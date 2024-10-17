Яке завтра, 18 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 жовтня 2024 року — п’ятниця. 968-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

18 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола і євангеліста Луки. Святий апостол і євангеліст Лука — одна з ключових постатей у християнстві. За традицією, він був автором одного з чотирьох Євангелій, а також Діянь апостолів. Лука походив з античного міста Фіваїди в Греції, був лікарем за професією, що надає його писанням особливий акцент на людську природу Христа. В Євангелії від Луки міститься багато унікальних притч і історій, які не зустрічаються в інших Євангеліях, такі як притча про доброго самарянина і історія про блудного сина. Лука також підкреслює тему милосердя, співчуття та роль жінок у служінні Ісуса.

Що не можна робити 18 жовтня

Не слід їсти гострі страви.

Забороняється давати гроші в борг.

Не можна хвалитися своїми досягненнями.

Народні прикмети і традиції на 18 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: протягом дня сильно змінюється погода, таким буде весь жовтень;

в будинку з'явилися комарі — чекайте на м'яку зиму, без морозів;

місяць яскравий до тихої і ясної погоди;

немає вітру — зовсім скоро похолодає.

18 жовтня в будинку з'явилися комарі — чекайте на м'яку зиму, без морозів / Фото: Unsplash

Цього дня було прийнято проводити галасливі ярмарки, де торгували овочами, зазвичай цибулею. Готували страви з цим продуктом, найчастіше різноманітні пироги.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Злата.

Талісманом людини, народженої 18 жовтня є діамант. Найпопулярніший дорогоцінний камінь. Здавна вірили, що діамант здатний позитивно впливати на роботу шлунково-кишкового тракту, лікує печінку і легені.

Цього дня народилися:

1902 рік — українська оперна співачка-сопрано Марія Сокіл (Рудницька);

1946 рік — український поет, дослідник голодомору в Україні 1932-33 років, політичний та громадський діяч, ліквідатор аварії на ЧАЕС, політичний в'язень СРСР Богдан Скробут;

1987 рік — українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олеся Повх.

Пам’ятні дати 18 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 жовтня:

1009 рік — Храм Гробу Господнього, християнська церква в Єрусалимі, була повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом;

1016 рік — данці перемагають саксів у битві при Ашингдоні;

1081 рік — нормани перемагають Візантійську імперію в битві при Диррахії;

1210 рік — папа Римський Інокентій III відлучає від церкви німецького лідера Оттона IV;

1239 рік — орди хана Батия захоплюють місто Чернігів;

1356 рік — стається базельський землетрус, найістотніший в історично-сейсмологічних подіях на північ від Альп, внаслідок якого було знищено місто Базель, Швейцарія;

1386 рік — відкривають Гайдельберзький університет;

1596 рік — підписують Берестейську унію, на якій проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському;

1648 рік — у Бостоні організовують першу у США профспілку;

1667 рік — голландці в Америці засновують Брюкелен;

1672 рік — Бучацький мирний договір Речі Посполитої й Османської імперії;

1748 рік — встановлення другого Аахенського миру, що знаменує закінчення війни за австрійську спадщину;

1851 рік — у Лондоні вперше публікують роман Германа Мелвілла "Мобі Дік";

1892 рік — відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк);

1893 рік — у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригує своєю першою оперою "Алеко";

1896 рік — у "Нью-Йорк Джорнел" з'являються перші комікси;

1898 рік — США вступає у права володіння Пуерто-Рико;

1914 рік — у Німецькій імперії засновують рух Schoenstatt;

1918 рік — у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів утворюють Українську Національну Раду, яка очолює український національний рух в Австро-Угорській імперії;

1918 рік — проголошують Чехословацьку Республіку;

1922 рік — консорціумом було засновано Британську радіомовну компанію, для створення загальнонаціональної мережі радіопередавачів для національного мовлення у Британії;

1954 рік — Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач;

1955 рік — запускають в дію Каховську ГЕС;

1994 рік — Верховна Рада України скасовує заборону Компартії;

1995 рік — Україна вступає до Ради Європи;

2007 рік — бомбардування Карачі: напад відбувся на кортеж колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, гине 139 осіб, також понад 450 осіб було поранено.

