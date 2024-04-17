Яке завтра, 18 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 квітня, День пам’яток історії та культури України. Віряни вшановують пам'ять святителя Косми. До Нового року залишилося 257 днів.

18 квітня 2024 року — четвер. 785-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 квітня в церковному календарі — день пам’яті святителя Косми. Він жив у IX столітті та ревно захищав християнство. Від раннього дитинства хотів стати ченцем. В юності пішов до монастиря, де прийняв постриг. Згодом став єпископом Халкидонським. Разом зі своїм помічником Авксентієм проповідує християнство. Неодноразово Косму намагалися схилити язичники до зречення від віри. Однак він залишався непохитним. За відмову прибрати ікони в храмі від імператора Лева Вірменина його навіть кинули до в'язниці.

Що не можна робити 18 квітня

Жінкам забороняється стригти волосся і робити зачіски.

Не можна грати весілля — шлюб буде нещасливим.

Не відмовляйте у допомозі тим, хто її у вас попросить.

Народні прикмети і традиції на 18 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: холодна погода — влітку буде багатий урожай;

домашня худоба п'є багато води — отже, урожай зерна буде великим;

тепла погода — на прохолодний травень, і навпаки;

вже з'явилося листя на черемшині — вже можете садити картоплю.

18 квітня вже з'явилося листя на черемшині — вже можете садити картоплю / Фото: pixabay.com

Наші пращури молилися святому Космі за гарний урожай. Селяни йшли на город чи в поле, щоб подивитися, як росте розсада, чи не потрібно підживлювати або полоти.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 квітня

Які завтра іменини: Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.

Талісманом людини, народженої 18 квітня, є турмалін. Камінь відомий людству вже давно. В минулі часи він вважався дуже коштовним. Турмалін використовували під час різних магічних ритуалів, а також як захисний амулет.

Цього дня народилися:

1947 рік — українська поетеса Ганна Костів-Гуска;

1978 рік — український бізнесмен, розробник комп'ютерних ігор Сергій Григорович;

1995 рік — офіцер Збройних сил України, Герой України, учасник російсько-української війни Андрій Верхогляд.

Пам’ятні дати 18 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 квітня:

1187 рік — перша згадка України в Київському літописі у зв'язку із смертю переяславського князя Володимира Глібовича;

1506 рік — починається будівництво Собору святого Петра в Римі;

1521 рік — Мартін Лютер постає перед судом Вормського Рейхстагу;

1648 рік — Богдан Хмельницький прибуває у Запорізьку Січ із закликом до антиурядового повстання;

1846 рік — американець Роял Ерл Гаус отримує патент на телеграфний апарат;

1902 рік — Данія стає першою країною, в якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців;

1906 рік — американське місто Сан-Франциско зазнає великих пошкоджень через землетрус;

1909 рік — Ватикан канонізовує Жанну д'Арк;

1921 рік — перша пошукова нафтова свердловина фірми "Gazolina" на Дашавському газовому родовищі дає газ з глибини 395 м;

1934 рік — американець Кентрелл відкриває першу пральню-автомат у містечку Форт-Ворт штату Техас;

1946 рік — у зв'язку зі створенням ООН у Женеві оголошують про розпуск Ліги Націй;

1949 рік — Ірландія виходить з Британської Співдружності;

1956 рік — американська акторка Грейс Келлі виходить заміж за князя Монако Реньє III;

1961 рік — у Києві відбувається демонстрація проти закриття Андріївської церкви;

1966 рік — відбувається перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії;

1968 рік — старий Лондонський міст продається американській компанії, що переправляє його, камінь за каменем, із Британії в Аризону, де він був знову споруджений;

1995 рік — Київська міська рада ухвалює рішення про повернення древнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла;

2008 рік — групі дослідників з університету Манчестера вдається створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.

Погода на 18 квітня

Завтра, 18 квітня, в Києві хмарно, весь день йтиме дрібний дощ. У Львові похмуро, весь день сильний дощ, який дещо послабшає до вечора. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +15 вдень та +8 вночі. У Львові — +6 вдень та +3 вночі. У Харкові — +24 вдень та +17 вночі. В Одесі — +21 вдень та +16 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 квітня в Україні святкують День пам’яток історії та культури / Фото: pixabay.com

18 квітня в Україні святкують День пам’яток історії та культури. Щорічна подія, яка була встановлена указом президента України 1999 року. Вона запрошує замислитися над важливістю пам'яток історії та культури для українського народу. Ініціатива була підтримана науковцями та істориками.

Також 18 квітня Міжнародний день розповсюдження інформації про аутизм серед дорослих. Важлива подія була створена 2008 року. В суспільстві закріпився образ, що аутизм пов'язаний лише з дітьми, але з часом діти дорослішають і так само потребують допомоги. Розлад аутичного спектру є станом нервової системи, який впливає на соціальне спілкування та взаємодію.

А ще 18 квітня святкують День власників домашніх тварин. Веселе і нетипове свято, яке відрізняється жартівливою ідеєю — ви можете пофантазувати про те, як би ви обмінялися своїми турботами зі своїми домашніми тваринами.

18 квітня День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні. Саме цього дня 1918 року завдяки Маріїнській громаді сестер милосердя у Києві відбувся перший з'їзд Товариства. Товариство Червоного Хреста — це гуманітарна добровільна громадська організація, яка допомагає людям.

Також 18 квітня Всесвітній день радіоаматора. Дату святкування обрали на честь дня створення Міжнародного союзу радіоаматорів 1925 року у Парижі.

А ще 18 квітня Міжнародний день жонглерів. Веселе професійне свято. Жонглери вирізняються надзвичайною спритністю рук. Жонглювання з'явилося ще в давні часи. Історики вважають, що це сталося в Єгипті.

18 квітня святкують Міжнародний день пам'яток та історичних місць. В світі існує багато різноманітних місць, які мають важливий сенс в культурному чи історичному розумінні.