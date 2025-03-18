Яке сьогодні, 18 березня, свято в Україні: що святкують

Сьогодні, 18 березня, в Україні святкують Всесвітній день соціальної роботи. До Нового року залишилося 288 днів.

18 березня 2025 року — вівторок. 1119-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 18 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 березня:

3952 рік до Р. Х. — згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого саме в цей день відбувається створення світу;

1241 рік — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголи продовжують завоювання Європи;

1662 рік — у Парижі починає курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць;

1892 рік — Лорд Стенлі Престон вирішує заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі);

1913 рік — у Львові створюють військове товариство "Січові стрільці";

1939 рік — в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстрілюють від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями;

1946 рік — у Вашингтоні свою роботу розпочинає "Світовий банк";

1992 рік — "Майкрософт" презентує операційну систему Windows 3.1;

1996 рік — у пожежі в нічному клубі в місті Кесон-Сіті, в Філіппінах, гине 162 людини;

2004 рік — Верховна Рада приймає Цивільний процесуальний кодекс України;

2014 рік — спроба анексії Росією українського Криму, в Україні через агресію оголошують першу хвилю часткової мобілізації;

2015 рік — збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі;

2018 рік — президента Росії Володимира Путіна переобрано на 4-й президентський термін за результатами президентських виборів;

2022 рік — починаються бої за Азовсталь.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

18 березня Всесвітній день перероблення / Фото: Unsplash

18 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день соціальної роботи. Припадає на третій вівторок березня. Свято започатковане Міжнародною федерацією соціальних працівників (IFSW) та Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи (IASSW). Його мета — привернути увагу до важливої ролі соціальних працівників у суспільстві, а також до питань соціальної справедливості, прав людини та добробуту вразливих груп населення. Щороку визначається нова тема, яка відображає актуальні виклики у сфері соціальної роботи. Наприклад, останні теми стосувалися екологічної справедливості, боротьби з нерівністю, підтримки гідності та цінностей людини.

Також 18 березня Всесвітній день перероблення. Його започаткували 2018 року за ініціативи Global Recycling Foundation з метою підвищення обізнаності про важливість переробки відходів для збереження природних ресурсів і захисту довкілля. Кожного року Всесвітній день переробки має певну тему. Наприклад, у минулі роки акцент робили на ролі молоді, важливості інноваційних рішень у сфері переробки та необхідності міжнародного співробітництва у цій сфері. Всесвітній день перероблення нагадує, що сміття — це не кінець життєвого циклу речей, а можливість створити щось нове та корисне.