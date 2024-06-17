Яке завтра, 18 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 червня, День дільничного офіцера поліції в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Леонтія. До Нового року залишилося 196 днів.

18 червня 2024 року — вівторок. 846-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Леонтія. Святий Леонтій народився в Греції, в місті Єноса. Він служив у римській армії в званні центуріона і був відомий своєю добротою, мужністю та праведним життям. Він використовував свою військову посаду для допомоги іншим і поширення християнського вчення.

Коли почалися переслідування християн, Леонтій, який відмовився поклонятися язичницьким богам і приносити їм жертви, був схоплений і приведений на суд. Його жорстоко катували, але він залишався непохитним у своїй вірі. За переказами, під час тортур він зміг навернути до християнства багатьох своїх катів та інших людей, які бачили його страждання.

Що не можна робити 18 червня

Заборонено ледарювати, лежати довго в ліжку.

Не можна витрачати надто багато грошей.

Не варто виставляти свої заслуги напоказ.

Народні прикмети і традиції на 18 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці на траві не видно роси — день буде дощовим;

дощить — до сніжної зими;

ввечері захід сонця рожевий — наступного дня буде спекотно;

від самого ранку душно — чекайте на непогожий день.

18 червня вранці на траві не видно роси — день буде дощовим / Фото: Unsplash

Згідно з народними традиціями, цього дня вранці потрібно вмитися першою росою. Це допоможе стати здоровішим і зберегти молодість та красу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 червня

Які завтра іменини: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

Талісманом людини, народженої 18 червня, є агат. Здавна вірили, що прикраси з цим каменем збільшували потенцію у чоловіків. А ще агат допомагає побороти страхи.

Цього дня народилися:

1964 рік — український бард, поет, письменник Кость Павляк;

1977 рік — офіцер Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни, Герой України Ігор Дашко;

1986 рік — тричі чемпіон України з шахів у своїй віковій категорії (1997,1998, 2001) Андрій Волокитін.

Пам’ятні дати 18 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 червня:

860 рік — флот князів Аскольда і Діра нападає на Константинополь;

1583 рік — відбувається перше страхування життя;

1637 рік — запорожці разом із донцями здобувають османську фортецю Азов;

1651 рік — під час визвольної війни 1648—1654 років розпочинається битва під Берестечком;

1668 рік — на Сербинському Полі відбувається Рада Війська Запорозького, на якій козацькі полки правителя підмосковської України Івана Брюховецького визнають Петра Дорошенка своїм Гетьманом і разом з усім Військом Запорозьким затверджують його на гетьманстві;

1709 рік — зруйновано Чортомлицьку Січ;

1782 рік — у Швейцарії зафіксували останній відомий випадок страти за чаклунство;

1815 рік — Наполеон програє битву при Ватерлоо;

1817 рік — у Лондоні відкривають міст Ватерлоо;

1837 рік — Іспанська республіка приймає нову Конституцію;

1889 рік — американець Річардсон ухвалює патент на дитячий візочок;

1934 рік — заарештовують Романа Шухевича у зв'язку з вбивством міністра польського уряду Перацького;

1939 рік — у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкривають пам'ятник цьому поету;

1946 рік — Італія проголошена республікою;

1976 рік — проголошують незалежність Сейшельських Островів;

1996 рік — Україну приймають до складу Конференції з роззброєння;

2000 рік — Львівська міська рада накладає заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень;

2009 рік — запускають Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

Погода на 18 червня

Завтра, 18 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ранок та день хмарні, пізніше ввечері небо проясниться, в другій половині дня посилиться вранішній дощ, але до вечора він припиниться. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +18 вночі. У Львові — +27 вдень та +14 вночі. У Харкові — +27 вдень та +18 вночі. В Одесі — +27 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 червня Міжнародний день пікніка / Фото: Unsplash

18 червня в Україні святкують День дільничного офіцера поліції. Це професійне свято було засноване 2004 року згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України. Традиційно влада вітає дільничних офіцерів поліції, нагороджуючи їх почесними грамотами, преміями, відпустками та іншими визнаннями за їхню старанну працю. Це свято є виявом поваги до фахівців цієї нелегкої професії.

Також 18 червня Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Він був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року. Цей день покликаний підвищити обізнаність про небезпеку мови ненависті та сприяти міжрелігійному та міжкультурному діалогу, терпимості у боротьбі з цим явищем.

А ще 18 червня Міжнародний день пікніка. Це традиційне свято, яке закликає людей виходити на природу та насолоджуватися спільним часом, їжею та веселощами. Відсвяткувати його можна, створити власну пікнікову пригоду. Організуйте свій пікнік у парку чи на природі.

18 червня святкують Міжнародний день суші. Це свято було започатковано Крісом Де Мейном 2009 року, коли він створив сторінку на Facebook, присвячену його улюбленій страві. Це неофіційне, але дуже смачне свято, яке дає можливість любителям суші з усього світу відзначити цю унікальну японську кухню.

Також 18 червня День народження дитячого візочка. Це дата, коли 1889 року американець на ім’я Річардс отримав патент на цей винахід. Це свято є вшануванням важливого прогресу у догляді за дітьми та зручності для батьків.

А ще 18 червня День гордості та гідності аутиста. Цей день був заснований організацією Aspies For Freedom 2005 року і має на мету відзначення досягнень людей з аутизмом, підвищення обізнаності про аутичні розлади, та руйнування стереотипів, які існують навколо аутистів.

18 червня святкують День любителів риболовлі. Це свято для всіх прихильників рибальства, щоб відсвяткувати свою пристрасть до риболовлі. Це чудова можливість влаштувати риболовлю, чи то в самотності, чи у колі друзів. Цей день також може бути приводом для зустрічей та обміну досвідом між рибалками.

Також 18 червня Міжнародний день паніки. Цей день присвячений тому, щоб висловити свої тривоги та страхи у безпечній, а іноді навіть у комічній формі. Метою цього дня є привернення уваги до поняття панічного стану та наголошення на необхідності рідкого впадання у паніку задля боротьби зі стресовою напругою.

А ще 18 червня День стійкої гастрономії. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 2016 року з метою відзначення кулінарного розмаїття та заохочення споживання місцевих, сезонних продуктів. Святкування цього дня підкреслює важливість гастрономії у сталому розвитку та збереженні культурної спадщини.