Погода на 18 жовтня

Завтра, 18 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +9 вдень та +4 вночі. У Львові +12 вдень та +2 вночі. У Харкові +8 вдень та +4 вночі. В Одесі +9 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

18 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день жіночого щастя / Фото: Unsplash

18 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день жіночого щастя. Акцентує увагу на важливості щастя жінок у всіх аспектах життя. Ідея цього дня полягає в тому, щоб відзначити досягнення жінок, підтримати їхнє благополуччя та створити умови для їхнього розвитку. Свято було започатковане 2012 року, і з того часу воно стало платформою для обговорення питань, що стосуються гендерної рівності, емоційного благополуччя та соціальної справедливості. Воно служить нагадуванням про важливість щастя жінок у суспільстві та необхідність боротьби з нерівністю і стереотипами.

Також 18 жовтня Всесвітній день гітари. Це свято присвячене одному з найпопулярніших музичних інструментів у світі — гітарі. Мета цього дня — відзначити значення гітари в музиці та культурі, а також популяризувати гру на цьому інструменті.

А ще 18 жовтня Міжнародний день легінсів. Легінси стали невід'ємною частиною сучасного гардеробу, популярними як серед жінок, так і серед чоловіків. Цей день часто використовують для обговорення моди, комфорту та самовираження через одяг. Багато брендів і дизайнерів проводять акції, знижки та конкурси, а також закликають людей ділитися своїми образами в соціальних мережах.

18 жовтня святкують Міжнародний день краватки. Це свято присвячене цьому класичному аксесуару, який став символом елегантності і стилю. Краватка має довгу історію, яка почалася ще в 17 столітті, коли хорватські військові почали носити стрічки на шиї. Цього дня люди можуть відзначати свою любов до краваток, носити їх у різних стилях і кольорах, а також влаштовувати заходи, пов'язані з модою та діловим стилем. Багато людей використовують цю можливість, щоб експериментувати з різними способами зав'язування краваток або ділилися порадами щодо вибору аксесуарів для різних випадків.

Також 18 жовтня День без бороди. Він є жартівливим святом, яке закликає чоловіків на один день відмовитися від своїх борід. Це свято виникло як спосіб підкреслити різноманітність чоловічого стилю і експериментувати з зовнішнім виглядом.

А ще 18 жовтня День європейського бобра. Європейський бобер — це велика водна тварина, відома своєю здатністю будувати греблі і нори, які створюють сприятливі умови для багатьох інших видів. Свято нагадує про важливість збереження природних середовищ існування бобрів і охорону біорізноманіття. У цей день організовують різні заходи, такі як екскурсії, лекції, виставки та акції, щоб залучити людей до вивчення природи та екології.

18 жовтня святкують Всесвітній день менопаузи. Це свято має на меті підвищення обізнаності про менопаузу, її симптоми, наслідки для здоров’я та важливість підтримки жінок у цей період життя. Менопауза є природним етапом у житті жінки, що зазвичай настає у віці від 45 до 55 років. Однак, для багатьох жінок вона може супроводжуватися різноманітними фізичними і емоційними змінами, такими як припливи, зміни настрою, проблеми зі сном та інші симптоми.

Також 18 жовтня Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Цей день створений для підвищення обізнаності про проблему торгівлі людьми та її наслідки, а також для привернення уваги до заходів, які можна вжити для боротьби з цим злочином. Торгівля людьми є серйозним порушенням прав людини, яке стосується мільйонів людей по всьому світу. Вона охоплює різні форми експлуатації, включаючи сексуальну експлуатацію, примусову працю та торгівлю органами.