Яке завтра, 17 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 серпня, Міжнародний день чорного кота. Віряни вшановують пам'ять семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) і Антоніна. До Нового року залишилося 136 днів.

17 серпня 2023 року — четвер. 540-й день війни в Україні.

Яке завтра, 17 серпня, церковне свято

17 серпня в церковному календарі — день пам’яті семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) і Антоніна. Всі вони були синами знатних батьків в місті Ефес, дружили від дитинства та разом перебували на військовій службі. Якось прибув до Ефеса імператор Декій, який звелів всім з'явитися в центрі міста і поклонитися язичницьким богам. Того, хто не зробить так, чекала страшна смерть.

Отроки відмовилися і повстали перед імператором. Він одразу забрав їхні військові відзнаки, але вирішив відпустити, гадаючи, що вони змінять свою думку під час перебування у поході. Однак юнаки втекли в гори, оселилися в печері і там почали готуватися до мученицького подвигу. Дізнався Декій, де перебувають отроки, і наказав замурувати вхід до печери.

Однак Господь наслав на мучеників довгий сон, який тривав два століття. На той час гоніння за християнами припинилося, а біля гори, де розташовувався вхід у печеру, християнин побудував кам'яну споруду. Тоді розбудив Бог отроків від сну. Зійшов один із них до міста і розплатився за товар монетою із зображенням Декія. Схопили його і привели до імператора, вважаючи, що отрок приховує стародавній скарб.

Коли градоначальник разом із єпископом почули розповідь юнака, то зрозуміли, що перед ними відбулося чудо Боже. Коли вони прийши до печери і побачили живих отроків, які ніби прокинулися зі звичайного сну, увірували в Господа ще сильніше. Вмить юнаки знову заснули, цього разу вже до загального воскресіння.

Що не можна робити цього дня

Для будь-яких фінансових справ це день вважається невдалим, тому не варто робити великі покупки, вкладати у щось гроші.

Заборонено сперечетися і сваритися з літніми людьми.

Не можна ставитися до води нешанобливо — плювати в річку, кидати сміття у колодязь тощо.

Народні прикмети і традиції на 17 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вказує на те, яким буде листопад;

вдень спекотно — чекайте на хороший сінокіс, а якщо дощовий — тоді він буде невдалим;

вранці багато роси — буде поганим урожай льону, але зате вродить чимало горіхів;

на кущах малини багато ягід вродило — буде великий урожай.

17 серпня на кущах малини багато ягід вродило — буде великий урожай / Фото: Pexels

Наші предки часто називали 17 серпня Малинівкою або Огірницею, тому що саме ці продукти достигають в цей період і їх урожай починають активно збирати. Також часто вже йшли дощі, тому обов'язково збирали і ховали сіно, щоб воно не гнило. З малини готували випічку, а також варили варення і компоти на зиму. Вважається, що ця ягода стає набагато кориснішою цього дня.

Погода на 17 серпня

Завтра, 17 серпня, в Києві вдень небо затягнеться хмарами і залишиться похмурим до вечора, без опадів. У Львові похмуро, проясниться лише ввечері, але опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі на небі не з'явиться жодної хмаринки, без опадів.

Температура повітря в Києві — +29 вдень та +20 вночі. У Львові — +26 вдень та +19 вночі. У Харкові — +28 вдень та +19 вночі. В Одесі — +29 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 17 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 серпня:

1245 рік — у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович громить угорське військо і покінчує з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві;

1502 рік — Христофор Колумб проголошує Гондурас іспанською територією;

1771 рік — британський хімік Джозеф Прістлі встановлює, що рослини виділяють кисень;

1896 рік — початок золотовидобування на Клондайку: Джордж Кармак закріплює за собою права на ділянку Кролячого струмка, дрібну притоку річки Клондайк, перейменувавши його в струмок Удачі;

1908 рік — виходить на екрани перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" французького художника-карикатуриста Еміля Коля;

