Яке завтра, 18 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 січня, День технічного обслуговування. Віряни вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. До Нового року залишилося 348 днів.

18 січня 2024 року — четвер. 694-й день війни в Україні.

Яке завтра, 18 січня, церковне свято

18 січня в церковному календарі — день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Афанасій народився в християнській родині в Олександрії. Ще в молодому віці він помітив, що в церкві немає справжньої благочестивості. Після смерті патріарха Олександра Афанасій зайняв його посаду і розвінчав послідовників аріанців. Через це святого обмовили, приписали вбивство і зґвалтування. Кілька разів навіть виганяли з Олександрії.

Кирило був ще одним відомим поборником справедливості і віри в Христа. Отримавши посаду патріарха, він одразу вигнав із Олександрії єретиків, освятив капище і побудував храм на його місці. Кирило також скликав Вселенський собор, під час якого вчення Несторія визнали єретичним.

Що не можна робити 18 січня

Цього дня не варто звертатися до суду, тому що програєте справу.

Не можна від цього дня і до Великодня справляти весілля.

Заборонено сваритися, лихословити і переїдати.

Народні прикмети і традиції на 18 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи літають низько над землею — буде негода;

відлига цього дня вказує на вологе літо і поганий врожай;

сильна заметіль — зима ще затримається;

опівдні з-за хмар виглянуло сонце — чекайте на ранню весну.

18 січня відлига вказує на вологе літо і поганий врожай / Фото: Pexels

Наші предки вірили, що сни в ніч проти 19 січня є пророчими. Тому обов'язково їх запам'ятайте, але нікому про них не розказуйте.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 січня

Які завтра іменини: Кирило, Євген, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Афанасій, Опанас, Олексій, Оксана, Марія.

Талісманом людини, народженої 18 січня, є смарагд. Догороцінний камінь, який вважається одни з основних серед самоцвітів. Здавна вірили, що смарагд допомагає відшукати свою другу половинку.

Цього дня народилися:

1979 рік — український хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі Руслан Федотенко;

1982 рік — українська артистка балету, прима-балерина Катерина Кухар;

1986 рік — українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки Валентина і Віта Семеренко.

Пам’ятні дати 18 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 січня:

1535 рік — іспанський конкістадор Франсіско Пісарро засновує у Перу нинішнє місто Ліма;

1778 рік — британський мореплавець Джеймс Кук стає першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами;

1788 рік — у Ботанічній затоці з'являються перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців;

1800 рік — остаточна поразка французьких монархістів у боротьбі з прибічниками революції;

1871 рік — після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошують про створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх;

1886 рік — у випуск надходить перший автомобіль;

1918 рік — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалюють рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців;

1919 рік — у Версалі розпочинається Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;

1919 рік — у Лондоні засновують автомобілебудівну компанію "Бентлі Моторз", котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів;

1919 рік — польський піаніст Ігнацій Ян Падеревський стає прем'єр-міністром Польської Республіки;

1934 рік — британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини;

1944 рік — на Волині відбуваються перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС;

1963 рік — засновують футбольний клуб "Карпати" (Львів);

1964 рік — американські лікарі закликають конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я;

1995 рік — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стається у місті Кобе (Японія), гине шість із половиною тисяч осіб;

1997 рік — норвежець Берґ Усланд закінчує свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року;

2010 рік — вибухають кисневі балони на 4-му поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології), 16 осіб гине;

2023 рік — катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах.

Погода на 18 січня

Завтра, 18 січня, в Києві хмарно, сніг із дощем. У Львові похмуро, сніг із дощем в другій половині дня. У Харкові сильна хмарність, сніг із дощем. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та -2 вночі. У Львові — +6 вдень та +4 вночі. У Харкові — +2 вдень та -3 вночі. В Одесі — +10 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 січня в Україні і світі святкують День технічного обслуговування / Фото: Pexels

18 січня в Україні і світі святкують День технічного обслуговування. Найбільше це свято популярне в США. Щоб техніка справно працювала, їй необхідне вчасне і правильне обслуговування. Таке особливе свято створили, щоб привернути увагу до важливості виконувати технічне обслуговування. Адже відмова від планової діагностики може мати плачевні результати.

Також 18 січня День здорової ваги жінок. Свято припадає щороку на четвер третього повного тижня січня. Важливо пам'ятати, що боротьба за ідеальні параметри, які часто показують в фільмах і серіалах, може закінчитися погано для здоров'я.