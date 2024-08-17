Яке завтра, 18 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 серпня, Міжнародний день Піно Нуар. Віряни вшановують пам'ять мучеників Флора і Лавра. До Нового року залишилося 135 днів.
18 серпня 2024 року — неділя. 907-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
18 серпня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Флора і Лавра. Вони були братами, які жили у II столітті в Іллірії (сучасна територія Боснії та Герцеговини). Вони були відомими каменярами і християнами, які проповідували свою віру серед язичників.
Одного разу правитель Іллірії направив їх до сусідньої області для будівництва язичницького храму. Брати використовували свою плату для допомоги бідним і проповідували християнство. Вони здійснили чудо, зціливши сина язичницького жреця, після чого жрець і його син стали християнами. Після завершення будівництва храму, Флор і Лавр разом з новонаверненими християнами знищили ідолів, призначених для храму. За це їх схопили і відправили назад до Іллірії, де вони були засуджені до смерті. Братів кинули в колодязь і засипали землею. Їхні мощі були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя.
Що не можна робити 18 серпня
- Заборонено працювати з конями, цих тварин краще залишити у спокої.
- Не сваріться і не лихословте.
- Забороняється ставити на домашню худобу клеймо.
Народні прикмети і традиції на 18 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: низько пливуть хмари — буде погана погода;
- коні фиркають та перебирають ногами — чекайте на негоду;
- зоря має яскраво багряний відтінок — до дощу та вітру;
- прозоре та свіже повітря — скоро зіпсується погода.
Наші пращури вірили, якщо не встигнути посіяти до цього дня жито, то наступного року урожай буде вельми поганим. В цей період вже можуть починатися перші невеликі заморозки.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 серпня
Які завтра іменини: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.
Талісманом людини, народженої 18 серпня є онікс. Містичний та незвичайний камінь, відомий з давніх часів. Вважалося, що онікс захищає від пристріту та нечистої сили, а тому носили його як талісман.
Цього дня народилися:
- 1935 рік — український художник, член Спілки художників України Віктор Малинка;
- 1965 рік — генерал-майор Державної прикордонної служби України, Герой України Ігор Момот;
- 1977 рік — український біатлоніст, перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону Андрій Дериземля.
Пам’ятні дати 18 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 18 серпня:
- 293 рік до н. е. — засновують найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери;
- 1201 рік — засновують місто Рига (Латвія);
- 1649 рік — Богдан Хмельницький підписує з королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Військо Запорізьке на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримує автономію, а козацький реєстр встановлюють в розмірі 40 тисяч осіб;
- 1743 рік — Джек Бротон формує правила боксу;
- 1786 рік — засновують Рейк'явік;
- 1826 рік — шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досягає стародавнього міста Томбукту на березі Нігера;
- 1868 рік — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявляє новий елемент — гелій;
- 1920 рік — ратифіковують 19-у поправку до конституції США, яка надає право голосувати жінкам;
- 1962 рік — Рінго Старр вперше виступає як ударник групи "Бітлз";
- 1992 рік — засновують Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України;
- 2006 рік — у Києві починається IV Всесвітній форум українців.
Погода на 18 серпня
Завтра, 18 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарна погода, в другій половині дня дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві +33 вдень та +21 вночі. У Львові +28 вдень та +19 вночі. У Харкові +33 вдень та +19 вночі. В Одесі +32 вдень та +22 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
18 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день Піно Нуар. Один з найвідоміших та найвишуканіших сортів винограду. Піно Нуар має давнє коріння в Бургундії, Франція. Назва винограду походить від французьких слів "сосна" і "чорний", що натякає на щільно згруповані виноградини темного кольору. Вирощування цього сорту почалося ще в I столітті, і з часом він став улюбленим вином знаті та католицької церкви.
Також 18 серпня Всесвітній день дослідження раку молочної залози. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість досліджень у боротьбі з раком молочної залози та підтримці наукових досліджень, які спрямовані на покращення діагностики, лікування та профілактики цього захворювання.
А ще 18 серпня День протизаплідних таблеток. Це міжнародна кампанія, яка має на меті підвищити обізнаність про різні методи контрацепції та сприяти відповідальному прийняттю рішень щодо планування сім'ї.