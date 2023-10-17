Яке завтра, 18 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 жовтня, Міжнародний день жіночого щастя. Віряни вшановують пам'ять євангеліста і апостола Луки. До Нового року залишилося 74 дні.

18 жовтня 2023 року — середа. 602-й день війни в Україні.

Яке завтра, 18 жовтня, церковне свято

18 жовтня в церковному календарі – день пам’яті євангеліста і апостола Луки. Він входив до так званого "другого кола апостолів" та був одним із 70 учнів Христа. Спочатку Ісус відібрав 12 учнів, а вже перед самим розп'яттям відібрав ще 70. Він благословив їх розповсюджувати християнство по всьому світу. Євангеліст Лука спробував якомога точніше описати життя Христа за хронологією, а потім писав про апостолів, які жили після Воскресіння Ісуса.

Що не можна робити цього дня

Заборонено переїдати.

Не варто позичати їжу та гроші.

Відмовтесь від вживання гострої їжі та алкоголю.

Народні прикмети і традиції на 18 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг ще не випав — можна не чекати на ранню зиму;

в хліві корови скриплять зубами — взимку буде дуже холодно;

"роги" місяця дивляться на північ — скоро випаде сніг, а якщо на південь — буде сльота до кінця листопада;

хмари привуть з півночі на південь — чекайте на сонячну погоду, а якщо навпаки — негоду.

18 жовтня в хліві корови скриплять зубами — взимку буде дуже холодно / Фото: Pexels

Цього дня люди обов'язково йшли до церкви, щоб помолитися святому апостолу Луці та попросити про благополуччя в сім'ї. Особливо часто до євангеліста зверталися городники, щоб він подарував їм великий майбутній урожай.

Погода на 18 жовтня

Завтра, 18 жовтня, в Києві хмарна погода, опадів не очікується. У Львові змарно з проясненнями, без опадів. У Харкові похмуро, опадів не передбачається. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +12 вдень та +3 вночі. У Львові — +12 вдень та +1 вночі. У Харкові — +9 вдень та +4 вночі. В Одесі — +13 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 18 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 жовтня:

1009 рік — церква "Гробу Господнього", християнська церква в Єрусалимі, повністю зруйнована халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом;

1016 рік — данці перемагають саксів у битві при Ашингдоні;

1081 рік — нормани перемагають Візантійську імперію в битві при Диррахії;

1210 рік — Папа Римський Інокентій III відлучи від церкви німецького лідера Оттона IV;

1239 рік — орди Батия беруть Чернігів і спалюють його;

1356 рік — Базельський землетрус, найістотніший в історично-сейсмологічних подіях на північ від Альп, знищив місто Базель, Швейцарія;

1386 рік — відкривають Гайдельберзький університет;

1561 рік — Такеда Сінген зазнав поразки від Уесугі Кенсіна в кульмінації своїх поточних конфліктів;

1596 рік — підписують Берестейську унію, на якій проголошують приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському;

1648 рік — Бостон Шевці в Північній Америці створив організацію праці;

1667 рік — голландці в Америці засновують Брюкелен;

1672 рік — Бучацький мирний договір Речі Посполитої й Османської імперії;

1748 рік — підписують Договір Екс-ла-Шапель щодо кінця війни за австрійську спадщину;

1851 рік — у Лондоні вперше опублікували роман Германа Мелвілла "Мобі Дік";

1860 рік — Друга опіумна війна, нарешті, завершилася у Конвенції Пекіна з ратифікацією договору Тяньцзін;

1892 рік — відкрили першу комерційну протяжну телефонну лінію (Чикаго — Нью-Йорк);

1896 рік — у "Нью-Йорк Джорнел" з'являються перші комікси;

1898 рік — США вступають у права володіння Пуерто-Рико;

1912 рік — починається перша балканська війна;

1918 рік — у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів утворюють Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії;

1918 рік — проголошують Чехословацьку Республіку;

1927 рік — у Великій Британії створюють державну радіомовну (згодом також телевізійну) компанію BBC;

1945 рік — група венесуельських військовиків, на чолі з Маріо Варгасом, Маркосом Пересом Хіменесом і Карлосом Дельгадо Чальбом, почали готувати етапи перевороту проти тодішнього президента Ісайяса Медіна Ангаріта;

1954 рік — Texas Instruments оголосив перший транзисторний радіоприймач;

