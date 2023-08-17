Яке завтра, 18 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 серпня 2023 року — п’ятниця. 541-й день війни в Україні.

Яке завтра, 18 серпня, церковне свято

18 серпня в церковному календарі — день пам’яті святого мученика Євсигнія. Народився в середині III століття в Антиохії. Впродовж 60 років служив у військах різних римських імператорів. На початку царювання імператора Костянтина Великого був свідком дивовижного явища на небі, коли явився зоряний хрест. В старості Євстигній покинув військо та вирішив проводити весь свій час в молитвах. Відвідував храми Божі. Дожив до царювання імператора Юліана Відступника, який прагнув відновити язичництво.

За доносом одного з громадян міста повстав перед судом Юліана через те, що сповідував християнство. Сталося це 362 року. Безбоязно викрив Євстигній правителя в відступі від Христа і розповів про дивовижну з'яву хреста, свідком якої він був в молодості. Однак Юліан не пожалів старість святого і відтяв тому голову.

Що не можна робити цього дня

Наші предки вірили, що заборонено цього дня запивати хліб квасом або їсти його без цибулі і солі.

Не рекомендується залишати дітей наодинці в кімнаті.

Не можна сваритися, ледарювати і лихословити.

Народні прикмети і традиції на 18 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода 18 серпня вказує, яким буде грудень;

на поверхню води спливають п'явки — піде дощ;

з-під землі вилізли земляні черв'яки — дощитиме;

чайки почали купатися у воді — до негоди;

ввечері чути відлуння далеко — наступного дня буде тепло.

18 серпня чайки почали купатися у воді — до негоди / Фото: Pexels

В народі 18 серпня називали Житником, тому що жнива вже підходили до кінця, продовжували сіяти озимі. Цього дня наші предки вшановували ячмінь, який часто називали "жито" від слова "жити". Сіяли його лише в період, коли квітне калина, в повний місяць, перекопуючи свіжим перегноєм. 18 серпня з першого намолоту випікали житній хлібець, який вважався цілющим.

Погода на 18 серпня

Завтра, 18 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ранок безхмарний, але вже в другій половині дня з'являться хмари, які протримаються до вечора, без опадів. У Харкові в другій половині дня чисте небо вкриють хмари, які розсіються до вечора, вдень дощитиме. В Одесі вдень можлива невелика хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві — +30 вдень та +20 вночі. У Львові — +29 вдень та +19 вночі. У Харкові — +30 вдень та +19 вночі. В Одесі — +29 вдень та +24 вночі.

Пам’ятні дати 18 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 серпня:

293 рік до н. е. — засновують найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери;

1201 рік — засновують місто Рига (Латвія);

1649 рік — Богдан Хмельницький підписує з польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Україна на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримуває автономію, а козацький реєстр встановили в розмірі 40 тисяч осіб;

1743 рік — Джек Бротон формулює правила боксу;

1786 рік — засновують Рейк'явік;

1826 рік — шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досягає стародавнього міста Томбукту на березі Нігера;

1868 рік — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявляє новий елемент — гелій;

1920 рік — ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надавала право голосувати жінкам;

1941 рік — працівники НКВС підривають Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зоні та червоноармійців;

1962 рік — Рінго Старр вперше виступає як ударник групи "Бітлз";

1992 рік — засновують Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (від 1996 — орден "За заслуги");

2006 рік — у Києві починається IV Всесвітній форум українців.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 серпня

Які завтра іменини: Вікентій, Євстигній, Юхим, Степан, Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина.

Талісманом людини, народженої 18 серпня, є онікс. Він є одним з різновидом кварцу. Відмінною рисою онікса вважають його смугастий окрас. Здавна вірили, що камінь сприятливо діє на нервову систему, допомагає позбутися депресивних думок.

Цього дня народилися:

1917 рік — народний художник України Василь Бородай;

1965 рік — генерал-майор Державної прикордонної служби України, Герой України Ігор Момот;

1977 рік — український біатлоніст, перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону Андрій Дериземля.

Який завтра день в Україні і світі

18 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день дослідження раку молочної залози / Фото: Pexels

18 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день дослідження раку молочної залози. День був створений, щоб підкреслити важливість пошуку ефективних ліків від раку молочної залози, продемонструвати підтримку спільноти людей, які страждають на цю хворобу. Пам'ятна дата була встановлена фондом докторки Сьюзен Лав в травні 2021 року. Це провідна дослідницька організація, яка вивчає рак молочної залози в США.

Також 18 серпня День протизаплідних таблеток. Це можливість визначити та зрозуміти, наскільки протизаплідні таблетки є важливими для репродуктивного здоров'я жінки. Вони залишаються життєво важливим інструментом планування сім'ї та жіночого здоров'я.

А ще 18 серпня День "Ніколи не здавайся". Він присвячений вихованню стійкості і рішучості, заохочує людей не здаватися перед труднощами і продовжувати боротися за свої мрії. Також він є днем мотивації, натхнення та віри в себе. Створили свято 2019 року за ініціативою місцевих підприємств міста Кнокке в Бельгії. Дату обрали не випадково. Саме цього дня французький плавець Філіп Круазон, який внаслідок нещасного випадку втратив всі кінцівки, здійснив заплив, що об'єднав п'ять континентів, використовуючи спеціальні ласти.

18 серпня День поганої поезії. Заснувало цікаву подію подружжя Томас та Рут Рой з компанії Wellcat Holidays, які вигадують дивні свята. Головна мета дня поганої поезії полягає в тому, щоб підтримати людину, яка хоча б намагалася створити вірш, підняти настрій тим, хто починає писати і хоче удосконалити свої вміння.