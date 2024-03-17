Яке завтра, 18 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 березня, Всесвітній день перероблення. Віряни вшановують пам'ять святителя Кирила Єрусалимського. До Нового року залишилося 288 днів.

18 березня 2024 року — понеділок. 754-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила Єрусалимського. Був пресвітером Єрусалимської церкви, а 350 року зайняв єпископський престол. Тоді Єрусалим перебував у підпорядкуванні митрополита Кесарійського, а це зовсім не влаштовувало Кирила, адже він не хотів приймати аріанську єресь. Тричі його зміщували з посади. 351 року в небі над Єрусалимом з'явилося знамення — хрест Господній. Тоді Кирило відправив благочестивому царю Костянтину послання.

Що не можна робити 18 березня

Не варто стригти нігті та волосся, бо можна потрапити у неприємності.

Не рекомендовано ходити в гості і запрошувати інших до себе.

Не можна впускати в оселю сторонніх в той час, коли купається дитина.

Народні прикмети і традиції на 18 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже прилетіли лебеді — чекайте на теплу погоду;

лід ще не зійшов з річок, але гримить грім — до хорошої риболовлі;

з'явилися квіти мати-й-мачухи — в квітні буде тепло, а літо швидко прийде;

їжаки прокинулися після зимової сплячки — скоро прийде тепло;

сонячний, але холодний день — на початку квітня буде прохолодно.

18 березня їжаки прокинулися після зимової сплячки — скоро прийде тепло / Фото: Pexels

Це вдалий день для того, щоб зайнятися своїм ментальним здоров'ям, а тому варто записатися до психотерапевта або зайнятися медитацією. В давнину існувало повір'я, якщо лелеки у когось в дворі звили гніздо, сім'я буде щасливою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 березня

Які завтра іменини: Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталія.

Талісманом людини, народженої 18 березня є чароїт. Бузковий камінь, якого знайшли лише 1949 року. Згідно з езотерикою, чароїт є каменем безкорисних дій. А тому мінерал часто використовують під час медитації.

В цей день народилися:

1904 рік — український поет з когорти Розстріляного відродження Марко Вороний;

1952 рік — український письменник, журналіст, редактор Юрій Винничук;

1954 рік — український релігійний діяч, старший єпископ Центру харизматичних християнських Церков України (Повного Євангелія) Анатолій Гаврилюк.

Пам’ятні дати 18 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 березня:

3952 рік до Р. Х. — згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого відбувається створення світу;

37 рік — після смерті Тиберія імператором Риму стає Калігула;

1241 рік — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи;

1325 рік — засновано Теночтітлан, який згодом стає столицею Ацтекської імперії;

1662 рік — у Парижі починає курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць;

1839 рік — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стає причиною першої опіумної війни;

1892 рік — Лорд Стенлі Престон вирішує заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі);

1899 рік — американський астроном Пікерінг відкриває Фебу, супутник Сатурна;

1890 рік — Вільгельм II примушує канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку;

1913 рік — у Львові створюють військове товариство "Січові стрільці";

1913 рік — у Салоніках убивають короля Греції Георга I;

1932 рік — у Сіднейській затоці відкривають міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м);

1946 рік — у Вашингтоні свою роботу розпочинає "Світовий банк";

1962 рік — укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується колоніальна війна;

1974 рік — більшість членів ОПЕК припинили ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи;

1992 рік — компанія "Майкрософт" презентує операційну систему Windows 3.1;

1992 рік — парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС;

1994 рік — у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписали федеративний договір;

2004 рік — Верховна Рада приймає Цивільний процесуальний кодекс України;

2014 рік — відбувається анексія Криму Росією;

2015 рік — збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі;

2022 рік — починаються бої за Азовсталь.

Погода на 18 березня

Завтра, 18 березня, в Києві похмуро, вранці дрібний дощ. У Львові хмарно з проясненнями, вночі дрібний дощ, який до ранку закінчиться. У Харкові хмарно, ввечері можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно, вранці дрібний дощ, який закінчиться в другій половині дня, але може знову розпочатися ввечері.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +6 вночі. У Львові +12 вдень та +6 вночі. У Харкові +12 вдень та +5 вночі. В Одесі +9 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день перероблення / Фото: Pexels

18 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день перероблення. Свято було створене за ініціативи Бюро міжнародного переробленя для того, щоб підкреслити, наскільки важливим є цей процес для майбутнього нашої планети. Щороку Земля дає людству мільярди тонн природних ресурсів, проте вже дуже скоро вони можуть закінчитися.

Хоча здається, що проблема перероблення відходів почала хвилювати людство лише наприкінці минулого століття, але, насправді, приклади її можна знайти і в давній історї. Наприклад, вже 500 року до нашої ери в Афінах сміття намагалися не викидати, а вивозили на спеціально відведені для цього сміттєзвалища.