Яке завтра, 18 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 лютого 2025 року — вівторок. 1091-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 лютого в церковному календарі — день пам’яті святого Льва, Папи Римського. Він був Папою Римським від 29 вересня 440 року до 10 листопада 461 року. Він народився близько 390 року в Тоскані, Італія. Лев I був першим папою, який отримав титул "Великий". Він відомий своєю зустріччю з Аттілою, вождем гуннів, і своєю участю у розробці Томосу до Флавіана, що став основою для Халкідонського собору. Лев I активно боровся з маніхейством і євтихіанством, захищаючи Православне вчення. Він також відомий своїм благочестям і ученістю.

Що не можна робити 18 лютого

Не слід займатися рукоділлям.

Не можна лихословити, сваритися.

Забороняється ходити босоніж по землі.

Народні прикмети і традиції на 18 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонячна і суха погода — чекайте на багатий урожай;

вночі чітко видно місяць на небі — весняне тепло ще затримається;

яскрава і зоряна ніч — до нового похолодання;

повінь означає, що сінокіс буде хорошим.

18 лютого яскрава і зоряна ніч — до нового похолодання / Фото: Unsplash

Наші предки цього дня готували печиво у формі пташок, щоб "прикликати весняну погоду". Випічкою обов'язково пригощали рідних.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 лютого

Які завтра іменини: Василь, Віктор, Володимир, Лев, Павло.

Талісманом людини, народженої 18 лютого, є обсидіан. З цього каменю виготовляли магічні кулі та дзеркала. Обсидіан допомагає побачити як минуле, так і майбутнє людини.

Цього дня народилися:

1921 рік — український скульптор, лемко Василь Одрехівський;

1952 рік — історик, політолог, дослідник голодомору в Україні Джеймс Мейс;

1989 рік — Герой України, журналіст, громадський діяч, який загинув у російсько-українській війні Тарас Матвіїв.

Пам’ятні дати 18 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 лютого:

1386 рік — шлюб Великого князя литовського Владислава Ягайла з 12-річною Ядвігою, дочкою Людовіка I Великого (Угорського), завершує оформлення польсько-литовської унії;

1885 рік — уперше публікують "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена;

1930 рік — американський учений Клайд Томбо виявляє 9-ту планету Сонячної системи — Плутон;

1932 рік — під час інтервенції в Маньчжурію Японська імперія проголошує створення держави-сателіта Маньчжоу-го;

1943 рік — у своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликає німецький народ до "тотальної війни";

1954 рік — у Лос-Анджелесі Рональд Габбард засновує Церкву саєнтології;

1965 рік — Гамбія стає незалежною державою;

1978 рік — на Гаваях проводять перші змагання Ironman (тріатлон);

1979 рік — уперше за багато століть у Сахарі випадає сніг;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою;

2014 оік — в Україні починається протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3 днів гине понад 80 осіб;

2015 рік — парламент Молдови голосує за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.

Погода на 18 лютого

Завтра, 18 лютого, в Києві хмарно з невеликим проясненням, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — -2 вдень та -10 вночі. У Львові — -2 вдень та -9 вночі. У Харкові — -3 вдень та -12 вночі. В Одесі -1 вдень та -7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 лютого День Плутона / Фото: Unsplash

18 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день батарейки. Ця дата приурочена до дня народження італійського вченого Алессандро Вольта, який у 1800 році винайшов перше хімічне джерело струму – вольтів стовп. Його відкриття стало основою для сучасних батарейок та акумуляторів. Цікавий факт: одна викинута батарейка може забруднити 16 м² ґрунту або 400 літрів води. Перші комерційні батарейки з'явилися у 1880-х роках.

Також 18 лютого День вдячності великому пальцю. Це жартівливе, але водночас цікаве свято, присвячене одному з найважливіших пальців руки – великому пальцю. Без нього було б складно – завдяки протиставленню великого іншим пальцям ми можемо хапати, тримати й маніпулювати предметами. Користування ґаджетами — друкування на телефоні, скролінг соцмереж, знімання фото – усе це неможливе без великого пальця.

А ще 18 лютого День Плутона. Свято на честь відкриття цієї карликової планети американським астрономом Клайдом Томбо 1930 року. Колишня дев'ята планета – до 2006 року Плутон вважався повноцінною планетою, поки Міжнародний астрономічний союз не перевів його до категорії карликових планет. Середня температура на Плутоні близько -230°C, а його орбіта настільки витягнута, що рік там триває 248 земних років. Місія New Horizons (2015) показала, що на Плутоні є льодові рівнини, гори з водяного льоду та навіть можливий підповерхневий океан. Назву "Плутон"запропонувала 11-річна дівчинка Венеція Берні з Англії, натхненна римським богом підземного світу.