1914 рік — у Львові створюють українську національну військову формацію — легіон "Українських Січових Стрільців";

1916 рік — Королівство Румунія приєднується до Антанти під час Першої світової війни;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський встановлює в Українській Державі 8-годинний робочий день;

1919 рік — Чорноморський полк під командою Євгена Царенка 3-ї Залізної дивізії Армії УНР здобуває станцію Рудниця на залізниці, що вела до Одеси;

1940 рік — Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії;

1941 рік — розпочинається депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб;

1945 рік — Індонезія проголошує незалежність від Нідерландів;

1946 рік — починається громадянська війна у Королівстві Греція;

1950 рік — Сполучені Штати Індонезії перетворюються на унітарну державу;

1953 рік — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії;

1958 рік — китайський політичний лідер Мао Цзедун проголошує початок політики "великого стрибка";

1960 рік — Ґабон декларує незалежність від Франції;

1962 рік — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни;

1982 рік — Royal Philips Electronics створює перший компакт диск;

1991 рік — відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana "Smells Like Teen Spirit";

1995 рік — вокаліст гурту Depeche Mode Дэвід Гэан здійснює спробу самогубства;

1999 рік — затверджують прапор Донецької області;

2009 рік — англійська Вікіпедія перетинає рубіж у 3 мільйони статей;

2011 рік — на навколоземну орбіту виводять український супутник "Січ-2".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 серпня

Які завтра іменини: Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Дарина, Ірина.

Талісманом людини, народженої 17 серпня, є гагат. Здавна вірили, що цей камінь захищає від пристріту. Амулет з гагатом ідеально підходить для людей, які займаються духовними практиками.

Цього дня народилися:

1955 рік — український військово-політичний діяч, лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко;

1968 рік — телеведучий, соліст гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін);

1994 рік — американська акторка українського походження, молодша сестра акторки й режисерки Віри Фарміґи Таїсса Фарміґа.

Який завтра день в Україні і світі

17 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день чорного кота / Фото: Pexels

17 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день чорного кота. Серед котів в усі часи особливо виділяли саме пухнастиків із чорним кольором шерсті. В давнину вони потерпали від несправедливого ставлення, адже чорних котів часто ототожнювали з магією. Але свою негативну репутацію вони набули не одразу. Наприклад, в Стародавньому Єгипті богиню Бастет зображували саме у вигляді чорної кішки. Вона була захисницею жінок і домашнього вогнища.

Аж до Середньовіччя чорні коти залишалися улюбленцями. Особливо їх поважали мореплавці, які вважали, що присутність на судні чорного кота означає успішне плавання. А ось у середні віки, зокрема в Європі, котів із чорною шерстю почали ненавидіти. Люди вірили, що така кішка, перейшовши дорогу, віщує смерть, а ще є поплічником самого диявола. Тому чорних котів нещадно виловлювали і знищували.

На щастя з часом всі прикмети, пов'язані з чорними котами, поступово зникли. Хоча деякі люди продовжують ставитися до чорних котів з певною пересторогою, вважають їх символом невдачі.

Також 17 серпня День картоплі. Для жителів США це свято є національним. Картопля є однією з найпопулярніших в світі овочевих культур. Її можна назвати не лише дешевим, але й поживним овочем. Цілий місяць можна харчуватися лише на різних стравах з неї, не відчуваючи водночас голоду чи дефіциту поживних речовин. Вперше картоплю почали вживати в їжу ще 7 тисяч років тому в Болівії і Перу. Після окультурювання картопля швидко поширилася по всьому світі.

А ще 17 серпня День магазинів секондгенд. Товари з магазинів секондгенд стають дуже популярними через їхню невелику вартість. Але покупців часто приваблює не лише економія. Поціновувачі незвичних чи антиквартних речей вважають такі торгові точки місцем, де можна віднайти справжні скарби.