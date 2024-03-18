Яке завтра, 19 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 березня, Всесвітній день соціальної роботи. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Дарії і Хрисанфа. До Нового року залишилося 287 днів.

19 березня 2024 року — вівторок. 755-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 березня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Дарії і Хрисанфа. Хрисанф народився в Олександрії у сім'ї багатих язичників. Коли він був ще маленьким, родина переселилася до Рима. Тут він навчався у філософській школі, де вивчав, серед інших предметів, і Слово Боже. Це спонукало його таємно охреститися.

Коли батько Хрисанфа дізнався про це, то дуже розізлився. Він намагався зробити все, щоб його син повернувся у язичництво. Навіть знайшов йому дружину Дарію, яка була жрицею. Та молодий чоловік після одруження і її навернув у християнство. Молода родина навіть вирішила жити в чистоті, без гріха плоті. Римська влада схопила подружжя, піддала його мукам, а потім засипала камінням до смерті.

Що не можна робити 19 березня

Не можна лаятися і сваритися.

Варто уникати будь-якої ситуації, коли ви можете забруднитися.

Не рекомендовано займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 19 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмарне небо в ніч проти 19 березня — найближчим часом вже не буде похолодання;

на світанку зорі дуже яскраві — чекайте на мороз;

птахи літають низько — будуть опади;

біля водойми чутно, як гуркоче вода — влітку буде великий урожай;

дощить — в літні місяці не буде посухи.

19 березня біля водойми чутно, як гуркоче вода — влітку буде великий урожай / Фото: Pexels

Святим цього дня наші предки молилися для збереження родини в любові та вірності. Також селяни намагалися розважити домовика, адже вірили, що він допоможе зберегти мир в сім'ї.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 березня

Які завтра іменини: Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.

Талісманом людини, народженої 19 березня, є сардонікс. Здавна він вважався каменем удачі. А ще за допомогою сардонікса можна було прочитати своє майбутнє. Навіть існувала думка, що мінерал захищає закоханих від розлуки.

Цього дня народилися:

1955 рік — дизайнерка одягу, авторка ляльок, громадська та культурна діячка України Валентина Сазонова;

1979 рік — офіцер Національної поліції України, Герой України Михайло Куратченко;

1988 рік — військовослужбовець Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Андрій Ханін.

Пам’ятні дати 19 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 березня:

721 рік до н. е. — перше описане сонячне затемнення було побачене з Вавилона;

1474 рік — у Венеції ухвалюють закон про охорону винаходів — перший у світі закон про охорону авторського права;

1682 рік — Собор духівництва Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти королів влади, а церква панує лише в духовних справах;

1812 рік — Кадіські кортеси ухвалюють першу Конституцію Іспанії;

1831 рік — перше пограбування банку в США;

1859 рік — в Парижі відбувається прем'єра опери Шарля Гуно "Фауст";

1917рік — Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтверджує автономію Фінляндії;

1932 рік — відкривають міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;

1935 рік — Ігор Сікорський отримує у США патент на "літальний апарат прямого підйому";

1946 рік — Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошені департаментами Франції;

1953 рік — вперше на телебаченні показали церемонію вручення "Оскара";

1953 рік — уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР;

1955 рік — в Масаді (Ізраїль) археологи виявляють останки палацу Ірода;

1958 рік — у Люксембурзі відкривають перше засідання Європарламенту;

1982 рік — група аргентинців піднімає свій прапор над Південною Джорджією, зробивши поштовх до Фолклендської війни з Великою Британією;

1989 рік — перший прототип єдиного у світі літального апарату з поворотними роторами — багатоцільового V-22 "Оспрей" вперше піднімається в повітря і вперше переходить від вертикального польоту до горизонтального;

2012 рік — сталася стрілянина в єврейській школі у Тулузі.

Погода на 19 березня

Завтра, 19 березня, в Києві хмарно, майже увесь день йтиме дрібний дощ. У Львові похмуро, дощитиме. У Харкові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. В Одесі хмарно, ввечері можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +9 вдень та +4 вночі. У Львові — +11 вдень та +7 вночі. У Харкові — +11 вдень та +3 вночі. В Одесі — +10 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 березня Міжнародний день "Почитай мені" / Фото: Pexels

19 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день соціальної роботи. Це свято щорічно припадає на третій вівторок березня. Воно було створене за ініціативи Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи разом з Міжнародною федерацією соціальних працівників ще 1983 року. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу влади до проблем соціальної незахищеності, обмінятися досвідом представниками різних держав тощо.

Також 19 березня Міжнародний день клієнта. Молоде сучасне свято, яке з'явилося у Литві 2010 року за ініціативи однієї з компаній. Головна його мета полягає у тому, щоб висловити подяку клієнтам за користування послугами та товарами. Бізнеси до цього дня часто організовують знижки, розіграші та дарують подарунки.

А ще 19 березня День таксономіста. Професійне свято, яке вшановує тих, хто займається систематизацією та класифікацією різних систем дійсності. Наприклад, у біології це групування істот на основі певних спільних ознак. Поняття таксономії є дуже широким, адже воно розповсюджеється на об'єднання систем в суспільній, географічній, геологічній, мовознавчій сферах тощо.

19 березня святкують Міжнародний день ввічливості на дорозі. Дуже актуальне сьогодні свято, адже доброзичлива поведінка водія чи пішохода вказує на рівень їхнього культурного розвитку. А ще ввічливість на дорозі допомагає уникнути великої кількості аварій.

Також 19 березня Міжнародний день "Почитай мені". Глобальна ініціатива, яка підкреслює, наскільки важливим є читання вголос для розвитку дітей та дорослих, адже воно прищеплює любов до читання, а також поширює грамотність в усьому світі. Свято було засноване за ініціативи Фонду "Child Writes Foundation", щоб прищепити любов до читання та заохотити ранню грамотність.