Яке завтра, 18 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 серпня, Міжнародний день Піно Нуар. Віряни вшановують пам'ять мучеників Флора і Лавра. До Нового року залишилося 135 днів.

18 серпня 2024 року — неділя. 907-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 серпня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Флора і Лавра. Вони були братами, які жили у II столітті в Іллірії (сучасна територія Боснії та Герцеговини). Вони були відомими каменярами і християнами, які проповідували свою віру серед язичників.

Одного разу правитель Іллірії направив їх до сусідньої області для будівництва язичницького храму. Брати використовували свою плату для допомоги бідним і проповідували християнство. Вони здійснили чудо, зціливши сина язичницького жреця, після чого жрець і його син стали християнами. Після завершення будівництва храму, Флор і Лавр разом з новонаверненими християнами знищили ідолів, призначених для храму. За це їх схопили і відправили назад до Іллірії, де вони були засуджені до смерті. Братів кинули в колодязь і засипали землею. Їхні мощі були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя.

Що не можна робити 18 серпня

Заборонено працювати з конями, цих тварин краще залишити у спокої.

Не сваріться і не лихословте.

Забороняється ставити на домашню худобу клеймо.

Народні прикмети і традиції на 18 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: низько пливуть хмари — буде погана погода;

коні фиркають та перебирають ногами — чекайте на негоду;

зоря має яскраво багряний відтінок — до дощу та вітру;

прозоре та свіже повітря — скоро зіпсується погода.

18 серпня коні фиркають та перебирають ногами — чекайте на негоду / Фото: Unsplash

Наші пращури вірили, якщо не встигнути посіяти до цього дня жито, то наступного року урожай буде вельми поганим. В цей період вже можуть починатися перші невеликі заморозки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 серпня

Які завтра іменини: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.

Талісманом людини, народженої 18 серпня є онікс. Містичний та незвичайний камінь, відомий з давніх часів. Вважалося, що онікс захищає від пристріту та нечистої сили, а тому носили його як талісман.

Цього дня народилися:

1935 рік — український художник, член Спілки художників України Віктор Малинка;

1965 рік — генерал-майор Державної прикордонної служби України, Герой України Ігор Момот;

1977 рік — український біатлоніст, перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону Андрій Дериземля.

Пам’ятні дати 18 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 серпня:

293 рік до н. е. — засновують найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери;

1201 рік — засновують місто Рига (Латвія);

1649 рік — Богдан Хмельницький підписує з королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Військо Запорізьке на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримує автономію, а козацький реєстр встановлюють в розмірі 40 тисяч осіб;

1743 рік — Джек Бротон формує правила боксу;

1786 рік — засновують Рейк'явік;

1826 рік — шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досягає стародавнього міста Томбукту на березі Нігера;

1868 рік — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявляє новий елемент — гелій;

1920 рік — ратифіковують 19-у поправку до конституції США, яка надає право голосувати жінкам;

1962 рік — Рінго Старр вперше виступає як ударник групи "Бітлз";

1992 рік — засновують Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України;

2006 рік — у Києві починається IV Всесвітній форум українців.

Погода на 18 серпня

Завтра, 18 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарна погода, в другій половині дня дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +33 вдень та +21 вночі. У Львові +28 вдень та +19 вночі. У Харкові +33 вдень та +19 вночі. В Одесі +32 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день Піно Нуар / Фото: Unsplash

18 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день Піно Нуар. Один з найвідоміших та найвишуканіших сортів винограду. Піно Нуар має давнє коріння в Бургундії, Франція. Назва винограду походить від французьких слів "сосна" і "чорний", що натякає на щільно згруповані виноградини темного кольору. Вирощування цього сорту почалося ще в I столітті, і з часом він став улюбленим вином знаті та католицької церкви.

Також 18 серпня Всесвітній день дослідження раку молочної залози. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість досліджень у боротьбі з раком молочної залози та підтримці наукових досліджень, які спрямовані на покращення діагностики, лікування та профілактики цього захворювання.

А ще 18 серпня День протизаплідних таблеток. Це міжнародна кампанія, яка має на меті підвищити обізнаність про різні методи контрацепції та сприяти відповідальному прийняттю рішень щодо планування сім'ї.