Яке завтра, 17 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

17 серпня 2024 року — субота. 906-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

17 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Мирона. Він постраждав 250 року за часів імператора Декія. Мирон був відомий своєю лагідністю та милосердям до людей, але також і мужністю у захисті своїх вірян. Одного разу, під час святкування Різдва Христового, місцевий правитель Антипатр увійшов до храму з воїнами, щоб схопити тих, хто молився. Святий Мирон гаряче заступився за свою паству, викриваючи правителя в жорстокості. За це його піддали жорстоким катуванням: його тіло стругали залізними гребенями, кидали в розпечену піч, але Господь зберіг його.

Коли правитель наказав йому поклонитися ідолам, Мирон твердо відмовився. Тоді його шкіру різали ременями, але навіть після цього він залишався непохитним. Зрештою святого Мирона відвели до міста Кизик, де йому відсікли голову мечем.

Що не можна робити 17 серпня

Не слідсваритися, особливо з близькими людьми.

Не можна змушувати працювати коней.

Забороняється ображати тварин.

Народні прикмети і традиції на 17 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погожо і ясно — чекайте на негоду;

дуже спекотний день — у вересні буде багато дощів;

низько пливуть хмари — скоро почнуться затяжні дощі;

полин має товстий корінь — наступний рік буде неврожайним.

17 серпня полин має товстий корінь — наступний рік буде неврожайним / Фото: pixabay.com

В народі цей день вважався днем коней, а тому цих тварин не ображали. Від цього часу також вже часто починалися перші невеликі вранішні заморозки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 серпня

Які завтра іменини: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна.

Талісманом людини, народженої 17 серпня, є гагат. Здавна цей камінь використовувався як потужний захист від нечисті. Також гагат допомагає позбутися безсоння.

Цього дня народилися:

1612 рік — князь Лубен і Вишнівця, руський воєвода Ярема Вишневецький;

1955 рік — український військово-політичний діяч, лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко;

1968 рік — телеведучий, соліст гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко.

Пам’ятні дати 17 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 серпня:

1245 рік — у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович громить угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві;

1502 рік — Христофор Колумб проголошує Гондурас іспанською територією;

1771 рік — британський хімік Джозеф Прістлі встановлює, що рослини виділяють кисень;

1908 рік — виходить на екрани перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" французького художника-карикатуриста Еміля Коля;

1916 рік — Румунське королівство приєднується до Антанти під час Першої світової війни;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський встановлює в Українській Державі 8-годинний робочий день;

1940 рік — Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії;

1945 рік — Індонезія проголошує незалежність від Нідерландів;

1946 рік — початок громадянської війни у Королівстві Греція;

1953 рік — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії;

1960 рік — Ґабон декларує незалежність від Франції;

1982 рік — Royal Philips Electronics (PHG) створює перший компакт-диск;

1999 рік — затверджують прапор Донецької області;

2009 рік — англійська Вікіпедія перетинаж рубіж у 3 мільйони статей;

2011 рік — на навколоземну орбіту виводять український супутник "Січ-2".

Погода на 17 серпня

Завтра, 17 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові ясно, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень можливий невеликий дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +19 вночі. У Львові — +22 вдень та +18 вночі. У Харкові — +30 вдень та +18 вночі. В Одесі — +30 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день чорного кота / Фото: Unsplash

17 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день чорного кота. Це свято було започатковане 2011 року організацією Cats Protection, щоб розвіяти стереотипи та забобони навколо чорних котів. Чорні коти часто асоціювалися з невдачами та чорною магією, особливо в середньовічній Європі. Проте в деяких культурах, наприклад, у Давньому Єгипті, чорні коти вважалися символами удачі та захисту.

Також 17 серпня Всесвітній день медоносних бджіл. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість медоносних бджіл та їх внесок у сільське господарство та екосистеми. Медоносні бджоли є ключовими запилювачами багатьох рослин, що забезпечують продовольчу безпеку та біорізноманіття. Цей день також нагадує про загрози, з якими стикаються бджоли, такі як пестициди, зміна клімату та втрата середовища існування. Важливо підтримувати заходи, спрямовані на захист бджіл та їх середовища проживання, щоб забезпечити їхнє виживання та здоров’я.

А ще 17 серпня Міжнародний день геокешинга. Щороку припадає на третю суботу серпня. Геокешинг – це туристична гра, яка використовує GPS для пошуку схованок, створених іншими учасниками. Гравці можуть грати як індивідуально, так і в групах, шукаючи схованки за наданими географічними координатами. Цей день покликаний популяризувати геокешинг як активний відпочинок, що поєднує фізичну активність з пізнавальними елементами. Гра часто проводиться в місцях природного, історичного, географічного та культурного значення, що робить її не лише розважальною, але й освітньою.

17 серпня Всесвітній день безпритульних тварин. Припадає на третю суботу серпня. Цей день був започаткований 1992 року за ініціативи Міжнародного товариства з прав тварин (International Society for Animal Rights, ISAR) для привернення уваги до проблеми безпритульних тварин. Мета цього дня – підвищити обізнаність про труднощі, з якими стикаються бездомні тварини, та закликати до відповідального ставлення до домашніх улюбленців. За статистикою, 75% безпритульних тварин були покинуті своїми господарями. Цей день також спрямований на підтримку зоозахисних організацій та притулків для тварин.