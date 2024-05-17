Яке завтра, 18 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 травня, День боротьби за права кримськотатарського народу. Віряни вшановують пам'ять святого Феодота Анкірського. До Нового року залишилося 227 днів.

18 травня 2024 року — субота. 815-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 травня в церковному календарі – день пам’яті святого Феодота Анкірського. Він був мучеником, який жив у III столітті в Анкірі Галатійській (нині Анкара, Туреччина). Славився своєю жертовністю, милосердям та непохитною вірою в Христа. У часи переслідувань християн за імператора Діоклітіана Феодот став опорою для християнської громади, надаючи їй притулок та безпеку у своєму домі, де таємно звершувалися богослужіння.

Феодот також відвідував християн-в’язнів, надавав їм допомогу та з побожністю ховав тіла загиблих мучеників. Він відмовився принести жертву ідолам і відкрито засуджував язичницькі обряди, за що його піддали жорстоким мукам і відтяли голову мечем 303 року.

Що не можна робити 18 травня

Не можна рубати дерева чи навіть обривати гілочки.

Заборонено надміру веселитися.

Не варто сваритися, бо сварка затягнеться.

Народні прикмети і традиції на 18 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: чайки ввечері кричать — до теплої погоди;

сонце опускається в серпанок — чекайте на дощ;

дуб вже має листя, а ясен ні — на засушливе літо;

зозуля довго без зупинки кує — до тепла;

на заході сонце бліде — до дощу.

18 травня сонце опускається в серпанок — чекайте на дощ / Фото: Unsplash

Знахарі цього дня лікували болі в спині. Також це було особливе дівоче свято, коли дівчата знайомилися з парубками для створення сім'ї.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 травня

Які завтра іменини: Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Лев, Макар, Михайло, Павло, Петро, Семен, Федот, Юліан, Юлія, Олександра, Клавдія, Христина, Матрона, Фаїна.

Талісманом людини, народженої 18 травня, є турмалін. Камінь, який відомий людству дуже давно. Колись вірили, що турмалін рожевого кольору дарує жінці, яка його носить, привабливість в очах чоловіків.

Цього дня народилися:

1048 рік — перський і таджицький поет, математик і філософ Омар Хаям;

1850 рік — британський фізик, що передбачив існування іоносфери, Олівер Гевісайд;

1995 рік — українська поетеса, волонтерка, військовослужбовиця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни Ярина Чорногуз.

Пам’ятні дати 18 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 травня:

1152 рік — у Пуатьє найбагатша спадкоємиця Європи Елеонора Аквітанська стає нареченою герцога Нормандського Генриха Плантагенета;

1268 рік — єгипетські мамелюки захоплюють Антіохію;

1593 рік — англійська Таємна Рада наказує заарештувати письменника Кристофера Марлоу;

1804 рік — Наполеон стає імператором Франції;

1830 рік — у США починається промислове виробництво перших газонокосарок;

1888 рік — у США вперше продемонстрували першу грамофонну платівку;

1899 рік — у Гаазі починається перша мирна конференція;

1917 рік — у Києві починається I Всеукраїнський військовий з'їзд;

1920 рік — Всеукраїнська православна Церковна рада проголошує Українську православну церкву автокефальною;

1927 рік — американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишає відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок;

1941 рік — італійський герцог Сполето герцог Аостський Аймоне ді Торіно стає королем Хорватії Томіславом II;

1943 рік — японський підводний човен топить австралійський корабель-госпіталь "Кентавр", 299 людей гине;

1944 рік — у Туреччині після серії профашистських демонстрацій вводять надзвичайний стан;

1949 рік — відкривають перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик;

1974 рік — Індія стає шостою державою, що одержала атомну зброю;

1980 рік — відкривається Івано-Франківський художній музей;

1997 рік — ірландка Бріджет Діррен отримує диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд);

2005 рік — ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов'язалася позбутися п'ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Погода на 18 травня

Завтра, 18 травня, в Києві хмарно, дощитиме. У Львові похмуро, весь день йтиме дощ. У Харкові хмарно, сильний дощ. В Одесі похмуро, вдень сильний дощ.

Температура повітря в Києві — +19 вдень та +12 вночі. У Львові — +18 вдень та +10 вночі. У Харкові — +19 вдень та +12 вночі. В Одесі — +19 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 травня Всесвітній день скрипки / Фото: Unsplash

18 травня в Україні святкують День боротьби за права кримськотатарського народу. Цей день був започаткований указом виконувача обов’язків президента України Олександра Турчинова 16 травня 2014 року, напередодні 70-ї річниці виселення кримських татар з Криму1. Він вшановує пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу та підтримує боротьбу громадян України — кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу.

Також 18 травня День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Започаткований 12 листопада 2015 року постановою Верховної Ради України, цей день вшановує пам’ять жертв депортації та визнає її геноцидом кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб. Нелюдський акт депортації призвів до незліченних жертв.

А ще 18 травня День резервіста в Україні. Цей день був установлений 19 квітня 2019 року Президентом України Петром Порошенком. Він визнає важливу роль резервістів у захисті Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, а також їхню готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил України та інших військових формувань.

18 травня святкують День науки в Україні. Це свято було засноване в Україні згідно з Указом Президента України від 14 лютого 1997 року № 145/971. Воно було створене на підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України.

Також 18 травня Всесвітній день скрипки. Припадає щороку на третю суботу травня. Свято є свідченням незмінної привабливості скрипки та її здатності захоплювати аудиторію своїми унікальними мелодіями, яскравими звуками та багатою музичною спадщиною.

А ще 18 травня День свободи культури. Ця подія відбувається в третю суботу травня і дає можливість поінформувати світову громадськість про переваги прийняття та заохочення вільної культури. Термін "вільна культура" був популяризований Лоуренсом Лессігом, видатним діячем руху за вільну культуру, у своїй книзі, опублікованій 2004 року.

18 травня День надсилання електронної вітальної листівки. Цей день має на меті надихнути людей використовувати електронні вітальні листівки як засіб висловлення щирих почуттів, привітань та побажань. Історія Дня надсилання електронних вітальних листівок починається від кінця 1990-х років, коли електронні вітальні листівки вперше набули популярності.

Також 18 травня святкують Всесвітній день спортивного орієнтування. Цей день має на меті популяризацію спортивного орієнтування та заохочення людей різного віку до спробування цього виду спорту. Спортивне орієнтування — це активність на свіжому повітрі, яка вимагає від учасників використання карти та компаса для навігації через контрольно-пропускні пункти, часто в природному середовищі.

А ще 18 травня Міжнародний день астрономії. Весняний День Астрономії святкується в суботу — в період із середини квітня до середини травня, поблизу або перед 1-ю четвертиною Місяця.

18 травня святкують Всесвітній день скандинавської ходьби. Припадає на третю суботу травня. Це свято присвячене спортивній активності, яка набула популярності в кінці XX століття в Скандинавії. Історія скандинавської ходьби бере свій початок від давніх часів, коли паломники, вівчарі та інші використовували палиці як опору.

Також 18 травня Всесвітній день віскі. Це неофіційне свято, яке присвячене вшануванню багатої історії, різноманітних смаків і культурного значення віскі. Вперше цей день був оголошений 2009 року на Фестивалі віскі на півночі Нідерландів на честь відомого британського письменника Майкла Джексона, який зіграв неабияку роль в популяризації віскі.