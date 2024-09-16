Яке завтра, 17 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 вересня, День працівників цивільного захисту в Україні та День працівників страхового ринку України. Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. До Нового року залишилося 105 днів.

17 вересня 2024 року — вівторок. 937-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

17 вересня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. Вони жили у II столітті в Римі за часів імператора Адріана (117-138 рр.). Софія була благочестивою вдовою, яка виховувала своїх дочок у любові до Бога. Її дочки носили імена головних християнських чеснот: Віра, Надія і Любов. Вони відкрито сповідували свою віру в Христа, що привернуло увагу імператора.

Імператор Адріан наказав привести їх до себе і намагався переконати їх відректися від християнства, але вони залишалися непохитними. За це їх піддали жорстоким мукам: палили на залізній решітці, кидали в розпечену піч і в казан з киплячою смолою. Проте, завдяки Божій силі, вони залишалися неушкодженими. Софія була змушена дивитися на страждання своїх дочок, але вона проявила незвичайну мужність і підтримувала їх у вірі. Після смерті дочок, Софія поховала їх і через три дні померла біля їхньої могили.

Що не можна робити 17 вересня

Забороняється ходити по росі босоніж.

Не можна думати про негативне.

Жінкам не слід займатися хатніми справами.

Народні прикмети і традиції на 17 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: листя почало активно опадати — вже починайте готуватися до похолодання;

журавлі у вирій летять — на Покрову чекайте на мороз;

холодна і дощова погода — до ранньої весни;

сонячна і тепла погода — зима буде холодною.

17 вересня сонячна і тепла погода — зима буде холодною / Фото: Unsplash

В наших предків існувала цікава традиція — вранці потрібно було поплакати. Вважалося, якщо гарно виплакатися, то всі негаразди пройдуть стороною.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 вересня

Які завтра іменини: Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.

Талісманом людини, народженої 17 вересня є аметист. Здавна вірили, що камінь здатний підсилювати інтуїцію. Також вважається, що аметист покращує сон.

Цього дня народилися:

1853 рік — український письменник, публіцист, критик Михайло Павлик;

1976 рік — український боксер Євгеній Шестаков;

1979 рік — співробітник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни Герой України Владислав Бувалкін.

Пам’ятні дати 17 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 вересня:

1598 рік — нідерландські моряки відкривають Маврикій;

1631 рік — війська Католицької ліги розбивають протестантів біля Лейпцига;

1678 рік — за Нівегенським договором Франція та Іспанія повертають одна одній раніше завойовані території;

1787 рік — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалює нову Конституцію США;

1834 рік — професора Михайла Максимовича затверджують на посаді ректора Київського університету св. Володимира;

1919 рік — оприлюднюють відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР;

1924 рік — у Женеві відкривають першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів;

1944 рік — союзники розпочинають Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії;

1989 рік — у Чернівцях розпочинається І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута";

1991 рік — створюють Кабінет Міністрів України;

2003 рік — на острові Бирючий відбувається зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Погода на 17 вересня

Завтра, 17 вересня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно, вранці дощ з грозою, який до полудня закінчиться.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +19 вночі. У Львові — +21 вдень та +13 вночі. У Харкові — +26 вдень та +18 вночі. В Одесі — +24 вдень та +17 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 вересня святкують Міжнародний день кантрі-музики / Фото: Unsplash

17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту. Це свято було встановлено для вшанування працівників, які займаються захистом населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Історія цього свята почалася 2004 року, коли було скасовано День працівників пожежної охорони та День рятівника, і замість них встановлено єдине свято — День працівників цивільного захисту. Проте 2008 року було вирішено відновити День рятівника, який знову став офіційним святом.

Також 17 вересня День працівника страхового ринку України. Це професійне свято було встановлено 1993 року, хоча спочатку воно не мало офіційного статусу. Метою цього дня є вшанування працівників страхового ринку, які забезпечують фінансову стабільність та захист громадян і підприємств від різних ризиків. Це свято є нагодою висловити подяку всім, хто працює в сфері страхування, за їхню важливу роботу. Вони допомагають людям відчувати себе більш захищеними та впевненими у майбутньому.

А ще 17 вересня Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про синдром Кліфстра, рідкісне генетичне захворювання. Синдром Кліфстра викликається мутаціями в гені EHMT1 і характеризується затримкою розвитку, інтелектуальними порушеннями, гіпотонією (зниженим м’язовим тонусом), а також характерними рисами обличчя. Люди з цим синдромом можуть мати проблеми з мовленням, поведінкові труднощі та інші медичні ускладнення.

17 вересня Всесвітній день безпеки пацієнтів. Це свято було засноване Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 2019 року для підвищення глобальної обізнаності про важливість безпеки пацієнтів у системах охорони здоров’я. Метою цього дня є підкреслення необхідності зміцнення систем охорони здоров’я та протоколів для запобігання медичним помилкам і шкоді для пацієнтів. Щороку цей день присвячений певній темі, пов’язаній із безпекою пацієнтів. Наприклад, 2023 року темою було "Підвищення ролі пацієнтів у безпечному наданні медичної допомоги".

Також 17 вересня святкують Міжнародний день кантрі-музики. Це свято присвячене популяризації кантрі-музики, яка бере свій початок від 1920-х років на південному сході США. Кантрі-музика виникла як поєднання народної музики британських переселенців та музичних традицій південних штатів США. Вона характеризується простими гармонійними мотивами та використанням таких інструментів, як гітара, скрипка, банджо та гармоніка. Цей день є нагодою для шанувальників кантрі-музики зібратися разом, насолодитися улюбленими композиціями та вшанувати видатних виконавців цього жанру. Одним із найвідоміших представників кантрі-музики є Генк Вільямс, який народився саме 17 вересня 1923 року.