Яке завтра, 18 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 липня 2024 року — четвер. 876-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 липня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Якинта й Еміліяна. Святий Якинт народився у місті Кесарія Каппадокійська (на території сучасної Туреччини). З юних років він був щирим послідовником Христа. Однак у дорослому віці став жертвою переслідування християн імператором Траяном. За свою віру Яким був заарештований, його катували, а потім кинули до в’язниці, де він помер мученицькою смертю, але так і не відмовився від своєї віри. Згодом Якинт був зарахований до лику святих мучеників і шанується у православній церкві.

Що не можна робити 18 липня

Не слід об'їдатися, тому що втратите достаток.

Забороняється лихословити, лаятися, сваритися.

Не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети і традиції на 18 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо кусаються мухи — чекайте на негоду;

яка погода, такою буде осінь;

на верхівці ялини з'явилися шишки — до пізньої зими;

спекотний день до холодного грудня.

18 липня на верхівці ялини з'явилися шишки — до пізньої зими / Фото: Unsplash

Згідно з народними прикметами цього дня вже починає відходити спека, дні стають все коротшими, ночі прохолоднішими. Зазвичай в давнину закінчувалися жнива, а тому селяни брали невеликий відпочинок.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 липня

Які завтра іменини: Афанасій, Омелян, Іван, Степан.

Талісманом людини, народженої 18 липня є місячний камінь. Він отримав свою назву завдяки сріблясто-блакитному кольору. Здавна вірили, що місячний камінь підсилює інтуїцію свого власника.

Цього дня народилися:

1938 рік — український поет, перекладач Станіслав Жуковський;

1973 рік — український політолог, журналіст, історик, поет, краєзнавець Олексій Кошель;

1995 рік — офіцер Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, кавалерка ордену "За мужність" III ступеню Юлія Микитенко.

Пам’ятні дати 18 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 липня:

390 рік до н. е. — відбувається битва при Алії;

64 рік — у Римі здійнмається "Велика пожежа", яка не вщухала протягом тижня й знищила практично весь (10 з 14 кварталів) Рим;

1672 рік — у розпалі міжусобної боротьби в час Руїни відбувається битва під Четвертинівкою, сили Дорошенка перемогли Ханенка;

1870 рік — Перший Ватиканський собор майже одностайно ухвалює Першу догматичну конституцію "Про церкву Христову";

1878 рік — шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом від Атлантичного океану до Тихого;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі представляють в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи;

1915 рік — в Адріатичному морі австро-угорським підводним човном топлять італійський крейсер "Джузеппе Гарібальді";

1946 рік — в еміграції відновлюють Спілку української молоді;

1947 рік — Король Великої Британії Георг VI підписує закон про незалежність Британської Індії;

1954 рік — перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США;

1968 рік — засновують компанію "Intel";

1995 рік — біля стін Софійського собору в Києві ховають українського Патріарха Володимира;

2023 рік — "Вояджер-2" обганяє "Піонера-10" за віддаленістю від Сонця і став 2-м після "Вояджера-1".

Погода на 18 липня

Завтра, 18 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові можлива невелика хмарність, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +33 вдень та +26 вночі. У Львові +27 вдень та +19 вночі. У Харкові +33 вдень та +23 вночі. В Одесі +38 вдень та +27 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 липня в Україні і світі святкують День ідеальної сім’ї / Фото: Unsplash

18 липня в Україні і світі святкують День ідеальної сім’ї. Це день, присвячений визнанню важливості міцних сімейних зв’язків і святкуванню всіх тих чудових речей, які роблять нас сім’єю. Ідеальної сім’ї не існує. І це свято не про ідеальну сім’ю, а про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи комунікації, про сімейні цінності. Історія виникнення Дня ідеальної сім’ї показує, що поняття ідеальної сім’ї може відрізнятися в різних сім’ях, і це не проблема.

Також 18 липня Всесвітній день слухання. Це щорічна глобальна подія, яка відзначається 18 липня. Цей день присвячений розумінню світу, природного середовища, суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Це час, коли варто заспокоїтися, "відкрити вуха" і вивчати звукові ландшафти. Запрошую вас відчути навколишній світ через звук, сприймати його з увагою та відкритістю. Ви можете відвідати природні місця, слухати птахів, шум лісу, води річки або навіть міський гамір.

А ще 18 липня День народження "Тетріса". Саме цього дня 1985 року була представлена електронна версія цієї відомої комп’ютерної гри, яка побачила світ в червні 1984 року. Ця гра побудована на основі "тетраміно" – геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів.

18 липня святкують Міжнародний день Нельсона Мандели. Нельсон Мандела посвятив свою життя справі миру і гуманізму. Він був захисником прав людини, політичним ув’язненим, миротворцем міжнародного масштабу та першим президентом свобідної Південної Африки, обраним демократичним шляхом. Його внесок у боротьбу за демократію, рівність, права дітей та інших уразливих груп населення/