Яке завтра, 17 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

17 жовтня 2024 року — четвер. 967-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

17 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Осії. Він жив у ХІ столітті до н.е. і був пророком у царстві Ізраїль. Осія був сином Беєла, і його братом був інший відомий пророк — Ісаїя. Осія був відомий своїми пророцтвами, які були спрямовані на відновлення віри і духовного життя народу Ізраїлю. Він закликав ізраїльтян повернутися до Бога і покинути ідолопоклонство. Його пророцтва були дуже сильними і приголомшливи та мали великий вплив на народ. Осія також був відомий своїм пророцтвом про майбутнє Ізраїлю, де він передбачив, що народ буде підданий руйнівним вторгненням, але згодом Бог відновить його і дарує мир і благоденство.

Що не можна робити 17 жовтня

Не слід виливати воду після купання дитини на вулицю — буде погано спати.

Не дивіться в очі жебракам — накличете бідність.

Забороняється витрачати багато грошей — до фінансових проблем.

Народні прикмети і традиції на 17 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ще не всі дерева скинули листя — до затяжної зими;

день теплий — зима буде м'якою;

багато снігу випало — навесні можлива повінь;

на дорогах все ще багнюка — до середини зими протримається тепло.

17 жовтня багато снігу випало — весною можлива повінь / Фото: Unsplash

Цього дня наші предки обов'язково готували на вечерю страву з курятини. Птиця символізувала достаток і щастя. А щоб поправити здоров'я, їли куряче серце.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Леонтій.

Талісманом людини, народженої 17 жовтня, є циркон. Яскраве напівдорогоцінне каміння. В давнину з циркону створювали амулети, наділяючи їх особливою владою. Вірили, що вони наділяють господаря неабиякою інтуїцією.

Цього дня народилися:

1987 рік — український художник, скульптор, архітектор Степан Рябченко;

1988 рік — український баскетболіст, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Гладир;

1989 рік — український плавець, учасник Літніх Олімпійських ігор 2008 та 2012 років Олександр Ісаков.

Пам’ятні дати 17 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 жовтня:

1113 рік — споруджують Києво-Михайлівський Золотоверхий собор;

1346 рік — битва при Невілс-Кросі: розгром шотландської армії англійськими військами і полонення Давида II, короля Шотландії;

1404 рік — Папою Римським стає Інокентій VII;

1604 рік — німецький астроном Кеплер Йоган починає спостереження найновішої зірки (SN 1604), названої згодом його ім'ям;

1660 рік — Слободищенський трактат — договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою;

1855 рік — англієць Генрі Бессемер отримує патент на свій процес приготування сталі;

1912 рік — держави-члени Балканської Ліги оголошують війну Османській імперії;

1927 рік — відбувається ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ;

1967 рік — у Великій Британії публікують "Акт про аборт", який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності;

1990 рік — у Києві на площі Жовтневої революції завершується голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання їхніх політичних вимог;

1990 рік — офіційна дата виникнення бази IMDb, найбільшої у світі база даних і вебсайт про кінематограф;

1996 рік — Аслан Масхадов стає прем'єр-міністром коаліційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія.

Погода на 17 жовтня

Завтра, 17 жовтня, в Києві хмарно до вечора, коли небо очиститься, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі вранці хмарно, але потім випогодиться, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +10 вдень та +5 вночі. У Львові — +11 вдень та +1 вночі. У Харкові — +9 вдень та +5 вночі. В Одесі — +11 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

17 жовтня Всесвітній день донорства і трансплантації органів / Фото: Unsplash

17 жовтня в Україні і світі святкують День вирішення конфліктів. Припадає на третій четвер жовтня. Цей день був заснований 2005 року Асоціацією для вирішення конфліктів (ACR) для підвищення обізнаності про важливість мирного вирішення конфліктів. Метою цього дня є підтримка та популяризація різних методів вирішення конфліктів, таких як медіація, переговори, арбітраж та інші. Він сприяє визнанню важливості мирного вирішення суперечок у суспільстві, збереженню миру та зменшенню насильства.

Також 17 жовтня Міжнародний день правильних дій за землетрусу. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про правильні дії під час землетрусу, щоб зменшити ризики та забезпечити безпеку людей.

А ще 17 жовтня Всесвітній день донорства і трансплантації органів. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства органів та трансплантації як життєво важливих процедур, що можуть врятувати життя тисяч людей. Цей день також спрямований на підтримку і заохочення людей до донорства органів, а також на покращення системи організації трансплантації в усьому світі. Мета цього дня – зменшити кількість людей, які чекають на трансплантацію, та підвищити обізнаність населення про важливість донорства.

17 жовтня Міжнародний день боротьби з бідністю. Цей день був заснований Організацією Об'єднаних Націй 1992 року для привернення уваги до глобальної проблеми бідності та необхідності її подолання. Метою цього дня є підвищення обізнаності про причини та наслідки бідності, підтримка людей, які живуть у складних умовах, та визнання їхніх зусиль у боротьбі за краще життя. Цього дня проводяться різні заходи, включаючи конференції, семінари, акції та благодійні ініціативи.

Також 17 жовтня Всесвітній день травм. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про різні види травм та їхню профілактику. Мета дня – інформувати громадськість про методи запобігання травмам та забезпечення безпеки в повсякденному житті. Цей день також слугує нагадуванням про важливість надання першої допомоги та необхідність дотримання безпечних практик у всіх сферах життя – від домашніх умов до роботи та спорту. Цього дня проводяться освітні заходи, тренінги та інформаційні кампанії, спрямовані на зменшення ризику отримання травм.

А ще 17 жовтня святкують Міжнародний день кредитних спілок. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про роль кредитних спілок у економіці та житті людей. Кредитні спілки допомагають забезпечити доступ до фінансових послуг для багатьох людей, що сприяє економічному розвитку та покращенню якості життя. Цей день також слугує нагадуванням про важливість ефективного управління кредитними ресурсами та забезпечення прозорості у фінансових операціях.