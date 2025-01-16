Яке завтра, 17 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

17 січня 2025 року — п’ятниця. 1059-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

17 січня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Антонія Великого. Він народився приблизно 251 року в містечку Кома в Єгипті. Він був заможним християнином, але після смерті батьків роздав своє майно бідним і пішов до пустелі для подвижницького життя. Антоній відомий як засновник християнського відлюдницького чернецтва. Він жив у пустелі біля Коми, а пізніше перебував на горі на східному березі Нілу, де провів близько 20 років у самотності. Під час цього усамітнення він багато разів був спокушений дияволом, але витримав всі випробування. Антоній Великий символічно зображується з посохом, що має форму таухреста з дзвіночком для відлякування бісів, а також поруч з ним часто зображується свиня. Його життя та подвиги надихнули багато мистецьких творів та літературних творів.

Що не можна робити 17 січня

Не варто займатися рукоділлям, в'язати або шити.

Краще не брати до рук гострі предмети.

Забороняється важка фізична праця.

Народні прикмети і традиції на 17 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: похмуро вночі — до великого урожаю зернових;

вранці голосно щебечуть синиці — прийде похолодання;

тепла погода — скоро будуть морози;

сонце вийшло з-за хмар в другій половині дня — до ранньої весни.

17 січня сонце вийшло з-за хмар в другій половині дня — до ранньої весни / Фото: Unsplash

Наші предки цього дня традиційно освячували сіно. Після цього його давали коровам, щоб худоба залишалася здоровою до кінця зими.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 січня

Які завтра іменини: Антон, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 17 січня, є тигрове око. Цей камінь здавна вважається амулетом від злих духів. Також тигрове око допомагає відрізнити справжні бажання людини від нав'язаних суспільством.

Цього дня народилися:

1984 рік — офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України Олександр Вдовиченко;

1987 рік — професійний український боксер Олександр Усик;

2010 рік — чемпіон світу до 7 років бліцу з шахів Радомир Пилипенко.

Пам’ятні дати 17 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 січня:

730 рік — на сіленції, раді сенаторів і вищого духовенства в Константинополі, візантійський імператор Лев III Ісавр оголошує поклоніння іконам злочином;

1209 рік — у Кембриджі відкриває свої двері університет;

1558 рік — починається Лівонська війна;

1562 рік — Сен-Жерменський едикт Карла IX регламентує правове положення гугенотів, сприяючи віротерпимості у Франції;

1595 рік — французький король Генріх Наваррський оголошує війну Іспанії;

1605 рік — вперше публікують роман Сервантеса "Дон Кіхот";

1734 рік — Август III стає Королем Речі Посполитої;

1805 рік — у Харкові відкривають перший на сході України університет;

1861 рік — отримано патент на змивний туалетний бачок;

1912 рік — члени експедиції Роберта Скотта досягають Південного полюса (другими після експедиції Руала Амундсена);

1920 рік — набирає чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що впроваджує Сухий закон;

1921 рік — у Відні створюють Український вільний університет, який незабаром перевели у Прагу;

1944 рік — починається битва при Монте-Кассіно, внаслідок якої союзні війська оволоділи Римом;

1945 рік — Варшаву звільняють від німецької окупації;

1949 рік — у США починається судовий процес над лідерами комуністичної партії США;

1961 рік — американський президент Д. Ейзенхауер першим формулює поняття "військово-промисловий комплекс";

1963 рік — здійснюють перший політ на британському легкому багатоцільовому літаку Short SC.7 Skyvan;

1966 рік — в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США гублять 4 водневі бомби (дві впали на поля та заразили радіацією сотні гектарів, а дві — в море);

1991 рік — починається операція "Буря в пустелі" — масовані бомбардування іракської інфраструктури як складова воєнної операції в Перській затоці 1990—1991 років;

2000 рік — режим талібів Афганістану заявляє про визнання ним незалежності Чечні;

2010 рік — відбувається перший тур виборів Президента України.

Погода на 17 січня

Завтра, 17 січня, в Києві похмуро, від середини і до кінця дня йтиме дрібний дощ. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові похмуро, опадів не очікується. В Одесі хмарна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та +1 вночі. У Львові — +2 вдень та 0 вночі. У Харкові — +2 вдень та +1 вночі. В Одесі — +4 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день піци / Фото: Unsplash

17 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день піци. Хоча точне походження Всесвітнього дня піци невідоме, свято стало популярним завдяки величезній любові до цього італійського кулінарного шедевра. Ідея вшанування піци виникла як спосіб віддати належне одній із найулюбленіших страв у світі. Історія піци починається з Італії, а перші прототипи сучасної піци з'явилися в Неаполі у 18 столітті. Класична піца "Маргарита" була створена 1889 року на честь королеви Італії Маргарити Савойської. Вона символізує кольори італійського прапора: червоний (томатний соус), білий (моцарела) та зелений (базилік). Піца стала популярною у США після Другої світової війни, коли американські солдати повернулися з Італії, де скуштували цей делікатес.

Також 17 січня Міжнародний день "Ми не зломлені". Це нове і значуще свято, яке вшановує незламність, силу духу та єдність людей, які стикаються з викликами. У різних країнах цей день може святкуватися під різними назвами, але основний акцент робиться на подоланні труднощів і підтримці один одного. Це свято присвячене тим, хто бореться з життєвими труднощами, але не здається.

А ще 17 січня Міжнародний день наставництва. Це свято спрямоване на популяризацію наставництва як важливого інструменту розвитку особистості, професійного зростання та взаємопідтримки в суспільстві. Міжнародний день наставництва започатковано 2016 року за ініціативи кількох глобальних організацій, зокрема "National Mentoring Partnership" (США), з метою популяризації менторства як рушійної сили розвитку. Дату обрано невипадково — вона збігається з днем народження Мухаммеда Алі, відомого не лише як легендарний боксер, а й як людина, яка надихала багатьох своїми словами та вчинками.

17 січня святкують Міжнародний день фетишу. Припадає на третю п'ятницю січня. Це неофіційне свято, створене для підвищення обізнаності про фетиш-культуру, підтримки толерантності та прийняття людей із різними сексуальними вподобаннями. Міжнародний день фетишу вперше відсвятквали у Великій Британії 2008 року. Первісна ідея полягала у створенні простору, де люди з фетишами можуть вільно висловлювати себе без осуду. Спочатку день називався "Гумовою п’ятницею" (Rubber Friday) і мав привернути увагу до тих, хто любить носити латексний або гумовий одяг.