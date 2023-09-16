Яке завтра, 17 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 вересня, Всенародний день батька. Віряни вшановують пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. До Нового року залишилося 105 днів.
17 вересня 2023 року — неділя. 571-й день війни в Україні.
Яке завтра, 17 вересня, церковне свято
17 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Жила в Римі благочестива вдова Софія за часів правління імператора Адріана (II століття). І мала вона трьох дочок: Віру, Надію та Любов. Носили вони імена трьох основних християнських чеснот. Виховувала їх Софія в повазі до Господа і вчила не прив'язуватися до земних благ.
Якось дізнався про це Адріан, який вирішив навернути дівчат в язичництво. Спочатку обдаровував їх подарунками, але коли помітив, що вони не працюють, перейшов до погроз. Наказав імператор піддати дівчат страшним мукам. Софія ж лише могла дивитися на страждання своїх дітей. Поховала мучениця останки своїх дочок і не відходила від їхніх могил 2 дні. На третій день Господь подарував їх тиху смерть.
Що не можна робити в цей день
- Заборонено ходити по росі босоніж.
- Жінкам не можна займатися хатніми справами.
- Не дозволено зациклюватися на негативі.
Народні прикмети і традиції на 17 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: дощова і холодна погода — чекайте на ранню весну;
- журавлі летять на вирій, буде на Покрову вже мороз;
- тепла і сонячна погода вказує на холодну зиму;
- вже почало активно опадати листя — починайте готуватися до похолодання.
Заміжні жінки обов'язково йшли до церкви і ставили три свічки. Одну з них пізніше забирали додому. Молилися про благополуччя в родині. Молодь традиційно збиралася на вечорниці, на яких часто утворювалися пари.
Погода на 17 вересня
Завтра, 17 вересня, в Києві вдень можуть з'явитися хмари, але до вечора вони розсіються, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові недовга хмарність, потім ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві +24 вдень та +14 вночі. У Львові +25 вдень та +13 вночі. У Харкові +22 вдень та +11 вночі. В Одесі +23 вдень та +19 вночі.
Пам’ятні дати 17 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 17 вересня:
- 1598 рік — голландські моряки відкривають Маврикій;
- 1631 рік — війська Католицької ліги розбивають протестантів біля Лейпцига;
- 1678 рік — за Нівегенським договором Франція та Іспанія повертають одна одній раніше завойовані території;
- 1787 рік — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалює нову Конституцію США;
- 1834 рік — професора Михайла Максимовича затверджують на посаді ректора Київського університету св. Володимира;
- 1919 рік — оприлюднюють відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР;
- 1920 рік — Дієва Армія УНР звільняє Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків;
- 1924 рік — у Женеві відкривають першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів;
- 1944 рік — союзники розпочинають Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії;
- 1989 рік — у Чернівцях розпочинається І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута";
- 1991 рік — створюють Кабінет Міністрів України;
- 2003 рік — на острові Бирючий відбувається зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорюють питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 вересня
Які завтра іменини: Віра, Надія, Любов, Софія.
Талісманом людини, народженої 17 вересня є аметист. Фіолетовий кварц різних відтінків. В залежності від освітлення може змінювати свій колір. Здавна вірили, що аметист може допомогти побороти інфекції та навіть вберегти від безсоння.
В цей день народилися:
- 1853 рік — український письменник, публіцист, критик Михайло Павлик;
- 1864 рік — письменник, громадський діяч, класик української літератури "Fata Morgana", "Тіні забутих предків" Михайло Коцюбинський;
- 1979 рік — співробітник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України Владислав Бувалкін.
Який завтра день в Україні і світі
17 вересня в Україні святкують Всенародний день батька. Повага до батька властива всім культурам, тому в кожній країні запроваджене окреме свято для його вшанування. В Україні воно припадає на третю неділю вересня. Шанобливе ставлення до батька можна назвати традиційною рисою нашого національного характеру. 2003 року в Україні було створено Міжнародний центр батьківства, який покликаний навчити чоловіків відповідальності та активності в вихованні дитини. Свято ж було створене за ініціативою цього центру та Всеукраїнського громадського комітету з підтримки сім'ї та відповідального батьківства 2009 року.
Також 17 вересня День рятівника (День працівників цивільного захисту України). В нашій країні завжди цінувалися працівники рятувальних служб, але спочатку День рятівника святкували в останню суботу жовтня. 2004 року президент Леонід Кучма підписав указ, яким скасовував День рятівника і День пожежника, а натомість впроваджував єдине свято. Але воно не обмежується лише колом професійних рятівників, оскільки будь-хто, хто коли-небудь брав участь у рятувальних роботах може відсвяткувати його.
А ще 17 вересня святкують Міжнародний день кантрі музики. Стиль було створено в 1920-х роках, коли до США з Європи потрапила велика кількість мігрантів, що привезли з собою життєві пісні у поєднанні з простими музичними інструментами. Музика чимось подібна до рок-н-ролу або ритму вальсу, іноді вона може нагадувати ліричну баладу. Засновником стилю кантрі вважають американського співака Генка Вільямса, який народився 1923 року саме цього дня. Його навіть прозвали "королем кантрі-музики".
17 вересня День безпеки пацієнтів в Україні. Подія була створена 4 вересня 2019 року за указом президента Володимира Зеленського. Прийняте рішення відповідає принципам ВООЗ, воно грунтується на забезпеченні дотримання прав пацієнтів, який потрібна якісна допомога лікарів. Також цього дня в світі святкують Всесвітній день безпеки пацієнтів.
Також 17 вересня День працівників лісу. Припадає на третю неділю вересня і присвячується всім тим, хто захищає природу та лісове господарство. Вперше його почали святкувати 1966 року. Тоді зрозуміли, що масова вирубка лісів через будівництво може призвести до глобальних проблем з екологією.
А ще 17 вересня День працівника страхового ринку України. Перший уповноважений орган страхового нагляду нашої країни було створено після здобуття Україною незалежності, а саме 1993 року. І тоді ж почали святкувати неофіційне свято День українського страховика.