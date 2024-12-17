Яке завтра, 18 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 грудня, День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ). Віряни вшановують пам'ять святого мученика Севастіяна і дружини його. До Нового року залишилося 13 днів.

18 грудня 2024 року — середа. 1029-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Севастіяна і дружини його. Він був римським воїном і християнським мучеником, який жив у III столітті. Він служив під імператором Діоклетіаном і таємно допомагав християнам, які зазнавали переслідувань. Севастіян був відомий своєю відданістю вірі та мужністю.

Севастіян був родом з Нарбону (сучасна Франція) і служив капітаном преторіанської гвардії в Римі. Він використовував своє становище для підтримки християн, які зазнавали гонінь. Врешті-решт, його вірність Христу була виявлена, і він був засуджений до смерті. Його прив'язали до дерева і стріляли в нього стрілами, але він вижив і був пізніше вбитий під час побиття.

Разом з Севастіаном мученицької смерті зазнали кілька інших християн, яких вважають його "дружинами" (у значенні товаришів по вірі). Серед них були Марк і Маркеліан, близнюки, які були страчені за свою віру. Інші святі, пов'язані з Севастіяном, включають Зоя, дружину його друга Нікефора, яка також зазнала мученицької смерті за сповідування християнства.

Що не можна робити 18 грудня

Не можна їсти м'ясні та молочні продукти.

Забороняється сваритися, лаятися.

Не варто бити посуд — до сварки з рідними.

Народні прикмети і традиції на 18 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: західний чи південно-західний вітер — до відлиги;

чим сильніший мороз, тим менше буде снігопадів;

яка погода цього дня, таким буде червень;

мало чи взагалі немає снігу на полях — до поганого урожаю.

18 грудня чим сильніший мороз, тим менше буде снігопадів / Фото: Unsplash

Цього дня за народними традиціями потрібно придбати новий віник. Наші предки вірили, що це принесе в оселю щастя і багатство.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 грудня

Які завтра іменини: Віктор, Володимир, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій, Віра, Зоя.

Талісманом людини, народженої 18 грудня, є гематит. Камінь, який позитивно впливає на кровоносну систему. Гематит допомагає очистити кров, зміцнити судини.

Цього дня народилися:

1908 рік — український письменник, небіж Лесі Українки Юрій Косач;

1931 рік — український філологиня та літературознавчиня, активна учасниця руху шістдесятників Михайлина Коцюбинська;

1935 рік — український хімік-неорганік, ректор Київського університету (1985–2008), академік НАН України, Герой України Віктор Скопенко.

Пам’ятні дати 18 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 грудня:

1104 рік — Никифор I починає керувати Київською Митрополією;

1890 рік — у Лондоні відкривають першу у світі підземну електрифіковану залізницю (метрополітен);

1917 рік — у Києві відкривають Українську державну академію мистецтв, першим її ректором стає графік Георгій Нарбут;

1941 рік — американський Конгрес запроваджує цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни;

1958 рік — американці проводять перший сеанс передачі голосу через супутник;

1972 рік — президент США Річард Ніксон віддає наказ про бомбардування Північного В'єтнаму;

1991 рік — незалежність України визнає Вірменія;

1998 рік — вперше за 130 років Палата представників Конгресу США починає слухання з імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі під час сексуального скандалу;

2007 рік — Юлія Тимошенко вдруге стає прем'єр-міністром України;

2008 рік — спекуляції на валютному ринку України досягають верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50—10,20 за долар;

2016 рік — Кабінет міністрів України ухвалює рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".

Погода на 18 грудня

Завтра, 18 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та +2 вночі. У Львові — +6 вдень та +4 вночі. У Харкові — +2 вдень та 0 вночі. В Одесі — +8 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 грудня в Україні святкують День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) / Фото: ТСН.ua

18 грудня в Україні святкують День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ). Це професійне свято присвячене співробітникам, які займаються захистом національної безпеки України у військовій сфері. Дата встановлена для вшанування діяльності військових контррозвідників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність і забезпечують безпеку українських військових формувань. 18 грудня пов'язано із започаткуванням систематичної роботи військових контррозвідувальних органів у структурі Служби безпеки України. Саме цього дня було офіційно визначено місце та роль військової контррозвідки в загальній системі захисту державної безпеки.

Також 18 грудня Міжнародний день арабської мови. Цей день встановлено ЮНЕСКО 2010 року на честь внесення арабської мови до числа офіційних і робочих мов Організації Об'єднаних Націй 1973 року. Саме 18 грудня 1973 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення додати арабську мову до офіційних мов організації. Це визнання стало важливим кроком для підкреслення культурного, історичного та наукового значення арабської мови.

А ще 18 грудня Міжнародний день мігранта. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 2000 року, щоб привернути увагу до прав і свобод мігрантів, а також до викликів, із якими вони стикаються. Дата була обрана на честь ухвалення Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудівників-мігрантів і членів їхніх сімей 18 грудня 1990 року. Конвенція стала важливим документом для захисту мігрантів у всьому світі.