і відданість християнській вірі зробили його символом стійкості й віри для багатьох поколінь.

Що не можна робити 17 лютого

Не слід сваритися, тому що сварка затягнеться надовго.

Рукоділля на ніч не можна залишати на видному місці — його заплутає будинковий.

Не дивіться у нічне небо, тому що, якщо побачите зірку, яка падає, то це до хвороби.

Народні прикмети і традиції на 17 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: туман вказує, що літо буде дощовим;

висить багато бурульок — чекайте на великий урожай;

перисті хмари, що пливуть з заходу — дощитиме;

птахи починають повертатися з вирію — до ранньої весни.

17 лютого птахи починають повертатися з вирію — до ранньої весни / Фото: Unsplash

Здавна мученика Теодора вважали захисником людей від розбійників чи злих помислів. Йому молилися, щоб знайти важливу для себе загублену річ.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 лютого

Які завтра іменини: Михайло, Микола, Павло, Роман, Федір, Маріанна, Марія, Ганна.

Талісманом людини, народженої 17 лютого є сапфір. Камінь, що сприяє покращенню загального стану шкіри. Сапфір здавна носили, щоб підняти настрій, побороти депресію та сум.

Цього дня народилися:

1908 рік — український поет, прозаїк, розстріляний у грудні 1934 року Олекса Влизько;

1943 рік — українська акторка театру та кіно Раїса Недашківська;

1988 рік — український боксер, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко.

Пам’ятні дати 17 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 лютого:

1720 рік — кінець війни четверного альянсу: відмова Іспанії від територіальних домагань в Італії; Савойський дім отримує Сардинське королівство;

1753 рік — Швеція переходить з юліанського на григоріанський календар;

1795 рік — у Великій Британії викопують картоплину вагою майже 8,5 кг;

1815 рік — відновленням довоєнного стану закінчується Англо-американська війна;

1863 рік — у Женеві засновують Міжнародний комітет допомоги пораненим, що згодом став Міжнародним комітетом Червоного Хреста;

1876 рік — Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовляє перші консерви із сардинами;

1919 рік — Директорія УНР звертається по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США;

1933 рік — виходить перший номер щотижневого американського журналу "Ньюсвік";

1955 рік — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів;

1962 рік — катастрофічна повінь внаслідок шторму в басейні нижньої Ельби та у всьому північно-морському узбережжі Німеччини;

1992 рік — перші арешти в операції італійських правоохоронних органів "Чисті руки", спрямованої проти мафії;

1999 рік — Верховна Рада України дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;

2008 рік — Косово проголошує незалежність від Сербії;

2011 рік — починаються збройні заворушення в Лівії;

2015 рік — генеральна прокуратура України відмовляє уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі;

2015 рік — Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої, частина міста захоплена російсько-терористичними військами;

2015 рік — Євросоюз уперше від початку російсько-української війни офіційно визнає участь військ РФ в конфлікті.

Погода на 17 лютого

Завтра, 17 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, вночі сніг, який вранці посилиться та припиниться до середини дня.

Температура повітря в Києві -4 вдень та -8 вночі. У Львові -2 вдень та -6 вночі. У Харкові -5 вдень та -12 вночі. В Одесі -1 вдень та -4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 лютого День спонтанного прояву доброти / Фото: Unsplash

17 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день стійкості туризму. Це міжнародна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про важливість сталого розвитку туризму, його вплив на довкілля, економіку та суспільство. Стійкий туризм — це підхід до подорожей, який враховує екологічні, соціальні та економічні аспекти, щоб мінімізувати негативний вплив на природу та місцеві громади, одночасно сприяючи розвитку регіонів.

Також 17 лютого День спонтанного прояву доброти. Це неофіційне, але дуже тепле й позитивне свято, яке заохочує людей робити добрі справи без очікування подяки чи вигоди. Концепція заснована на тому, що навіть маленькі акти доброти можуть покращити настрій, надихнути інших та створити ефект "ланцюгової реакції добра". День покликаний нагадати, що щирість і чуйність роблять світ кращим. Свято набуло популярності завдяки ініціативі Random Acts of Kindness Foundation, заснованій у США. Дослідження показують, що навіть дрібні акти доброти сприяють зниженню стресу та підвищенню рівня щастя.

А ще 17 лютого Всесвітній день людського духу. Це день, присвячений усвідомленню внутрішньої сили людини, її духовності, гармонії та зв’язку з Всесвітом. Це свято покликане нагадати, що людина – не лише фізична істота, а й носій внутрішнього світла, мудрості та потенціалу. Воно спрямоване на заохочення глибшого розуміння себе, свого призначення та зв’язку з навколишнім світом. Вважається, що цей день започаткував 2003 року американський духовний лідер Майкл Левін. За езотеричними уявленнями, саме тиша та спокій допомагають розкрити внутрішній потенціал. У деяких традиціях людський дух розглядають як частину Всесвіту, що має безмежні можливості. Цей день – чудова нагода зупинитися, відчути свою силу, налаштуватися на позитив та усвідомити, що наш дух – невичерпне джерело енергії та світла!