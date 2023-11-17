Яке завтра, 18 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 листопада, День сержанта Збройних Сил України. Віряни вшановують пам'ять святих Платона та Романа. До Нового року залишилося 43 дні.

18 листопада 2023 року — субота. 633-й день війни в Україні.

Яке завтра, 18 листопада, церковне свято

18 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих Платона та Романа. Платон був братом мученика Антіоха і був вихований в благочестивості до Бога. В юності відрізнявся освіченістю та людяністю, проповідував християнство серед язичників. За це правитель Агріпін закликав його на суд, переконуючи зректися віри. Однак Платон був стійким у своїх переконаннях, тому його обезголовили. А ось святий Роман прийняв мученицьку смерть разом з отроком Варулом під час гонінь за християнами, які влаштував імператор Максим. Він був дияконом в Кесарії.

Що не можна робити 18 листопада

Не дозволяється цього дня байдикувати, ледарювати.

Не варто сваритися, тому що сварка може затягнутися на цілий рік.

Не можна вживати алкоголь та м'ясну їжу.

Народні прикмети і традиції на 18 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вказує на те, якою буде зима;

за вікном завірюха — на Масницю вся земля буде вкрита снігом;

побачили муху чи комаря — скоро прийде відлига;

за вікном сильний вітер — зима буде сніжною та вітряною;

місяць в колі світла — до снігопаду.

18 листопада побачили муху чи комаря — скоро прийде відлига / Фото: Pexels

Наші предки традиційно молилися святим Платону і Роману про добробут в сім'ї. А ще їх просили пережити зиму без проблем, подарувати наступної осені великий урожай. Хоча сільськогосподарські роботи вже були завершені, селяни не байдикували, а займалися різними господарськими справами. А щоб вберегтися від нечистої сили, цього дня робили з дерева оберіг.

Погода на 18 листопада

Завтра, 18 листопада, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, нічний дрібний дощ вранці посилиться, а в другій половині дня перетвориться на дощ зі снігом. У Харкові похмуро, опадів не очікується. В Одесі хмарно, протягом всього дня сильний дощ.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та 0 вночі. У Львові — +1 вдень та 0 вночі. У Харкові — +2 вдень та 0 вночі. В Одесі — +7 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 18 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 листопада:

1626 рік — у Римі Папа Римській Урбан VIII освячує собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап;

1654 рік — починається оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої;

1883 рік — у США впроваджують єдину систему визначення часу: доти кожне місто встановлювало собі час самостійно;

1918 рік — проголошення незалежності Латвійської Республіки, першим главою уряду стає Карліс Улманіс;

1928 рік — на екрани виходить мультфільм "Пароплавчик Віллі" виробництва компанії Волта Діснея;

1935 рік — розпочинається Варшавський процес над групою членів ОУН;

1935 рік — у Ризі відкривають Монумент Свободи;

1978 рік — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти "Храм Народів" укорочують собі віку;

1990 рік — Мстислав Скрипник прибуває зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбувається його інтронізація на патріарха УАПЦ;

2005 рік — Сенат США скасовує обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України;

2007 рік — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві "Шахта ім. О. Ф. Засядька" (Донецьк) гине 100 гірників (ще один згодом помирає у лікарні).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 листопада

Які завтра іменини: Микола, Платон, Роман.

Талісманом людини, народженої 18 листопада, є опал. Дорогоцінний камінь, який може мати різне забарвлення. Згідно зі старослов'янськими повір'ями опали допомагають підтримувати таланти власника. А ще цей камінь лікує хвороби серця.

Цього дня народилися:

1744 рік — український вчений-енциклопедист, один з основоположників наукового акушерства, фітотерапії, ботаніки Нестор Амбодик-Максимович;

1886 рік — українська художниця, майстриня малярства та графіки Софія Альбіновська-Мінкевич;

1921 рік — український письменник, кандидат філологічних наук, лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка Дмитро Міщенко.

Який завтра день в Україні і світі

18 листопада Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики / Фото: Pexels

18 листопада в Україні святкують День сержанта ЗСУ. Це професійне свято від 2009 року існувало в іншому форматі, але 19 квітня 2019 року президент Петро Порошенко запровадив нову дату. Головна мета дня полягає в тому, щоб вшанувати відданість сержантів і старшин військовій справі, відповідальності, мужності, героїзму та професіоналізму під час виконання службових обов'язків. Сержанти вважаються ключовою ланкою у війську України, на якій тримається весь підрозділ.

Також 18 листопада Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Фіксована дата була встановлена 2020 року. Ця глобальна кампанія спрямована на те, щоб підвищити обізнаність і розуміння стійкості до протимікробних препаратів. Ініціатором створення тижня стала Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб розв'язати проблеми необізнаності людей про роботу антибіотиків.

А ще 18 листопада святкують День ресторану. Традиційно це свято святкують кожного останнього місяця сезону і припадає на третю суботу. Ідея створення такого дня з'явилася у Фінляндії 2011 року. Суть полягає в тому, щоб запросити усіх, хто бажає відкрити власну кав'ярню чи бар, на один день стати власниками такого закладу. Серця підкорило серця прихильників вуличної їжі і активно шириться різними країнами світу.

18 листопада Всесвітній день запобігання та зцілення від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та насильства над дітьми. Подія була створена за ініціативи ООН і присвячена сприянню зцілення, підвищення обізнаності, заклику до громад та урядів до вживання активних дій проти цих жахливих злочинів.

Також 18 листопада Міжнародний день тих, хто пережив самогубство близької людини. Згідно з Американським фондом запобігання самогубствам, пам'ятний день запровадили 1999 року за ініціативи сенатора Гаррі Ріда, який сам постраждав через те, що близька людина вчинила суїцид.