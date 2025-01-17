Яке завтра, 18 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 січня 2025 року — субота. 1060-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 січня в церковному календарі – день пам’яті святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.Вони були видатними святителями, які зіграли важливу роль у затвердженні догматів Православної віри та захисті їх від єретичних вчень. Анатасій Великий (помер 373 року) був архієпископом Олександрії та відомим богословом, який відстоював Нікейський Символ Віри і боровся проти аріанства. Його праці мають велике значення для християнської догматики. Кирил Олександрійський (помер 444 року) був наступником Анатасія на посту архієпископа Олександрії. Він також боровся проти єретичних вчень, зокрема проти несторіанства, і зробив великий внесок у розвиток богословської думки.

Що не можна робити 18 січня

Забороняється переїдати.

Від цього дня і до Великодня не можна справляти весілля.

Не можна звертатися до суду — програєте.

Народні прикмети і традиції на 18 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонце виглянуло з-за хмар опівдні — весна буде ранньою;

хуртовина мете — зима ще затримається;

відлига — чекайте на поганий врожай через вологе літо;

птахи низько літають — до негоди.

18 січня птахи низько літають до негоди / Фото: Unsplash

Серед наших предків існувало повір'я, що це пророчий день — а тому особливу увагу звертали на сни. Однак, щоб вони точно збулися, про них не можна нікому розповідати.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 січня

Які завтра іменини: Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Марія, Оксана.

Талісманом людини, народженої 18 січня, є смарагд. Камінь володіє антибактеріальними властивостями. Здавна вірили, що смарагд є символом спокою, він дарує людині вмиротворення.

Цього дня народилися:

1979 рік — український хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі Руслан Федотенко;

1982 рік — українська артистка балету, прима-балерина Катерина Кухар;

1986 рік — українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки Валентина і Віта Семеренко.

Пам’ятні дати 18 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 січня:

1535 рік — іспанський конкістадор Франсіско Пісарро засновує у Перу нинішнє місто Ліма;

1654 рік — у Переяславі генеральна військова рада, яку скликає гетьман Богдан Хмельницький, вирішує віддати Гетьманщину під протекторат Московського царства зі збереженням прав і вольностей Війська Запорозького;

1778 рік — британський мореплавець Джеймс Кук стає першим європейцем, який бачить сучасні Гавайські острови і називає їх Сандвічевими островами;

1788 рік — у Ботанічній затоці з'являються перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців;

1800 рік — остаточна поразка французьких монархістів у боротьбі з прибічниками революції;

1871 рік — після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошують створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх;

1886 рік — у випуск надходить перший автомобіль;

1918 рік — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалюють рішення створити Студентський курінь Січових стрільців;

1919 рік — у Версалі розпочинається Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;

1919 рік — у Лондоні засновують автомобілебудівну компанію "Бентлі Моторз", що спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів;

1919 рік — польський піаніст Ігнацій Ян Падеревський стає прем'єр-міністром Польської Республіки;

1934 рік — британську поліцію споряджують кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини;

1939 рік — у Хусті з представників українських партій, за винятком комуністів, засновують Українське Національне Об'єднання — політичну організацію закарпатських українців;

1944 рік — на Волині відбуваються перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС;

1963 рік — засновують футбольний клуб "Карпати" (Львів);

1964 рік — американські лікарі закликають конгрес зобов'язати сигаретні компанії розміщувати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я;

1964 рік — "Бітлз" уперше потрапляють в американський гітпарад з піснею "I want to hold your hand";

1995 рік — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стається у місті Кобе (Японія), гине шість із половиною тисяч осіб;

1996 рік — на носії нового типу — DVD — виходить перше програмне забезпечення;

1997 рік — норвежець Берґ Усланд закінчує свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року;

2023 рік — катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах.

Погода на 18 січня

Завтра, 18 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмурий ранок зміниться ясними днем та вечором, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та +2 вночі. У Львові — +3 вдень та -1 вночі. У Харкові — +2 вдень та +1 вночі. В Одесі — +4 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 січня День запалювання маяка / Фото: pixabay.com

18 січня в Україні і світі святкують День технічного обслуговування. Цей день може бути присвячений підтримці в належному стані обладнання, інфраструктури чи навіть цифрових систем. Основні акценти Дня технічного обслуговування: регулярне обслуговування дозволяє уникнути серйозних поломок, економить час і ресурси, увага до кібербезпеки, оновлення програмного забезпечення та підтримки серверів, наголошується, що справне обладнання є запорукою безпечної роботи та високої продуктивності. На підприємствах цього дня можуть проводити планові інспекції обладнання. В освітніх закладах організовують лекції про важливість профілактичних робіт. Компанії-розробники можуть поширювати оновлення для своїх продуктів і нагадувати користувачам про резервне копіювання даних.

Також 18 січня День запалювання маяка. Маяки завжди були символом безпеки та орієнтації для моряків. Їхня історія починається ще від античних часів, наприклад, з Олександрійського маяка – одного з семи див світу. Цей день може нагадувати про розвиток навігаційних технологій, роль маяків у порятунку життів і їхній культурний спадок. У сучасному світі багато історичних маяків потребують реставрації або догляду. Такий день може бути приводом для обговорення проєктів, спрямованих на їхнє збереження, або нагадуванням про їхню екологічну роль у регіонах, де вони розташовані.

А ще 18 січня День тлумачного словника. Тлумачні словники – це невід’ємний інструмент для розуміння мови, збагачення словникового запасу, вивчення нових слів та концепцій. День нагадує про важливість словників як джерела знань і розвитку мовних навичок. Це можливість звернути увагу на грамотне використання слів і значення вивчення мови. Найстаріші словники сягають ще часів Месопотамії, де глиняні таблички містили списки слів і їхні пояснення. 1755 року Семюел Джонсон створив перший англійський тлумачний словник, який став зразком для багатьох інших. В українській мові один із найвідоміших словників – "Словник української мови", багатотомне видання, створене в ХХ столітті.