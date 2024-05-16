Яке завтра, 17 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 травня, День народження Інтернету. Віряни вшановують пам'ять апостола від 70 Андроніка. До Нового року залишилося 228 днів.

17 травня 2024 року — п’ятниця. 814-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

17 травня в церковному календарі — день пам’яті апостола від 70 Андроніка. Апостол Андронік був одним з 70 учнів Ісуса Христа і згадується у Новому Завіті. Він був родичем апостола Павла і разом зі своєю помічницею Іунією (або Юнією) були сподвижниками в апостольських трудах Павла. Андронік проповідував християнство в багатьох країнах, зокрема в Паннонії, де став єпископом. Він відомий тим, що навернув багатьох язичників до християнства, знищував язичницькі храми та будував церкви.

Що не можна робити 17 травня

Не можна заходити до лісу.

Заборонено ухвалювати важливі рішення.

Не варто піднімати речі на роздоріжжі.

Народні прикмети і традиції на 17 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: місяць росте і йде дощ — буде дощове літо;

бузок, горобина і яблуні в квітах — можна вирушати на риболовлю;

холодна погода — до частого граду влітку;

дме північний вітер — чекайте на холодне літо.

17 травня бузок, горобина і яблуні в квітах — можна вирушати на риболовлю / Фото: Unsplash

Цього дня селяни поралися біля городини. А незаміжні дівчата обов'язково збиралися на вечорницях, під час яких ворожили і закликали свою долю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 травня

Які завтра іменини: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.

Талісманом людини, народженої 17 травня є опал. Самоцвіт, який грає кількома барвами. В давнину опал радили носити тим, у кого були проблеми з серцем.

Цього дня народилися:

1873 рік — французький письменник, драматург Анрі Барбюс;

1929 рік — режисер, народний артист України Борис Шарварко;

1981 рік — солдат Збройних сил України, який відзначився під час російського вторгнення в Україну, Герой України Микола Цюрик.

Пам’ятні дати 17 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 травня:

1718 рік — британський юрист Джеймс Пакл отримує патент на перший у світі кулемет;

1792 рік — на Волл-стріт в Нью-Йорку 24 брокери укладають угоду ("Платановий пакт"), яка покладає початок нью-йоркській біржі;

1861рік — перше у світі туристичне бюро відправляє в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижа);

1877 рік — у бостонському офісі встановлюють перший у світі телефонний розподільний щит;

1887 рік — починається перший страйк шахтарів Донбасу;

1916 рік — у Великій Британії вперше у світі здійснюють перехід на літній час;

1928 рік — Муссоліні створює в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад;

1934 рік — в Аргентині виходить перший номер української газети "Наш клич";

1942 рік — починається наступ німецьких військ під Харковом;

1973 рік — у Білому домі починається слухання з Вотергейтського скандалу;

1978 рік — швейцарська поліція в Лозанні знаходить останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.

Погода на 17 травня

Завтра, 17 травня, в Києві хмарно, можливий дрібний дощ. У Львові сонячно, вдень небо можуть затягнути хмари, без опадів. У Харкові похмуро, сильно дощитиме. В Одесі похмуро, йтиме сильний дощ.

Температура повітря в Києві — +19 вдень та +12 вночі. У Львові — +16 вдень та +11 вночі. У Харкові — +19 вдень та +12 вночі. В Одесі — +19 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 травня День народження Інтернету / Фото: Unsplash

17 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день телефону довіри для дітей. Це важлива подія, яка підвищує обізнаність про телефони допомоги дітям та їхню роль у захисті прав дітей у всьому світі. Цього дня визнаються зусилля дитячих телефонних організацій і професіоналів, які працюють над наданням підтримки та захисту дітям.

Також 17 травня Міжнародний день віртуальних помічників. Свято припадає на третю п'ятницю травня. Більшість із нас хоча б раз користувалась віртуальним помічником, а частина людства використовує їх регулярно. Цифрові віртуальні помічники допомагають планувати день, організовувати справи та шукати потрібну інформацію.

А ще 17 травня День видів, що зникають. Ця важлива екологічна подія має на меті привернути увагу до серйозності проблеми вимирання тварин та рослин. Загалом на планеті більше 5 тисяч видів рослин і тварин перебувають на межі остаточного вимирання.

17 травня Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз. Ця важлива подія призначена для привернення уваги до складності цього спадкового захворювання, яке впливає на нервову систему, шкіру, кісткову тканину та іноді внутрішні органи. Нейрофіброматоз — це група захворювань, які мають однотипні клінічні прояви. Вони включають у себе ураження нервової системи, шкіри, рідше — кісткової тканини, очей та інколи внутрішніх органів. Це спадкове захворювання з аутосомно-домінантним моногенним типом наслідування.

Також 17 травня Міжнародний день боротьби з гомофобією. Ця дата вибрана на згадку про рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я 1990 року, коли гомосексуальність була виключена зі списку психічних захворювань.

А ще 17 травня Всесвітній день пульмонолога. Це медичне професійне свято призначене для вшанування лікарів-пульмонологів, які відповідають за здоров’я легень та дихальних шляхів. Основна мета цього дня — подяка лікарям за їхню нелегку, відповідальну та вкрай важливу діяльність, а також підвищення обізнаності суспільства щодо небезпечності пульмонологічних захворювань та залучення до профілактики.

17 травня Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією. Цей день має на меті підвищити обізнаність про артеріальну гіпертензію, яка є однією з основних причин серцево-судинних захворювань, що призводять до смертності.

Також 17 травня Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства. Цей день був встановлений на честь річниці заснування Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) і підписання першої Міжнародної телеграфної конвенції 1865 року.

А ще 17 травня День народження Інтернету. Він пов’язаний із важливою подією в історії створення Всесвітньої Мережі — ухваленням єдиного стандарту World Wide Web 1991 року. Цей день є символом визнання значення Інтернету в сучасному світі, його впливу на комунікацію, освіту, бізнес та розваги.