1955 рік — запускають в дію Каховську ГЕС;

1968 рік — Олімпійський комітет США тимчасово усунув Томмі Сміта та Джона Карлоса з "Black Power" для відання честі протягом церемонії нагородження місцевих Мексиканських ігор;

1989 рік — запускають американський "Спейс Шаттл-34 Атлантіс-5";

1994 рік — Верховна Рада України скасовує заборону Компартії;

1995 рік — Україна вступає до Ради Європи;

2003 рік — болівійська газова війна: президент Гонсало Санчес де Лосада змушений піти у відставку і залишити Болівію;

2007 рік — відбувається бомбардування Карачі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Леонтій, Микола, Семен, Сергій, Юліан.

Талісманом людини, народженої 18 жовтня, є діамант. Прозорий твердий мінерал, який широко використовується в ювелірній справі. Здавна люди вірили, що діамант може поліпшити ауру свого власника та захистити його від будь-якого негативного впливу.

Цього дня народилися:

1868 рік — українська письменниця Євгенія Ярошинська;

1946 рік — український поет, дослідник голодомору в Україні 1932-33 років Богдан Скробут;

1987 рік — українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олеся Повх.

Який завтра день в Україні і світі

18 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день жіночого щастя / Фото: Pexels

18 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день жіночого щастя. Головна мета свята — підвищити рівень обізнанності про жіночу депресію у світі, показати, які існують способи її подолання. Вважається, що жінки частіше ніж чоловіки страждають на депресію, Водночас такий стан може руйнувати сім'ї та кар'єру. День жіночого щастя був створений за ініціативи американки Карін Рокінд, яка завагітніла у 43 роки і була дуже щасливою. Однак, на одному з приймань лікар повідомив їй, що у дитини немає серцебиття. Карін, хоч і була психологинею, впала у глибоку депресію, з якої вийшла завдяки підтримки друзів, рідних, медитації тощо.

Також 18 жовтня Всесвітній день гітари. Свято об'єднує ентузіастів, шанувальників гітари та музикантів. Звучання гітари — це наче маяк у світ емоцій, адже вона допомагає перетворювати прості звуки у глибокі мелодії. Подія була заснована 2021 року за ініціативи відомого гітариста з Греції Йоргоса Фудуліса. Свято було підтримане ЮНЕСКО та іншими міжнародними інституціями.

А ще 18 жовтня Міжнародний день легінсів. Легінси — один із найзручніших та найуніверсальніших предметів одягу. Колись вони були необхідністю, адже створювали додатковий шар тепла. У 1950-х та 1960-х роках вони трансформувалися у важливий елемент гардеробу для спортивних тренувань. А сьогодні їх часто носять навіть щодня.

18 жотня святкують Міжнародний день займенників. Припадає на третю середу жовтня. Ця важлива глобальна ініціатива була створена для підкреслення важливості звертання до людей за допомогою займенників, за якими вони себе ідентифікують. Свято було започатковане 2018 року для того, щоб зробити звичною практику запитувати у людей їхні особові займенники та правильно ними користуватися.

Також 18 жовтня Міжнародний день краватки. Подія була створена у Хорватії, тому що краватка вважається хорватським винаходом. В давнину вона була елементом традиційної військової форми і допомагала стримувати комір сорочки. Краватки було прийнято виготовляти з різних тканин, часто їх прикрашали вишивкою. Від часів Тридцятилітньої війни краватка почала поширюватися Європою. Це була середина XVII століття.

А ще 18 жовтня Європейський день паперового пакета. Ініціатива стартувала завдяки платформі "Паперовий пакет", щоб підвищити обізнанність громадськості про екологічно чисту упаковку, яка допомагає боротися із забрудненням довкілля.

18 жовтня Всесвітній день менопаузи. Дуже важливо, щоб кожна жінка правильно підготувалася до цього періоду в її житті, щоб не зіткнутися з хворобами чи іншими проблемами. Менопаузою називають період, коли згасає функція дітонародження. В цей час може погіршитися самопочуття, виникати емоційні та психологічні проблеми.

Також 18 жовтня Європейський день боротьби із торгівлею людьми. Цей день було вперше проведено 2007 року за ініціативи Європейського парламенту. Головна його мета полягає в тому, щоб звернути увагу людей на проблему торгівлі людьми.