Яке завтра, 18 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 листопада 2024 року — понеділок. 999-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Платона й Романа. Святий Платон народився в місті Анкірі (сучасна Анкара, Туреччина) і був відомий своєю відданістю християнській вірі. У часи гонінь на християн його заарештували і змусили відмовитися від віри. Однак, Платон залишився непохитним і, відмовившись принести жертву язичницьким богам, був страчений. Святий Роман був дияконом церкви в Кесарії Палестинській (сучасна Ізраїль). Під час гонінь на християн він відкрито виступав проти поклоніння язичницьким богам і за це його також було заарештовано та піддано жорстоким тортурам. Роман залишився вірним Христу до самого кінця і прийняв мученицьку смерть.

Що не можна робити 18 листопада

Не можна лінуватися, байдикувати.

Не слід вживати м'ясну їжу, пити алкоголь.

Забороняється лаятися і сваритися.

Народні прикмети і традиції на 18 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: навколо місяця світло — до снігопаду;

завірюха за вікном — на Масницю буде багато снігу;

погода вказує, якою вона буде взимку;

побачити комара чи муху — до відлиги.

18 листопада завірюха за вікном — на Масницю буде багато снігу / Фото: Unsplash

Традиційно святим Роману і Платону моляться за добробут в родині. Також просять пережити зиму без проблем. Щоб вберегтися від нечистої сили наші предки робили дерев'яні обереги.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 листопада

Які завтра іменини: Микола, Платон, Роман.

Талісманом людини, народженої 18 листопада є опал. Здавна цей камінь допомагає розвинути інтуїцію та творчість. Наші предки вважали, що опали захищають свого власника від негативного впливу ззовні.

Цього дня народилися:

1886 рік — українська художниця, майстриня малярства та графіки Софія Альбіновська-Мінкевич;

1913 рік — український композитор, автор опер, симфоній і симфонічних поем, пісень і романсів Георгій Майборода;

1921 рік — український письменник, кандидат філологічних наук, лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1993) Дмитро Міщенко.

Пам’ятні дати 18 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 листопада:

1626 рік — у Римі Папа Римській Урбан VIII освячує собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап;

1654 рік — починається оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої;

1838 рік — Тарас Шевченко завершує перший (втрачений) варіант "Тарасової ночі", фінальної поезії "Кобзаря";

1883 рік — у США вводять єдину систему визначення часу: доти кожне місто самé встановлювало собі час;

1918 рік — перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському;

1918 рік — проголошують незалежність Латвійської Республіки; першим очільником уряду стає Карліса Улманіса;

1928 рік — на екрани виходить мультфільм "Пароплавчик Віллі" виробництва компанії Волта Діснея;

1935 рік — розпочинається Варшавський процес над групою членів ОУН;

1935 рік — у Ризі відкривають Монумент Свободи;

1978 рік — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти "Храм Народів" покінчують життя самогубством;

1990 рік — Мстислав Скрипник прибуває зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбувається його інтронізація на патріарха УАПЦ;

2005 рік — Сенат США скасовує обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України;

2007 рік — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві "Шахта ім. О. Ф. Засядька" (Донецьк) гине 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Погода на 18 листопада

Завтра, 18 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +6 вдень та +3 вночі. У Львові +7 вдень та +1 вночі. У Харкові +7 вдень та +2 вночі. В Одесі +12 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил / Фото: ТСН.ua

18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил. Це професійне свято було засноване 2019 року, щоб вшанувати сержантів та старшин, які виконують важливу роль в обороноздатності України, забезпеченні дисципліни, злагодженості та готовності підрозділів. Сержантський склад є критично важливою ланкою української армії. Сержанти виконують функції як командирів невеликих підрозділів, так і наставників для молодих військових, зокрема новобранців. Вони відповідають за виховання морально-психологічного клімату в колективі, військову дисципліну та порядок.

Також 18 листопада Всесвітній тиждень обізнаності про наркотики. Проводиться щороку з метою привернення уваги до проблем, пов’язаних із вживанням наркотичних речовин, їхнім впливом на здоров’я та життя людини, а також на соціальну сферу в цілому. Зазвичай він припадає на кінець листопада або початку грудня і включає ряд заходів, спрямованих на профілактику та інформування суспільства про ризики та наслідки вживання наркотиків. Це можуть бути освітні семінари, зустрічі з експертами, інформаційні кампанії, спрямовані на молодь, а також розповсюдження матеріалів про способи запобігання наркозалежності.

А ще 18 листопада Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації. Цей день був започаткований 2015 року Радою Європи з метою привернення уваги до проблеми сексуального насильства над дітьми та важливості їхнього захисту. Він був створений для підвищення обізнаності про проблему сексуального насильства над дітьми та сексуальної експлуатації, включно з небезпеками, пов’язаними з інтернетом, сприяння захисту прав дітей і забезпечення безпечного середовища для їхнього розвитку і стимулювання дій на рівні урядів та громадськості для створення політик і механізмів, що захищають дітей.

18 листопада святкують Міжнародний день устриць. Це свято присвячене вишуканому делікатесу – устрицям, що мають багату історію споживання і вважаються символом розкоші й витонченості. Устриці споживали ще в Стародавній Греції та Римі, і з того часу вони набули статусу делікатесу. Вони були популярними серед аристократів і знаті, а також асоціювалися з романтикою через віру у властивості афродизіака. Зараз устриці доступні в багатьох країнах і стали улюбленою стравою для любителів морепродуктів.

Також 18 листопада Всесвітній день запобігання сексуальній експлуатації дітей, жорстокому поводженню з ними та насильству над ними.Цей день був започаткований з ініціативи ООН та організацій із захисту прав дитини, щоб привернути увагу суспільства до гострої проблеми насильства над дітьми в усьому світі та підвищити обізнаність щодо профілактики та боротьби з такими злочинами.

А ще 18 листопада День Міккі Мауса. Цей день приурочений до річниці першої появи одного з найвідоміших анімаційних персонажів у короткометражному фільмі Steamboat Willie 1928 року. Міккі Маус став першим анімаційним персонажем зі звуком, що приніс йому величезний успіх і став початком популярності студії Disney. Міккі Маус був створений Волтом Діснеєм та художником Абом Айверксом. Його задумали як символ оптимізму, доброзичливості та веселощів. Уперше Міккі з’явився у чорно-білому вигляді, але з часом став "обличчям" анімаційної імперії Діснея, представляючи її на глобальному рівні. Протягом десятиліть Міккі Маус еволюціонував і ставав все більш упізнаваним, а його образ став справжнім символом поп-культури та однією з найулюбленіших ікон анімації.