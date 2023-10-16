Яке завтра, 17 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

17 жовтня 2023 року — вівторок. 601-й день війни в Україні.

Яке завтра, 17 жовтня, церковне свято

17 жовтня в церковному календарі – день пам’яті пророка Осії. Його ім'я можна перекласти з івриту як "порятунок". Осія жив та пророкував, коли імператором був Єровоам II, аж до самого падіння Ізраїлю та його столиці. Пророк все своє життя боровся з язичниками і навертав їх на шлях істини. За переказами, на праведне життя його підштовхнула дружина-розпусниця, яка його зраджувала.

Що не можна робити цього дня

Не ледарюйте і не відмовляйте тим, хто потребує вашої допомоги.

Не варто сваритися, лихословити і лаятися.

Краще не ходити босим по траві.

Народні прикмети і традиції на 17 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути кування зозулі — до серйозних морозів;

гримить — взимку буде тепло;

вранці сильний туман — чекайте на сонячний день;

в лісі багато грибів — скоро прийде тепло;

на каштанах ще є листя — чекайте на потепління.

17 жовтня на каштанах ще є листя — чекайте на потепління / Фото: Pexels

Селяни зазвичай не запрягали коней, даючи їм відпочити. Також цього дня обов'язково оглядали колеса для возів та лагодили їх перед тим, як сховати на зиму.

Погода на 17 жовтня

Завтра, 17 жовтня, в Києві хмарно, вночі йтиме дрібний дощ, але потім — без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові увесь день хмарно, в другій половині дня очікується дрібний дощ, який закінчиться до вечора. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +10 вдень та +5 вночі. У Львові — +9 вдень та +2 вночі. У Харкові — +12 вдень та +7 вночі. В Одесі — +16 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 17 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 жовтня:

1113 рік — споруджують Києво-Михайлівський Золотоверхий собор;

1346 рік — битва при Невілс-Кросі: розгром шотландської армії англійськими військами і полонення Давида II, короля Шотландії;

1404 рік — Папою Римським стає Інокентій VII, який правив до 6 листопада 1406 року;

1604 рік — німецький астроном Кеплер Йоган починає спостереження за найновішою зіркою (SN 1604), яку згодом назвали його ім'ям;

1660 рік — договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою;

1702 рік — битва під Бердичевом;

1855 рік — англієць Генрі Бессемер отримав патент на свій процес приготування сталі;

1912 рік — держави-члени Балканської Ліги оголошують війну Османській імперії;

1927 рік — відбувається ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ;

1967 рік — у Великій Британії публікують "Акт про аборт", який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності;

1990 рік — у Києві завершується голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання їхніх політичних вимог;

1990 рік — офіційна дата виникнення IMDb (Internet Movie Database), найбільшої у світі бази даних і вебсайту про кінематограф;

1996 рік — Аслан Масхадов стає прем'єр-міністром коаліційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій.

Талісманом людини, народженої 17 жовтня, є циркон. Цей мінерал відомий людству з давніх часів. Колись цілителі використовували циркон як талісман, який накоплює енергію та може передавати її своєму власнику.

Цього дня народилися:

1814 рік — український поет, письменник, фольклорист Яків Головацький;

1980 рік — український рок-музикант, засновник і фронтмен українського рок-гурту СКАЙ Олег Собчук;

1987 рік — український художник, скульптор, архітектор Степан Рябченко.

Який завтра день в Україні і світі

17 жовтня в Україні і світі святкують День фармацевта / Фото: Pexels

17 жовтня в Україні і світі святкують День фармацевта. Щорічно припадає на третій вівторок жовтня. Пропозицію щодо святкування цього професійного свята висунули і ухвалили 2015 року. Ця ініціатива була підтримана Американською асоціацією техніків-фармацевтів. Щодня велика кількість аптекарів взаємодіють з мешканцями різних країн та надають допомогу у пошуках та підбиранні лікарських засобів.

Також 17 жовтня Всесвітній день донорства та трансплантації органів. На жаль, досі існує досить велика кількість різноманітних захворювань, які неможливо вилікувати лікарськими засобами, а потребують лише трансплантації органів чи крові. Це допомагає врятувати життя. Головна мета дня — надати людям більше інформації про важливість донорства.

А ще 17 жовтня Міжнародний день боротьби з бідністю. Знакова подія була створена 1992 року з метою привернення уваги до соціально-незахищенних верств населення нашої планети та нагадування, що злидні не є нормальним станом речей, а справжнім порушенням прав людини, тому з ними потрібно боротися. 1948 року Генеральна асамблея ООН підписала Загальну декларацію прав людини. В цьому документі зазначено, що сам факт бідності порушує право людини на гідне життя.

17 жовтня Всесвітній день травм. Вперше захід провели у Нью-Делі 2011 року. За статистикою ВООЗ через різноманітні травми в світі найчастіше стають інвалідами чи навіть помирають. Травма — це порушення цілісності тканини або тих процесів, які в ній відбуваються, під впливом зовнішніх факторів.