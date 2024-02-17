Яке завтра, 18 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 лютого 2024 року — неділя. 725-й день війни в Україні.

Яке завтра, 18 лютого, церковне свято

18 лютого в церковному календарі – день пам’яті святителя Лева, папи Римського. Він мав особливий авторитет серед усіх Церков в часи, коли західна Церква перебувала у єдності з іншими. Посів папський престол в дуже критичний момент історії, коли Церква запекло боролася з різними єресями. Будучи папою, доклав чималих зусиль, щоб зберегти єдність Церкви і захистити здорове вчення про Ісуса Христа.

Що не можна робити 18 лютого

Не варто ходити по землі босоніж.

Не можна лаятися, сваритися і лихословити.

Заборонено займатися рукоділлям.

Народні прикмети і традиції на 18 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: чітко вночі видно місяць — ще не скоро прийде весняне тепло;

почути звуки грому до спекотного літа;

ніч зоряна і дуже яскрава — прийде нове похолодання;

почалася повінь до хорошого сінокосу влітку;

суха і сонячна погода до великого урожаю.

18 лютого ніч зоряна і дуже яскрава — прийде нове похолодання / Фото: Pexels

В народі цей день називали Днем Вівсянки. Головною традицією було печиво у формі пташечок з вівсяної муки. Цією випічкою було прийнято пригощати рідних і близьких. Вважалося, що пташка вівсянка є символом весни.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 лютого

Які завтра іменини: Лев, Олександр, Василь, Віктор.

Талісманом людини, народженої 18 лютого є обсидіан. Вулканічне скло, яке здавна було оповите таємницями. Здавна вірили, що обсидіан допомагає очистити психічний туман, що оповиває ауру кожної людини. Його захисна енергія здатна блокувати весь негатив.

В цей день народилися:

1921 рік — український скульптор Василь Одрехівський;

1929 рік — українська скульпторка Теодозія Бриж;

1989 рік — Герой України, журналіст, громадський діяч, який загинув у російсько-українській війні Тарас Матвіїв.

Пам’ятні дати 18 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 лютого:

1386 рік — шлюб Великого князя литовського Владислава Ягайла з 12-річною Ядвігою, дочкою Людовіка I Великого (Угорського) завершує оформлення польсько-литовської унії;

1885 рік — уперше опубліковують "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена;

1930 рік — американський учений Клайд Томбо виявляє 9-ту планету Сонячної системи — Плутон;

1932 рік — в ході інтервенції в Маньчжурію Японська імперія проголосила створення держави-сателіта Маньчжоу-го;

1943 рік — у своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликає німецький народ до "тотальної війни";

1954 рік — у Лос-Анджелесі Рональд Габбард засновує Церкву саєнтології;

1965 рік — Гамбія стає незалежною державою;

1968 рік — до складу гурту "Pink Floyd" входить Девід Ґілмор, він заміняє Сіда Баретта;

1978 рік — пісня "Hotel California" гурту "Eagles" здобуває "Греммі" як "Запис року";

1978 рік — на Гаваях проводять перші змагання Ironman (тріатлон);

1979 рік — уперше за багато століть у Сахарі випадає сніг;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою;

2014 рік — в Україні починається протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів гине понад 80 осіб;

2015 рік — Парламент Молдови голосує за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.

Погода на 18 лютого

Завтра, 18 лютого, в Києві хмарно, в другій половині дня можливий дощ, який закінчиться до вечора. У Львові похмуро, вдень дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Харкові ясний ранок зміниться хмарною погодою вдень та ввечері, без опадів. В Одесі вранці ясно, але вдень небо вкриється хмарами, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +6 вдень та +2 вночі. У Львові +6 вдень та +3 вночі. У Харкові +4 вдень та -3 вночі. В Одесі +7 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 лютого Всесвітній день панголіну / Фото: Unsplash

18 лютого в Україні і світі святкують День Плутона. Саме цього дня 1930 року Клайд Томбо відкрив це небесне тіло. Довгий час воно вважалося дев'ятою планетою, але після 1992 року його статус почав викликати певні сумніви, оскільки було виявлено дуже багато об'єктів, з подібними на Плутон розмірами і властивостями. 24 серпня 2006 року Плутон було визнанено карликовою планетою.

Також 18 лютого Всесвітній день панголіну. Свято щороку припадає на третю суботу останнього зимового місяця. Це день, який присвячений захисту ссавців, що найбільше потерпають від незаконного виловлювання. Панголіни — унікальні ссавці, які перебувають під загрозою зникнення. Часто їх ще називають "лускатими мурахоїдами". Це єдині ссавці, тіло яких повністю покрите лусочками. Виготовлені вони із кератину (людські нігті також створені з цього матеріалу) і забезпечують панголінам захист від хижаків. Однак саме через цю луску ссавців виловлюють. В традиційній медицині вона користується великим попитом, хоча її лікувальні властивості і не було доведено.